Megújul a MÁV járatinfó szolgáltatása – könnyebb eligazodást ígér az új applikáció

Az év elején tett 10 miniszteri vállalás egyike a közlekedési társaság új okostelefon-alkalmazásának elindítása volt, amelyet tavaszra megvalósítottunk – áll MÁV közleményében. A MÁVPlusz applikáció fejlesztése azóta is folyamatos, néhány hetente újabb és újabb szolgáltatással bővül, hogy az év végére ne csak elérje, de meg is haladja a régi app szolgáltatási kínálatát és színvonalát.

Jobb utastájékoztatást ígér a megújult MÁVPlusz / Fotó: MÁV csoport / Facebook

Okostelefonos és webes utastámogató felületeinket a jövőben egységes márkanév alatt MÁVPlusz szolgáltatásként fejlesztjük tovább: a meglévő funkciók folyamatosan frissülnek, hamarosan pedig további közlekedési szolgáltatókkal és új, hasznos funkciókkal is bővülnek. A webes utazástervező a Mavplusz.hu címen érhető el, de a korábbi címet is átirányítottuk az új oldalra.

A megújulás leghangsúlyosabb eleme, hogy az utasaink látványosabb, több valós idejű adattal rendelkező térképes felülettel találkozhatnak a járatinformációs felületen.

A térképen különböző vonatnemek egyedi vizuális megkülönböztetést kaptak, a vonatokat jelölő sötétkék piktogram köré a vonatnemre jellemző körvonal jelenik meg (például InterCity esetén sötétkék szín, vagy zónázó vonat esetén sárga). A járműikon jobb felső sarkában látható piros pont egyértelműen mutatja, ha egy járat a késési biztosítással kompenzált, 20 perces késési határt meghaladja, így az utas jogosulttá válik a menetjegy 50 százalékának visszatérítésére.

Mobiltelefonon útvonalat a MÁVPlusz alkalmazással érdemes tervezni, de a weboldalon is lehetséges. Itt elég csak a célállomást beírni, mert a kiindulási pontot a rendszer automatikusan a jelenlegi helyzetünk alapján tölti ki, amennyiben előzetesen engedélyeztük a helymeghatározást – ekkor megjeleníti a közeli megállókat és állomásokat is. A tervezéskor a kiindulási hely természetesen megváltoztatható más kívánt címre, állomásra is a ’jelenlegi helyzet’ átírásával a ’honnan’ mezőben. A MÁVPlusz térképes felületén valós időben követhetjük a környékünkön közlekedő járatokat.

Több információ az utasoknak

A frissítéseknek köszönhetően az utasaink még több információt kapnak, mint korábban: ha egy járművet megérintünk mobiltelefonon (MÁVPlusz vagy webböngészős használatkor), vagy fölé húzzuk a kurzort a számítógépen, láthatjuk a járművek pályaszámát, a buszok rendszámát, az aktuális sebességet, a következő megállóhelyet, a közösségi közlekedési járművek rajongói pedig még a jármű gyártóját vagy típusát is megnézhetik. Ha számítógépen a járatra kattintunk, vagy okostelefonon megnyomjuk a ’Menetrend’ gombot, akkor a járat részletes menetrendi adatai jelennek meg. A megállókra kattintva felugró információs ablakok szintén új és informatívabb megjelenést kaptak.

A weboldalon a ’Menetrendek” menüpont bármely járat vagy viszonylat menetrendje megkereshető.

Kereshetünk viszonylatszám vagy járatszám alapján és szűrhetünk szolgáltató (pl. MÁV, HÉV, GYSEV, BKK, vagy más helyi szolgáltatók) vagy modalitás (busz, vonat) szerint is.