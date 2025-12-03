Drasztikusan visszaesett a Volvo értékesítése, nem tud kikecmeregni a negatív szériából a legendás gyártó

A Volvo Cars szerdán jelentős visszaesésről számolt be a novemberi eladásai kapcsán. Az értékesítés lassulása ezzel tovább folytatódott.

A Volvo Cars novemberben kevesebb autót értékesített / Fotó: Jonathan Weiss / Shutterstock

A kínai Geely Holding többségi tulajdonában álló svéd autógyártó közleményben tudatta, hogy

novemberben 60 244 autót értékesített, ami 10 százalékos csökkenés az egy évvel korábbihoz képest.

Az idei év első tizenegy hónapjának összesített visszaesése így 8 százalékra nőtt.

A teljesen elektromos autók értékesítése 4 százalékkal nőtt az előző évhez képest, és így az összes eladott jármű 24 százalékát adták, ugyanakkor az elektrifikált modellek összességében 5 százalékos csökkenést mutattak, amivel az eladások 50 százalékát tették ki.

A Volvo Cars nem közölt részletes regionális adatokat, de megjegyezte, hogy az Egyesült Államokban továbbra is visszafogott a kereslet, miután az ország kivezette az elektromos járművek után járó adókedvezményeket.

A novemberi eladási adatok rávilágítanak azokra a tartós szerkezeti és átalakulási kihívásokra, amelyek a Volvo Carst és a teljes iparágat érintik

– idézte Erik Severinsont, a vállalat kereskedelmi igazgatóját a Reuters.

Az autógyártó nemrég frissítette a stratégiáját, amiben 8 százalék feletti hosszú távú működési eredményrátát tűzött ki célul.

Mint a napokban beszámoltunk róla, a vállalat csökkenteni akarja az ellátási lánc kockázatait. Emiatt a Luminar által szállított LiDAR rendszert alapfelszereltségből opcionális extrává minősíti vissza. Sőt, egyes jelentések szerint a svéd autógyártó 2026-tól teljesen megszünteti a LiDAR-technológia alkalmazását. A szóvivő szerint a változás „közvetlen következménye a Luminar azon mulasztásának, hogy nem teljesítette a Volvo Cars felé fennálló szerződéses kötelezettségeit”.