Majdnem szellemvonat lett egy angliai expresszből, de most utasokat szállít

Folytathatja utasokkal a közlekedést az a vonat, mely egy korábban meghozott döntés visszavonása nélkül „szellemvonatként” robogott volna a két angliai nagyváros között – írja az Origo. A brit szakhatóság (Office of Rail and Road, ORR) korábban azzal indokolta a járat kivételét a menetrendből, hogy így több mozgástere marad a forgalomirányításnak az esetleges fennakadások idején, az amúgy túlterhelt és komoly pontossági kihívásokkal küzdő belföldi hálózaton. A döntés annak ellenére ez volt, hogy a pályahálózatot üzemeltető Network Rail is egyetértett abban: ha a vonat úgyis megy, akkor vihetne utasokat is.

Az Avanti egyik szerelvénye – nem lesz „szellemvonat” / Fotó: Unsplash (illusztráció)

A közfelháborodás siklatta ki a „szellemvonat” koncepcióját

A döntés ugyanis nagy felháborodást váltott ki, s nem csak a korábban a vonattal utazók körében. Magas beosztású kormányzati tisztviselők, valamint az összeköttetéssel közvetetten érintett városok vezetői is bírálták a „szellemvonatként” közlekedő járat ötletét.

A brit közlekedési miniszter, Heidi Alexander is nyomást gyakorolt az ORR-re. Alexander úgy fogalmazott: „Az utasok joggal voltak megdöbbenve ezen a döntésen, amely gazdaságilag is káros. Örülök, hogy a szabályozó újragondolta az álláspontját” – mondta.

A felháborodás hatására végül az ORR bejelentette: visszavonja korábbi határozatát, bár friss közlésében jelezte, továbbra fennáll annak kockázata, hogy a vonat önmagában megnehezíti a forgalmi fennakadások kezelését.

A járat az egyetlen, amely a két nagyváros között két órán belül teszi meg az utat – 1 óra 59 perc alatt, megállás nélkül Stockporttól Londonig –, így évek óta kiemelten fontos és közkedvelt szolgáltatás. 2008 óta közlekedik a Virgin Trains, később az Avanti üzemeltetésében, a Covid-időszak rövid szünetét leszámítva.

További részletek az Origo cikkében olvashatók.