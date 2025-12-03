Orbán Viktort megállították az utcán: „üljön le személyesen tárgyalni Karácsony Gergellyel” – videó

„Budapest nem a főpolgármester, hanem a nemzet fővárosa. Mindannyiunké. Ha a budapesti vezetés nem tudja kifizetni a BKV-dolgozók fizetését, majd mi megtesszük. Békesség van!” – írta Orbán Viktor a Facebookon.

Orbán Viktort megállították az utcán / Fotó: Orbán Viktor / Facebook

A kormányfő megosztott egy videót is a közösségi oldalán: a felvételen az látszik, hogy Orbán Viktort megszólítja Baranyi Krisztina, a IX. kerület polgármestere. A politikus arra kérte a kormányfőt, hogy üljön le személyesen tárgyalni Karácsony Gergellyel a főváros anyagi helyzetéről.

A polgármester azt mondta, hogy a világon minden nemzet büszke a fővárosára és hogy „legyünk mi is büszkék.” Orbán Viktor erre azt válaszolta, hogy

ne vicceljen, ez a nemzet fővárosa.

„Akkor megérdemelné, hogy a sorságról személyesen tárgyaljanak” – mondta Baranyi Krisztina.

A politikus úgy fogalmazott: érti, hogy a kormányoldal vissza akarja szerezni a fővárost – erre Orbán Viktor azt mondta, hogy nem akarják visszaszerezni a fővárost. „Ez a mi fővárosunk. Rosszul tetszik erről gondolkodni (...) a magáé is, a miénk is” – mondta.

Baranyi azt is mondta, hogy a háborúskodással mindenki rosszul jár, az önkormányzati választások pedig 2029-ben lesznek. „Miniszterelnök úr, ebben mindenki csak vesztes lehet” – mondta a politikus.

A kormányfő azt mondta, hogy „nem háborúzunk, ez a mi fővárosunk.”

Nincsen háború, békesség van. A fizetést meg ki fogom fizetni

– fogalmazott Orbán Viktor. A találkozóról a polgármester is beszámolt a Facebook-oldalán.

Csőd szélén a főváros

A Világgazdaság is beszámolt arról, hogy az Állami Számvevőszék szerint intézkedések hiányában Budapest már az idei negyedik negyedévben fizetésképtelenné válhat. A jelentés szerint a közfeladatok ellátása is veszélybe kerülhet.

Orbán Viktor korábban úgy fogalmazott, hogy Budapest pénzügyi helyzete valójában nem tükröződik a nyilvános számokban. „Egyelőre intézik okosban ezt a helyzetet, de így azért nehéz. Valójában tele van pénzzel a főváros” – mondta a miniszterelnök.

Az ATV-ben azt mondta, hogy az a kifogás, hogy a kormány nem ad pénzt a fővárosnak, silány érvelés. „Tessék jól kormányozni, rengeteg vagyona van a fővárosnak, tessék rendesen működtetni.” Ha nem tudják megoldani, akkor a kormány segíteni fog” – hangsúlyozta.