A világ legjobbjai között a pesti tőzsde, Európában párja sincs – elképesztő hozamoknak örülhetnek idén a magyar befektetők

Valósággal szárnyal 2025-ben a pesti tőzsde, amely előkelő helyen szerepel a világ tőzsdeinek idei teljesítményét rangsoroló listán. A Bloomberg összeállítása alapján a pesti tőzsde vezető indexe, a BUX Európában abszolút első helyen áll, és világszerte is csupán három ország blue chip részvénykosara tud nagyobb hozamot felmutatni.

A világ legjobban teljesítő részvénypiacai között a pesti tőzsde / Fotó: Vémi Zoltán/VG

Az európai tőzsdék idei fölénye szembetűnő, a világ 20 legjobban teljesítő börzéje közül minden második a kontinensünket képviseli.

A lap szerint ez olyan eredmény, amire eddig mindössze három alkalommal volt képes a régió az eurózóna megalakulása óta: 2004-ben, 2015-ben és 2023-ban. Az idei teljesítmény jól tükrözi a befektetők Európába vetett megújult bizalmát, ahol a növekedési kilátások végre javulni látszanak.

Ez a felülteljesítés jókora meglepetést jelent, mivel a legtöbb stratéga tavaly év végén csekély növekedésre számított az európai részvénypiacoktól, miközben az amerikai gazdaság a Wall Street kiemelkedő teljesítményét fogja majd ösztönözni.

A páneurópai Stoxx 600 index 2006 óta nem látott mértékben teljesíti felül az idén 16 százalékot emelkedő amerikai S&P 500 kosarat. A tengerentúli tőzsde zászlóshajója ezzel csak a 63. helyen kullog a Bloomberg 92 indexet rangsoroló listáján.

A világ élvonalában a pesti tőzsde

Az idei év abszolút nyertese három egzotikus feltörekvő piac, sorrendben

a ghánai,

a zambiai

és a kolumbiai

blue chip részvénykosarak, a két afrikai index ráadásul duplázott 2025-ben.

A globális toplista dobogójáról épp csak leszorulva, negyedik helyen – legjobb európai tőzsdeként – szerepel a pesti BUX, amely épp csak egy hajszálnyival előzi a prágai PX-et és a koreai Kospit.