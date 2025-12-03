Sokan nem is tudják: működik egy óriási bank Magyarországon, ahol úgy lehet állampapírt venni, mint sehol máshol – ráadásul teljesen költségmentesen

A Magyar Posta nem bank, de van hasonlóság. A pénzügyi közvetítői szolgáltatói tevékenysége teszi lehetővé, hogy széleskörű pénzügyi szolgáltatást nyújtson országszerte – erről is beszélt a Világgazdaságnak Simon Csilla, a Magyar Posta hálózati és humánerőforrás vezérigazgató-helyettese.

Magyar Posta: úgy árul állampapírt, mint senki más / Fotó: Vémi Zoltán

A lapunknak adott interjújában egyebek mellett beszélt arról,

hogy milyen pénzügyi szolgáltatások érhetők el a postán,

miért speciális az állampapír-kínálatuk,

a biztosítási termékekről,

a postai és a banki működés hasonlóságairól

és a postafiókok bezárásáról.

Alább olvasható a teljes beszélgetés Simon Csillával.

Magyar Posta: nem csak levél és csomag, pénzügyek is

Talán sokakat meglephet, de a postákon pénzügyi szolgáltatások is elérhetők. Miért van ez így?

A Magyar Posta egész országot lefedő hálózata lehetővé teszi, hogy a lakosság a pénzügyi szolgáltatások széles köréhez férjen hozzá. A nemzetközi tendenciákat követve nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy az ügyfelek ne otthon tartsák a megtakarított pénzüket, hanem éljenek a Postán elérhető biztonságos megtakarítási lehetőségekkel.

Úgy látjuk, hogy a személyes kiszolgálás továbbra is fontos marad a digitális megoldások térnyerése mellett is, hiszen a pénzügyekben számít a bizalom. Sokak számára fontos érték a személyes találkozás, a szakemberi segítség a pénzügyek (megtakarítások, biztosítások, hitellehetőségek) átbeszélésében. Ez teszi a Postát alkalmassá arra, hogy a vidék pénzügyi szolgáltatója legyen.

Pontosan milyen pénzügyi szolgáltatásokat lehet elérni a postákon?

A levél, a csomag és a csekk mellett elérhetők lakossági pénzügyi termékek is. Az ügyfelek a postáinkon kedvező kamatokat biztosító állampapírokat, biztosításokat, bankszámlát, hitelkártyát és akár kölcsönszerződés-kötési lehetőséget is találnak.

Kizárólag a Magyar Postánál érhető el az ügyfelek számára a költségmentes nyomdai állampapír,

amely több mint 1700 (egészen pontosan 1736) postán megvásárolható, és ilyen formában sem a bankfiókokban, sem a Kincstár irodáiban nem megtalálható. A kijelölt 557 postánkon díjmentes értékpapírszámla-nyitásra is lehetőség van, ezáltal az ügyfelek dematerializált állampapírokat is vásárolhatnak.