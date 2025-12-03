Dollármilliókat keres, most tulajdonossá vált csapatában a League of Legends királya - hatalmas üzlet az e-sport, minden értelemben
A profi sportolók világában mindig is természetes volt, hogy a legjobbak mesés összegeket keresnek. Az elmúlt években azonban egy teljesen új iparág emelkedett fel melléjük. Az e-sport, amely mára multimilliós üzletté vált. Ennek egyik legnagyobb közönségkedvence a League of Legends – vagy ahogy a rajongók ismerik, a LoL. Van azonban egy játékos, aki ebben a világban is külön kategóriát képvisel – nemcsak játékosként, hanem pénzügyi értelemben is kiemelkedik a mezőnyből. Lee „Faker” Sang-Hyeok története minden szempontból egyedülálló.
A League of Legends a kompetitív játékok egyik zászlóshajója, amely több mint egy évtizede uralja az e-sport világát. A világ különböző pontjain működő profi ligák, a franchise-alapú csapatok, a közvetítési jogok, a szponzorációk és a világbajnoki események mind hozzájárulnak ahhoz, hogy a LoL-t gyakran az „e-sport futballjaként” emlegetik. Ebben a rendkívül versengő, professzionálisan szervezett környezetben vált ikonná Faker, vagyis becenevén a Megölhetetlen Démonkirály.
Faker megállíthatatlan
Faker 2013-ban robbant be a köztudatba, és rövid idő alatt a LoL megkérdőjelezhetetlen királyává vált. A T1 csapat színeiben több világbajnoki címet nyert, és olyan rekordokat állított fel, amelyek a mai napig mérceként szolgálnak a riválisok számára. Karizmája, tudatos játéka és ami a legfontosabb, hűsége csapatához az e-sport szupersztárjává emelte és ez pénzügyi értelemben is gyorsan megmutatkozott — a Sheep Esport oldalán olvashatunk Faker történetéről.
Igaz, hogy a profi játékosok fizetései nem nyilvánosak, de iparági becslések vannak. Faker éves jövedelme 2024–2025-ben 6 és 10 millió dollár között mozog csak a T1-től kapott fizetéséből. Ez egy kimagasló összeg az e-sport világában, de nem ez az egyetlen dolog, amiben kiemelkedik. A piac értékét jól mutatja, hogy 2022-ben állítólag egy kínai LPL-csapat évi 20 millió dollárt ajánlott neki, hogy átcsábítsa, de Faker hírnevéhez méltó módon nemet mondott, és hűséges maradt csapatához – a Yahoo! News ír erről.
Karrierje új szintet ért el akkor, amikor 2020-ban új szerződést kötött a T1-nél. A megállapodás nemcsak játékosként biztosította számára a folytatást, hanem valódi tulajdonosi pozíciót is kínált. Ez a lehetőség – úgynevezett részvényopció – azt jelentette, hogy Faker később dönthet arról, szeretne-e ténylegesen tulajdonossá válni. Ez a részvényopció egy olyan jogot biztosít, amellyel Faker egy előre meghatározott, kedvezményes áron vásárolhatja meg a részvényeket a T1-től. Ez azt jelenti, hogy a részvényeket nem ingyen kapta, de a feltételek rendkívül előnyösek voltak számára a piacon elérhető árakhoz képest. Ezzel a jogával 2023-ban élt is és megvásárolta a számára kijelölt tulajdonrészt.
Ennek eredményeként Faker a T1 részvényeinek 5,66 százalékát birtokolja, ami az e-sport világában rendkívül ritka. Ez a tulajdonrész biztosítja, hogy a jövőben ne csak a fizetéséből és versenyeredményeiből származó bevételekből részesüljön, hanem a T1 üzleti sikereiből is. Ez azt jelenti, hogy a klub értékének növekedése közvetlenül az ő vagyonát is gyarapítja – erről az Inven Global oldalán olvashatunk részletesebben.
A szerződés hosszú távra is bebiztosítja Faker szerepét a szervezetben. A megállapodás részeként a T1 vezető pozíciót kínál majd neki játékoskarrierje befejezése után, így a csapat ikonikus alakja később a háttérből formálhatja a klub működését és stratégiáját. A tulajdonosi részesedés révén egyszerre vált sportolóból üzletemberré, és megteremtette azt a modellt, amelyet a jövő e-sport-sztárjai valószínűleg egyre gyakrabban követnek majd.