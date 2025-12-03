Deviza
légi közlekedés
Wizz Air
utasforgalom
fapadosok
Ryanair

A Ryanair és a Wizz Air járatait is ellepték az utazók – bomba formában készülhetnek az év végére a fapadosok

Erősen zárták az őszt az európai fapados légitársaságok. A Ryanair és a Wizz Air járatain összesen több mint 19 millió utas fordult meg az előző hónapban.
K. T.
2025.12.03, 12:18
Frissítve: 2025.12.03, 12:28

Tovább nőtt az európai fapados légitársaságok utasforgalma novemberben, a Wizz Air és a Ryanair is erős ősz végi teljesítménnyel fordulhatott rá az év utolsó hónapjára és az ünnepi szezonra.

Ryanair, Wizz Air, fapadosok
A Ryanair és a Wizz Air is erős utasforgalomról számolt be / Fotó: Adam Radosavljevic / Shutterstock

Felpörgött év végére a Ryanair

Az európai piacvezető légitársaság, a Ryanair 13,8 millió utast szállított múlt hónapban, ez 6,2 százalékos – 800 ezer fős – bővülést jelent az tavalyihoz képest.

Az ír diszkont-légitársaság 78 ezer járatot indított novemberben, amiket átlagosan 92 százalékig sikerült megtöltenie, éppúgy mint egy éve.

Az elmúlt 12 hónap során 205,7 millió utas váltott jegyet a társaság járataira, 5 százalékkal többen, mint egy évvel korábban. A járatok kihasználtsága 94 százalékon stabilizálódott.

Erős számok a Wizz Airtől is

Erős utasforgalmi számokról, ám a dinamikus kapacitásbővülés mellett csökkenő töltöttségi szintről számolt be a legfőbb európai rivális Wizz Air is.

A budapesti központú fapadost 5,3 millió utas választotta novemberben, ami 8,6 százalékkal több az egy évvel korábbinál. A társaság kapacitásai eközben ennél is dinamikusabban, 9,5 százalékkal bővültek, így már 5,8 millió utazó szállítására volt képes. A járatkihasználtság mindezek miatt 90,5 százalékra mérséklődött a tavalyi 91,7 százalékról.

Az utóbbi 12 hónapban 67,8 millió utas fordult meg a Wizz Air járatain, ami 8,3 százalékkal több az egy évvel korábbi időszakhoz képest. A járatok átlagos töltöttségi szintje eközben 90,3-ról 91,1 százalékra javult.

Váradi József cége november végén vette át 250. repülőgépét. A légitársaság továbbra is több mint 260 darabos megrendelésállománnyal rendelkezik az A321neo családba tartozó gépekből, melyek folyamatos növekedést biztosíthatnak számára a a következő évtizedben.

A Ryanair részvényei 0,2 százalékot ereszkedtek a szerdai kereskedés első szakaszában, az év eleje óta 45 százalékot emelkedett a kurzus.

A Wizz Air papírjai 2,7 százalékkal csúsztak lejjebb szerda délelőtt, idén pedig 22 százalékos mínusznál jár az árfolyam.

