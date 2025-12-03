Dollármilliókat keres, most tulajdonossá vált csapatában a League of Legends királya - hatalmas üzlet az e-sport, minden értelemben

A profi sportolók világában mindig is természetes volt, hogy a legjobbak mesés összegeket keresnek. Az elmúlt években azonban egy teljesen új iparág emelkedett fel melléjük. Az e-sport, amely mára multimilliós üzletté vált. Ennek egyik legnagyobb közönségkedvence a League of Legends – vagy ahogy a rajongók ismerik, a LoL. Van azonban egy játékos, aki ebben a világban is külön kategóriát képvisel – nemcsak játékosként, hanem pénzügyi értelemben is kiemelkedik a mezőnyből. Lee „Faker” Sang-Hyeok története minden szempontból egyedülálló.

Faker ma már egy legenda / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

A League of Legends a kompetitív játékok egyik zászlóshajója, amely több mint egy évtizede uralja az e-sport világát. A világ különböző pontjain működő profi ligák, a franchise-alapú csapatok, a közvetítési jogok, a szponzorációk és a világbajnoki események mind hozzájárulnak ahhoz, hogy a LoL-t gyakran az „e-sport futballjaként” emlegetik. Ebben a rendkívül versengő, professzionálisan szervezett környezetben vált ikonná Faker, vagyis becenevén a Megölhetetlen Démonkirály.

Faker megállíthatatlan

Faker 2013-ban robbant be a köztudatba, és rövid idő alatt a LoL megkérdőjelezhetetlen királyává vált. A T1 csapat színeiben több világbajnoki címet nyert, és olyan rekordokat állított fel, amelyek a mai napig mérceként szolgálnak a riválisok számára. Karizmája, tudatos játéka és ami a legfontosabb, hűsége csapatához az e-sport szupersztárjává emelte és ez pénzügyi értelemben is gyorsan megmutatkozott — a Sheep Esport oldalán olvashatunk Faker történetéről.

Igaz, hogy a profi játékosok fizetései nem nyilvánosak, de iparági becslések vannak. Faker éves jövedelme 2024–2025-ben 6 és 10 millió dollár között mozog csak a T1-től kapott fizetéséből. Ez egy kimagasló összeg az e-sport világában, de nem ez az egyetlen dolog, amiben kiemelkedik. A piac értékét jól mutatja, hogy 2022-ben állítólag egy kínai LPL-csapat évi 20 millió dollárt ajánlott neki, hogy átcsábítsa, de Faker hírnevéhez méltó módon nemet mondott, és hűséges maradt csapatához – a Yahoo! News ír erről.