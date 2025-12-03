Turbósebességre kapcsol a Sanofi – immunológiában világelső szeretne lenni
Az új irány ékköve a frissen felvásárolt Blueprint Medicines exkluzív porfoliója lehet. A ritka autoimmun betegségek kezelésére szolgáló gyógyszerek fejlesztésére specializálódott amerikai cég felvásárlását követően a Sanofi további, kutatásfejlesztésre is kiterjedő befektetéseket tervez az USA-ban. A 2030-ig megvalósítandó megainvesztíciónak magyar szála is van: az egyre inkább K+F-re koncentráló Sanofi ugyanis figyelemre méltóan sokrétű kapcsolatrendszert épített ki a magyar egyetemekkel, ami a klinikai vizsgálatokon túlmenően a ritka betegségeket célzó gyógyszerkutatásokra is kiterjed.
Sanofi – húszmilliárdos befektetés a tengerentúlon
A Sanofi májusban jelentette be, hogy 2030-ig termeléstámogatásba és kutatás-fejlesztésbe húszmilliárd dollár kíván befektetni az Egyesült Államokban. Az invesztíció első részeként vásárolták fel a Blueprint Medicinest, ami azért is lehet különösen értékes szerzemény a Sanofi számára, mert ez az egyetlen olyan gyógyszergyártó vállalkozás, amely rendelkezik az USA-ra és Európára is bejegyzett készítménnyel a hízósejtek kontrollálatlan növekedésével összefüggő masztocitózis kezelésére.
E ritka betegség mellett azonban az amerikai cégnek ez a terméke a tumorgyógyászatban is használatos, ami viszont már nagyságrendekkel nagyobb betegcsoportot érint. (A hízósejt egy fehérvérsejttípus, aminek felszaporodása a neve ellenére nem okoz elhízást, a betegség következtében kialakuló permanens allergiás reakciók azonban járhatnak ilyen következménnyel.)
A készítmény értékesítése tavaly megközelítette a 480 millió dollárt, idén pedig 150 millió dollárt termelt, ami 60 százalékos növekedés a bázishoz képest.
Az akvizíció következtében még két további, közvetlenül bevezetés előtt álló készítményt is megszereztek. Az ügylet 2026-tól növelheti a Sanofi üzemi eredményét. A vállalat ezen túlmenően még két gyógyszerjelöltet is megszerezne: az egyik a szisztémás masztocitózis kezelésének következő generációs gyógyszere, a másik pedig egy széles spektrumú immunológiai gyógyszer.
A részvényenként 129 dolláros, összességében 9 milliárd dollárt meghaladó összegű akvizíció a cég közlése szerint júliusban befejeződött, a Bluprint a Sanofi leányvállalatává vált, a tőzsdéről pedig kivezették.
Macron nem aggódik, de akadnak, akik féltik a szuverenitást
A hatalmas tőkekihelyezés híre érthetően nagy hullámokat vert a francia közéletben, ami nem meglepő, ha meggondoljuk, hogy a Sanofi Franciaország egyik legnagyobb vállalata, és nem mellesleg munkáltatója is.
A támogatás azonban a köztársasági elnök részéről megvan. Macron ugyanis a Le Figaro szerint úgy nyilatkozott:
- a tőkekihelyezés nem újdonság, már tudtak róla, másrészt
- érthető, mivel ezzel elejét lehet venni a gyógyszereket sújtó amerikai vámemelésnek,
- ráadásul amúgy sem probléma, mivel a Sanofi otthon is hasonló nagyságrendű fejlesztéseket visz véghez.
Macron megszólalását az ügyben az tette szükségessé, hogy a szakszervezetek mellett korábbi gazdasági minisztere is nyíltan helytelenítette az ügyletet. Előbbi a gyógyszerellátás szuverenitást, utóbbi pedig a munkahelyeket féltette az ügylettől, mivel a Sanofi nyilatkozatai alapján úgy ítélték meg, hogy a kutatás is át fog helyeződni az USA-ba.
A Sanofi K+F-költései tavaly 2023-hoz képest 14,6 százalékkal emelkedtek, ez árbevétel arányosan, szemben az öt évvel korábbi 15 százalékkal, 18 százalékos – dollárban 7,4 milliárdos – ráfordítást jelentett.
Több területen is célkeresztben az elsőség
A vakcinakutatás továbbra is stratégiai terület a Sanofinál.
- A felsőlégúti betegségeket célzó vakcinák területén most is világelsők, ám most az influenza és az RSV elleni vakcinák fejlesztése mellett úgy fektetnek be az mRNS-technológiába, hogy nyitnak más fertőző betegségek irányába is.
- Szklerózis multiplexben szerzett tapasztalataikat felhasználva kiterjesztik fókuszukat más neurodegeneratív betegségekre, idegrendszeri állapotokra – ami jelentős kielégítetlen orvosi igényekkel bíró területnek számít.
- Vezető pozícióra törnek az immunológia, az atópiás dermatitisz, a COPD és más gyulladásos betegségek területén, és kiemelten fókuszálnak a ritka betegségek és az onkológia területére is.
Ebből a megközelítésből is érdekes, hogy
a Debreceni Egyetemet 344 millió forinttal támogatták ritka betegségeket célzó kutatásaikban, a Semmelweis Egyetemmel pedig a legkülönbözőbb területeken 150 új klinikai vizsgálatot indítottak 700 beteg részvételével.
Jelenleg a cég több mint 30 vizsgálatot folytat Magyarországon, 100 vizsgálóhelyen, 1200 beteg és egészséges önkéntes részvételével. A vizsgálatok tervezésében az egyetemek kutatói is részt vehetnek.
Nem csak a tengerentúl fontos
A Sanofi jelentős stratégiai beruházásokat hajtott végre Közép-Európában, különösen Magyarországon, és tovább bővíti jelenlétét a régióban. „A Miskolc melletti Csanyikvölgyben található egységünk globálisan az egyik legfontosabb telephely a véralvadásgátlók gyártásában. Itt a legmodernebb, MI-vezérelt technológiákat alkalmazzuk. Legutóbbi fejlesztéseink közé tartozik a 2023-ban átadott csúcstechnológiás fecskendő-töltősor is.
Ehhez a nyolcmilliárd forint értékű beruházáshoz a magyar kormány 1,2 milliárd forintos beruházási támogatással járult hozzá
– írja a cég.
Budapesten működik a globális szolgáltató központ
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerint a Sanofi 2019-ben létrehozott budapesti globális szolgáltató központjának jelentőségét mutatja, hogy méretét a cég idén megduplázta, munkavállalói létszámát pedig év végéig 2200 főre kívánja növelni.