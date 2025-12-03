Deviza
EUR/HUF380.81 -0.04% USD/HUF326.48 -0.33% GBP/HUF434.22 +0.26% CHF/HUF408 0% PLN/HUF90.02 +0.05% RON/HUF74.79 -0.07% CZK/HUF15.78 +0.06% EUR/HUF380.81 -0.04% USD/HUF326.48 -0.33% GBP/HUF434.22 +0.26% CHF/HUF408 0% PLN/HUF90.02 +0.05% RON/HUF74.79 -0.07% CZK/HUF15.78 +0.06%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX110,082.42 +0.24% MTELEKOM1,754 -0.34% MOL2,956 +0.2% OTP34,600 +0.61% RICHTER9,710 +0.1% OPUS522 -0.19% ANY7,140 +1.4% AUTOWALLIS151 -0.66% WABERERS5,360 +0.37% BUMIX10,276.97 -0.62% CETOP3,759.08 -0.24% CETOP NTR2,368.16 +0.62% BUX110,082.42 +0.24% MTELEKOM1,754 -0.34% MOL2,956 +0.2% OTP34,600 +0.61% RICHTER9,710 +0.1% OPUS522 -0.19% ANY7,140 +1.4% AUTOWALLIS151 -0.66% WABERERS5,360 +0.37% BUMIX10,276.97 -0.62% CETOP3,759.08 -0.24% CETOP NTR2,368.16 +0.62%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
null
Karácsony Gergely
Orbán Viktor
főpolgármester
főváros

Orbán Viktort megállították az utcán: „üljön le személyesen tárgyalni Karácsony Gergellyel” – videó

A kormányfő megosztott egy videót is a közösségi oldalán. Orbán Viktort megszólítja Baranyi Krisztina, a IX. kerület polgármestere arra kérte a kormányfőt, hogy üljön le tárgyalni Karácsony Gergellyel.
VG
2025.12.03., 12:38

„Budapest nem a főpolgármester, hanem a nemzet fővárosa. Mindannyiunké. Ha a budapesti vezetés nem tudja kifizetni a BKV-dolgozók fizetését, majd mi megtesszük. Békesség van!” – írta Orbán Viktor a Facebookon.

Orbán Viktor
Orbán Viktort megállították az utcán / Fotó: Orbán Viktor / Facebook

A kormányfő megosztott egy videót is a közösségi oldalán: a felvételen az látszik, hogy Orbán Viktort megszólítja Baranyi Krisztina, a IX. kerület polgármestere. A politikus arra kérte a kormányfőt, hogy üljön le személyesen tárgyalni Karácsony Gergellyel a főváros anyagi helyzetéről. 

A polgármester azt mondta, hogy a világon minden nemzet büszke a fővárosára és hogy „legyünk mi is büszkék.” Orbán Viktor erre azt válaszolta, hogy 

ne vicceljen, ez a nemzet fővárosa. 

„Akkor megérdemelné, hogy a sorságról személyesen tárgyaljanak” – mondta Baranyi Krisztina.

A politikus úgy fogalmazott: érti, hogy a kormányoldal vissza akarja szerezni a fővárost –  erre Orbán Viktor azt mondta, hogy nem akarják visszaszerezni a fővárost. „Ez a mi fővárosunk. Rosszul tetszik erről gondolkodni (...) a magáé is, a miénk is” – mondta.

Baranyi azt is mondta, hogy a háborúskodással mindenki rosszul jár, az önkormányzati választások pedig 2029-ben lesznek. „Miniszterelnök úr, ebben mindenki csak vesztes lehet” – mondta  a politikus. 

A kormányfő azt mondta, hogy „nem háborúzunk, ez a mi fővárosunk.” 

Nincsen háború, békesség van. A fizetést meg ki fogom fizetni

– fogalmazott Orbán Viktor. A találkozóról a polgármester is beszámolt a Facebook-oldalán

Csőd szélén a főváros

A Világgazdaság is beszámolt arról, hogy az Állami Számvevőszék szerint intézkedések hiányában Budapest már az idei negyedik negyedévben fizetésképtelenné válhat. A jelentés szerint a közfeladatok ellátása is veszélybe kerülhet. 

Orbán Viktor korábban úgy fogalmazott, hogy Budapest pénzügyi helyzete valójában nem tükröződik a nyilvános számokban. „Egyelőre intézik okosban ezt a helyzetet, de így azért nehéz. Valójában tele van pénzzel a főváros” – mondta a miniszterelnök.

Az ATV-ben azt mondta, hogy az a kifogás, hogy a kormány nem ad pénzt a fővárosnak, silány érvelés. „Tessék jól kormányozni, rengeteg vagyona van a fővárosnak, tessék rendesen működtetni.” Ha nem tudják megoldani, akkor a kormány segíteni fog” – hangsúlyozta.

Karácsony Gergely egy sajtótájékoztatón bejelentette: hétfő este rendkívüli közgyűlést hív össze, amelyet szimbolikus helyszínen, a kelenföldi buszgarázsban tartanak. Úgy fogalmazott: „Akkor játsszuk ezt a játékot”, utalva arra, hogy a kormány csak akkor hajlandó a mentőcsomag feltételeiről tárgyalni, ha a közgyűlés hivatalosan is megállapítja a fizetésképtelenség tényét.

A főváros pénzügyi helyzete hosszú ideje romlik. A likviditási gondok már tavasszal megjelentek, majd őszre vált világossá, hogy a bevételek és a kötelezettségek nem tarthatók egyensúlyban. A jogszabályok szerint ilyen helyzetben a városvezetésnek hivatalosan is rögzítenie kell a fizetésképtelenség veszélyét – ez az a lépés, amely nélkül a kormány nem tárgyal érdemi mentőcsomagról.

 

 

Ajánlott videók

Továbbiak
2 perc
ruhaipar

A jó gének a farmereladásokat is segítik – úgy viszik Sydney Sweeney jó farmerét, mint a cukrot

Erősen kezdte a karácsonyi szezont is az American Eagle, a heves vitákat kavaró reklámok csak fokozták a cég népszerűségét.
4 perc
Tisza Párt

Megszólalt az NGM szóvivője: A Tisza adóemeléseivel a kisvállalkozók kapnák a legnagyobb ütést

Palóc André arról is beszélt, hogy ezzel szemben a kormány folytatja az adócsökkentés politikáját.
1 perc
Karácsony Gergely

Orbán Viktort megállították az utcán: „üljön le személyesen tárgyalni Karácsony Gergellyel” – videó

A kormányfő megosztott egy videót is a közösségi oldalán. Orbán Viktort megszólítja Baranyi Krisztina, a IX. kerület polgármestere arra kérte a kormányfőt, hogy üljön le tárgyalni Karácsony Gergellyel.

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu