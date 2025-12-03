A Zara fityiszt mutat a kínai fast fashionnek, de a H&M is csak a hátát nézi
Nagyon erős számokat produkált a Zara divatmárkájáról ismert spanyol Inditex a karácsonyi ajándékvásárlási szezon nyitányáról. A világ legnagyobb divatáru-kiskereskedelmi lánca 10,6 százalékkal növelte eladásait november kezdete óta, s ebben már a Black Friday forgalma is benne van. Ez jó jel, hiszen általában a mostanihoz hasonló enyhe őszi időszakokban a vásárlók későbbre csúsztatják a télikabát és a sísapka beszerzését, azaz van még tere a további bővülésnek.
A társaság a szerda reggel közzétett gyorsjelentése szerint az októberrel zárult üzleti negyedévet 8,4 százalékkal magasabb, 9,80 milliárd eurós bevétellel zárta, meghaladva a londoni tőzsdecsoport (LSEG) 9,69 milliárd eurós elemzői konszenzusát.
A kínaiak sem tudják megszorongatni az Inditexet
Növekedés jellemezte a 2025-s év első kilenc hónapját is, de az a 2,7 százalék, amivel 28,171 milliárd euróra bővült a spanyolok bevétele, robusztusnak még nem mondható, bár a devizamozgások kiszűrésével 6,2 százalékos lenne a dinamika. Ez a velejárója a globálisan 214 piacon való jelenlétnek, mindenki a saját devizájában fizet a termékekért.
Megsüvegelendő viszont a növekedés az olcsó kínai fast fahion divatárut a fogyasztókra zúdító Shein és Temu szorításában, bár az mára világossá vált, hogy
a Zara minőséget kínáló Inditex és mondjuk a Shein vásárló közönsége között nemigen van átjárás,
a szakadéknyi árkülönbség is ezt a tézist erősíti.
Az Inditexnek a nála mérsékeltebb árakkal dolgozó Hennes & Mauritz (H&M) az első számú vetélytársa, vele szemben pedig jól teljesít, noha a svédek is maguk mögött hagyták az utóbbi évek keserves emlékeit és megindultak felfelé, a spanyolok nyomában. Az Inditex 178 milliárd dolláros piaci értékéhez képest viszont a H&M 30,4 milliárd dollárja még aprópénznek tűnik.
Magához tért az Inditex részvényárfolyama is
Ami a kilenchavi teljesítményt illeti, gyakorlatilag valamennyi fontos mutatónál pozitív elmozdulás történt. A forgalom mellett a bruttó haszonkulcs 59,4-ről 59,7 százalékra javult, az üzemi nyereség 4,7 százalékkal, 5,943 millió euróra gyarapodott, míg a tiszta profit 3,6 százalékkal, 4,622 milliárd euróra ugrott.
A költségek emelkedését is kordában tudták tartani a bevételeik ötödét hazai piacukról megszerző spanyolok, a kiadások csak 2 százalékkal nőttek, 11,361 milliárd euróra.
Az Inditex a gyengébben teljesítő üzleteinek bezárásával is mérsékelte a kiadásait. A világ legnagyobb divatáru-kiskereskedelmi hálózata az október végi adat szerint 5527 egységet üzemeltet, míg egy évvel korábban 5659 üzlete volt, azaz 132 boltra került lakat az elmúlt egy év során, s mint jelezték, az optimalizációs folyamat még nem ért véget. Az Inditex üzlethálózata a következőképp fest márkákra lebontva, zárójelben a tavalyi adattal:
- Zara 1,528 (1,588)
- Zara Home 380 (407)
- Pull & Bear 800 (812)
- Massimo Dutti 519 (542)
- Bershka 859 (855)
- Stradivarius 839 (845)
- Oysho 389 (407)
- Lefties 213 (203).
Az erős számok végre meggyőzték a befektetőket is, akik a fenntartható növekedést övező kockázatok miatt az idén jobbára kerülték az Inditex részvényeit, így a kurzus 1 százalékos mínuszt „halmozott fel” január óta. Ez most alaposan megváltozott, egycsapásra visszatért a bizalom, az Inditex részvényárfolyama a madridi tőzsdei kereskedés elindítását követően 7,8 százalékkal lőtt ki.