Sokan nem is tudják: működik egy óriási bank Magyarországon, ahol úgy lehet állampapírt venni, mint sehol máshol – ráadásul teljesen költségmentesen
A Magyar Posta nem bank, de van hasonlóság. A pénzügyi közvetítői szolgáltatói tevékenysége teszi lehetővé, hogy széleskörű pénzügyi szolgáltatást nyújtson országszerte – erről is beszélt a Világgazdaságnak Simon Csilla, a Magyar Posta hálózati és humánerőforrás vezérigazgató-helyettese.
Magyar Posta: nem csak levél és csomag, pénzügyek is
Talán sokakat meglephet, de a postákon pénzügyi szolgáltatások is elérhetők. Miért van ez így?
A Magyar Posta egész országot lefedő hálózata lehetővé teszi, hogy a lakosság a pénzügyi szolgáltatások széles köréhez férjen hozzá. A nemzetközi tendenciákat követve nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy az ügyfelek ne otthon tartsák a megtakarított pénzüket, hanem éljenek a Postán elérhető biztonságos megtakarítási lehetőségekkel.
Úgy látjuk, hogy a személyes kiszolgálás továbbra is fontos marad a digitális megoldások térnyerése mellett is, hiszen a pénzügyekben számít a bizalom. Sokak számára fontos érték a személyes találkozás, a szakemberi segítség a pénzügyek (megtakarítások, biztosítások, hitellehetőségek) átbeszélésében. Ez teszi a Postát alkalmassá arra, hogy a vidék pénzügyi szolgáltatója legyen.
Pontosan milyen pénzügyi szolgáltatásokat lehet elérni a postákon?
A levél, a csomag és a csekk mellett elérhetők lakossági pénzügyi termékek is. Az ügyfelek a postáinkon kedvező kamatokat biztosító állampapírokat, biztosításokat, bankszámlát, hitelkártyát és akár kölcsönszerződés-kötési lehetőséget is találnak.
Kizárólag a Magyar Postánál érhető el az ügyfelek számára a költségmentes nyomdai állampapír,
amely több mint 1700 (egészen pontosan 1736) postán megvásárolható, és ilyen formában sem a bankfiókokban, sem a Kincstár irodáiban nem megtalálható. A kijelölt 557 postánkon díjmentes értékpapírszámla-nyitásra is lehetőség van, ezáltal az ügyfelek dematerializált állampapírokat is vásárolhatnak.
Széles paletta áll rendelkezésre a biztosítási termékekből is: az életbiztosítások mellett lakásukat, autójukat, utazásaikat is biztosíthatják az ügyfelek. Kár bekövetkezése esetén a teljes hálózatunkban kérhetnek az ügyintézéshez személyes segítséget munkatársainktól. Köthető nálunk lakástakarék szerződés is, mellyel a gyermekek, unokák jövője alapozható meg.
Sőt, nyugdíjasoknak szóló biztosítás is elérhető a postán, ami már havi néhány ezer forinttal fedezheti egy váratlan haláleset kapcsán a felmerülő hirtelen költségeket. A Postán így egy élethosszig tartó pénzügyi gondoskodás érhető el. Azokon a kistelepüléseken, ahol bank vagy biztosító nem üzemel, ez létfontosságú.
A posta olyan, mint egy bank
Hányan mennek be a postára pénzügyi szolgáltatásokért?
Tavaly közel 500 ezer ügyfelet szolgáltunk ki, 2025 első fél évében pedig már több mint 22 százalékos növekedés tapasztalható. A legtöbben állampapírral és biztosítással kapcsolatosan vették igénybe kollégáink segítségét.
Lényegében bankárok lettek a postai dolgozók?
A postán kereken 30 éve lehet elérni állampapírokat, sőt, tulajdonképpen már a Magyar Királyi Postatakarék-pénztár 1895-ös megalapítását is az az igény szülte, hogy az országos hálózatunkat kihasználva pénzügyeket is lehessen intézni a postán.
De térjünk vissza a jelenre: munkatársainkkal arra törekszünk, hogy a kereskedelmi bankokban megszokott sztenderdek álljanak rendelkezésre nálunk is. A működés valóban hasonlít egy banki működéshez, azonban a posta más, mint egy bank. Az ügyfél és az ügyintéző gyakran személyesen is ismeri egymást. Ez a személyes kapcsolat, a kölcsönös bizalom fontos a pénzügyekben is, mert az ügyfelek szívesebben kérdeznek, ha tudják, ki ül a pult túloldalán.
Felkészült munkatársaink szerepet vállalnak az ügyfelek tudatos pénzügyi termékhasználatának erősítésében és a lakosság pénzügyi tudatosságának növelésében.
Csakhogy sok helyen bezárt a posta. Ahol már nincs fiók mit tehet az az ügyfél?
Valóban, de közben nyílt több mint 800 postapartnerség, ahol egyes pénzügyi szolgáltatások szintén elérhetők. Emellett kialakítottunk egy mobil értékesítési csatornát, ennek köszönhetően az ország teljes területén lehetősége van mindenkinek a Posta által közvetített pénzügyi szolgáltatások bizonyos körének (banki, biztosítási termékek, lakástakarék előszerződés) igénybevételére. A mobil értékesítők már több mint kétezer ügyfél mindennapjait könnyítették meg.
A tapasztalatok azt mutatják, hogy nemcsak eljutnak azokhoz, akik egészségügyi állapotuk, életkoruk vagy elfoglaltságuk miatt nehezen tudnának postára menni, hanem igényeikhez illeszkedő személyre szabott megoldásokat is nyújtanak számukra. Ez a szolgáltatás tehát nem egyszerű kényelmi megoldás, hanem valódi segítség: a mobil értékesítőink otthonukban, az ügyfeleknek megfelelő időpontban keresik fel az ügyfeleket, így sokak számára ők jelentik a kapcsolatot a pénzügyi szolgáltatásokhoz.
A postahálózat frontvonalában dolgozó munkatársak kulcsszerepet töltenek be a minél jobb ügyfélélmény elérésében, ezért különös figyelmet fordítunk arra, hogy munkájukhoz a lehető legmagasabb szintű támogatást és fejlesztést biztosítsuk. Büszke vagyok az értékesítést végző kollégáimra, mert a folyamatos szakmai képzéseknek és az ő személyes emberismeretüknek köszönhetően megbízható szakemberként támogatják ügyfeleinket a számukra optimális pénzügyi megoldások megtalálásában.
Nem furcsa mégis a hagyományos ügyfeleknek pénzügyeket intézni a postán?
Azt tanácsolom mindenkinek, hogy térjenek be bármelyik postánkra és bátran kérdezzenek rá, hogy milyen pénzügyi lehetőségek érhetők el ott, helyben a terveik megvalósításához. Az ügyintézők készséggel segítenek kiválasztani a számukra leginkább megfelelő szolgáltatást, hiszen jó döntést hozni az információk teljes körű ismeretével, azt jól átgondolva lehet.
Összességében az ars poeticánk az, hogy az ügyfél nem csak addig ügyfél, amíg megköti a megtakarítási szerződését vagy biztosítását. Ez csak a kezdet! Folyamatosan figyelnünk kell arra, hogy mindig az adott élethelyzethez, tervekhez, személyes igényekhez találjuk meg a számukra megfelelő pénzügyi megoldást.
