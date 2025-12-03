Deviza
A Zara fityiszt mutat a kínai fast fashionnek, de a H&M is csak a hátát nézi

A divatruházati versenyben mindenkinek megvan a maga helye. A feltörekvő kínai webáruházak olcsóságukkal tarolnak, a hagyományos struktúrában dolgozó láncok, mint a Zara márkájáról ismert Inditex viszont minőséget kínálnak törzsközönségüknek. A spanyolok globális piacvezető helye megkérdőjelezhetetlen.
Kriván Bence
2025.12.03, 12:01
Frissítve: 2025.12.03, 12:36

Nagyon erős számokat produkált a Zara divatmárkájáról ismert spanyol Inditex a karácsonyi ajándékvásárlási szezon nyitányáról. A világ legnagyobb divatáru-kiskereskedelmi lánca 10,6 százalékkal növelte eladásait november kezdete óta, s ebben már a Black Friday forgalma is benne van. Ez jó jel, hiszen általában a mostanihoz hasonló enyhe őszi időszakokban a vásárlók későbbre csúsztatják a télikabát és a sísapka beszerzését, azaz van még tere a további bővülésnek. 

Zara, Inditex Sanghaj
Az Inditex vezető márkája, a Zara a Sanghajban is otthon érzi magát / Fotó: CFOTO via AFP

A társaság a szerda reggel közzétett gyorsjelentése szerint az októberrel zárult üzleti negyedévet 8,4 százalékkal magasabb, 9,80 milliárd eurós bevétellel zárta, meghaladva a londoni tőzsdecsoport (LSEG) 9,69 milliárd eurós elemzői konszenzusát. 

A kínaiak sem tudják megszorongatni az Inditexet 

Növekedés jellemezte a 2025-s év első kilenc hónapját is, de az a 2,7 százalék, amivel 28,171 milliárd euróra bővült a spanyolok bevétele, robusztusnak még nem mondható, bár a devizamozgások kiszűrésével 6,2 százalékos lenne a dinamika. Ez a velejárója a globálisan 214 piacon való jelenlétnek, mindenki a saját devizájában fizet a termékekért. 

Megsüvegelendő viszont a növekedés az olcsó kínai fast fahion divatárut a fogyasztókra zúdító Shein és Temu szorításában, bár az mára világossá vált, hogy 

a Zara minőséget kínáló Inditex és mondjuk a Shein vásárló közönsége között nemigen van átjárás, 

a szakadéknyi árkülönbség is ezt a tézist erősíti. 

People Entering And Leaving Zara Store
Az Inditex világszerte 5527 üzlettel rendelkezett október végén, de a hálózat optimalizációja még nem ért véget / Fotó: NurPhoto via AFP

Az Inditexnek a nála mérsékeltebb árakkal dolgozó Hennes & Mauritz (H&M) az első számú vetélytársa, vele szemben pedig jól teljesít, noha a svédek is maguk mögött hagyták az utóbbi évek keserves emlékeit és megindultak felfelé, a spanyolok nyomában. Az Inditex 178 milliárd dolláros piaci értékéhez képest viszont a H&M 30,4 milliárd dollárja még aprópénznek tűnik.

Magához tért az Inditex részvényárfolyama is 

Ami a kilenchavi teljesítményt illeti, gyakorlatilag valamennyi fontos mutatónál pozitív elmozdulás történt. A forgalom mellett a bruttó haszonkulcs 59,4-ről 59,7 százalékra javult, az üzemi nyereség 4,7 százalékkal, 5,943 millió euróra gyarapodott, míg a tiszta profit 3,6 százalékkal, 4,622 milliárd euróra ugrott. 

A költségek emelkedését is kordában tudták tartani a bevételeik ötödét hazai piacukról megszerző spanyolok, a kiadások csak 2 százalékkal nőttek, 11,361 milliárd euróra.

Az Inditex a gyengébben teljesítő üzleteinek bezárásával is mérsékelte a kiadásait. A világ legnagyobb divatáru-kiskereskedelmi hálózata az október végi adat szerint 5527 egységet üzemeltet, míg egy évvel korábban 5659 üzlete volt, azaz 132 boltra került lakat az elmúlt egy év során, s mint jelezték, az optimalizációs folyamat még nem ért véget. Az Inditex üzlethálózata a következőképp fest márkákra lebontva, zárójelben a tavalyi adattal:

  • Zara 1,528 (1,588)
  • Zara Home 380 (407)
  • Pull & Bear 800 (812)
  • Massimo Dutti 519 (542)
  • Bershka 859 (855)
  • Stradivarius 839 (845)
  • Oysho 389 (407)
  • Lefties 213 (203).

Az erős számok végre meggyőzték a befektetőket is, akik a fenntartható növekedést övező kockázatok miatt az idén jobbára kerülték az Inditex részvényeit, így a kurzus 1 százalékos mínuszt „halmozott fel” január óta. Ez most alaposan megváltozott, egycsapásra visszatért a bizalom, az Inditex részvényárfolyama a madridi tőzsdei kereskedés elindítását követően 7,8 százalékkal lőtt ki.

