Az új irány ékköve a frissen felvásárolt Blueprint Medicines exkluzív porfoliója lehet. A ritka autoimmun betegségek kezelésére szolgáló gyógyszerek fejlesztésére specializálódott amerikai cég felvásárlását követően a Sanofi további, kutatásfejlesztésre is kiterjedő befektetéseket tervez az USA-ban. A 2030-ig megvalósítandó megainvesztíciónak magyar szála is van: az egyre inkább K+F-re koncentráló Sanofi ugyanis figyelemre méltóan sokrétű kapcsolatrendszert épített ki a magyar egyetemekkel, ami a klinikai vizsgálatokon túlmenően a ritka betegségeket célzó gyógyszerkutatásokra is kiterjed.

Turbósebességre kapcsol a Sanofi – immunológiában világelső szeretne lenni / Fotó: Golden Shrimp / Shutterstock

Sanofi – húszmilliárdos befektetés a tengerentúlon

A Sanofi májusban jelentette be, hogy 2030-ig termeléstámogatásba és kutatás-fejlesztésbe húszmilliárd dollár kíván befektetni az Egyesült Államokban. Az invesztíció első részeként vásárolták fel a Blueprint Medicinest, ami azért is lehet különösen értékes szerzemény a Sanofi számára, mert ez az egyetlen olyan gyógyszergyártó vállalkozás, amely rendelkezik az USA-ra és Európára is bejegyzett készítménnyel a hízósejtek kontrollálatlan növekedésével összefüggő masztocitózis kezelésére.

E ritka betegség mellett azonban az amerikai cégnek ez a terméke a tumorgyógyászatban is használatos, ami viszont már nagyságrendekkel nagyobb betegcsoportot érint. (A hízósejt egy fehérvérsejttípus, aminek felszaporodása a neve ellenére nem okoz elhízást, a betegség következtében kialakuló permanens allergiás reakciók azonban járhatnak ilyen következménnyel.)

A készítmény értékesítése tavaly megközelítette a 480 millió dollárt, idén pedig 150 millió dollárt termelt, ami 60 százalékos növekedés a bázishoz képest.

Az akvizíció következtében még két további, közvetlenül bevezetés előtt álló készítményt is megszereztek. Az ügylet 2026-tól növelheti a Sanofi üzemi eredményét. A vállalat ezen túlmenően még két gyógyszerjelöltet is megszerezne: az egyik a szisztémás masztocitózis kezelésének következő generációs gyógyszere, a másik pedig egy széles spektrumú immunológiai gyógyszer.