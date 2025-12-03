A Zara fityiszt mutat a kínai fast fashionnek, de a H&M is csak a hátát nézi

Nagyon erős számokat produkált a Zara divatmárkájáról ismert spanyol Inditex a karácsonyi ajándékvásárlási szezon nyitányáról. A világ legnagyobb divatáru-kiskereskedelmi lánca 10,6 százalékkal növelte eladásait november kezdete óta, s ebben már a Black Friday forgalma is benne van. Ez jó jel, hiszen általában a mostanihoz hasonló enyhe őszi időszakokban a vásárlók későbbre csúsztatják a télikabát és a sísapka beszerzését, azaz van még tere a további bővülésnek.

Az Inditex vezető márkája, a Zara a Sanghajban is otthon érzi magát / Fotó: CFOTO via AFP

A társaság a szerda reggel közzétett gyorsjelentése szerint az októberrel zárult üzleti negyedévet 8,4 százalékkal magasabb, 9,80 milliárd eurós bevétellel zárta, meghaladva a londoni tőzsdecsoport (LSEG) 9,69 milliárd eurós elemzői konszenzusát.

A kínaiak sem tudják megszorongatni az Inditexet

Növekedés jellemezte a 2025-s év első kilenc hónapját is, de az a 2,7 százalék, amivel 28,171 milliárd euróra bővült a spanyolok bevétele, robusztusnak még nem mondható, bár a devizamozgások kiszűrésével 6,2 százalékos lenne a dinamika. Ez a velejárója a globálisan 214 piacon való jelenlétnek, mindenki a saját devizájában fizet a termékekért.

Megsüvegelendő viszont a növekedés az olcsó kínai fast fahion divatárut a fogyasztókra zúdító Shein és Temu szorításában, bár az mára világossá vált, hogy

a Zara minőséget kínáló Inditex és mondjuk a Shein vásárló közönsége között nemigen van átjárás,

a szakadéknyi árkülönbség is ezt a tézist erősíti.

Az Inditex világszerte 5527 üzlettel rendelkezett október végén, de a hálózat optimalizációja még nem ért véget / Fotó: NurPhoto via AFP

Az Inditexnek a nála mérsékeltebb árakkal dolgozó Hennes & Mauritz (H&M) az első számú vetélytársa, vele szemben pedig jól teljesít, noha a svédek is maguk mögött hagyták az utóbbi évek keserves emlékeit és megindultak felfelé, a spanyolok nyomában. Az Inditex 178 milliárd dolláros piaci értékéhez képest viszont a H&M 30,4 milliárd dollárja még aprópénznek tűnik.

Magához tért az Inditex részvényárfolyama is

Ami a kilenchavi teljesítményt illeti, gyakorlatilag valamennyi fontos mutatónál pozitív elmozdulás történt. A forgalom mellett a bruttó haszonkulcs 59,4-ről 59,7 százalékra javult, az üzemi nyereség 4,7 százalékkal, 5,943 millió euróra gyarapodott, míg a tiszta profit 3,6 százalékkal, 4,622 milliárd euróra ugrott.