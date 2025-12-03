Deviza
EUR/HUF380.81 -0.04% USD/HUF326.48 -0.33% GBP/HUF434.22 +0.26% CHF/HUF408 0% PLN/HUF90.02 +0.05% RON/HUF74.79 -0.07% CZK/HUF15.78 +0.06% EUR/HUF380.81 -0.04% USD/HUF326.48 -0.33% GBP/HUF434.22 +0.26% CHF/HUF408 0% PLN/HUF90.02 +0.05% RON/HUF74.79 -0.07% CZK/HUF15.78 +0.06%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX110,082.4 +0.24% MTELEKOM1,754 -0.34% MOL2,956 +0.2% OTP34,600 +0.61% RICHTER9,710 +0.1% OPUS522 -0.19% ANY7,140 +1.4% AUTOWALLIS151 -0.66% WABERERS5,360 +0.37% BUMIX10,276.94 -0.62% CETOP3,759.08 -0.24% CETOP NTR2,367.81 +0.6% BUX110,082.4 +0.24% MTELEKOM1,754 -0.34% MOL2,956 +0.2% OTP34,600 +0.61% RICHTER9,710 +0.1% OPUS522 -0.19% ANY7,140 +1.4% AUTOWALLIS151 -0.66% WABERERS5,360 +0.37% BUMIX10,276.94 -0.62% CETOP3,759.08 -0.24% CETOP NTR2,367.81 +0.6%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
immunológia
Blueprint Medicines
termék
akvizíció
Sanofi

Turbósebességre kapcsol a Sanofi – immunológiában világelső szeretne lenni

Az immunológia területén vezető vállalattá szeretne válni, ezért is növeli K+F-költéseit, gyorsítja új termékei piacra juttatását és folytatja tengeren túli befektetéseit a Sanofi. A kutatásfejlesztési büdzsé tavaly 900 millió dollárral bővült és elérte a 7,4 millió dollárt, idén pedig további növekedés várható – derült ki a Sanofinak a Világgazdaság megkeresésére küldött tájékoztatásából.
Dombi Margit
2025.12.03, 12:48
Frissítve: 2025.12.03, 13:00

Az új irány ékköve a frissen felvásárolt Blueprint Medicines exkluzív porfoliója lehet.  A ritka autoimmun betegségek kezelésére szolgáló gyógyszerek fejlesztésére specializálódott amerikai cég felvásárlását követően a Sanofi további, kutatásfejlesztésre is kiterjedő befektetéseket tervez az USA-ban. A 2030-ig megvalósítandó megainvesztíciónak magyar szála is van: az egyre inkább K+F-re koncentráló Sanofi ugyanis figyelemre méltóan sokrétű kapcsolatrendszert épített ki a magyar egyetemekkel, ami a klinikai vizsgálatokon túlmenően a ritka betegségeket célzó gyógyszerkutatásokra is kiterjed. 

Sanofi,Toronto,,Ontario,,Canada,-,February,14,,2021,:,A,Health
Turbósebességre kapcsol a Sanofi – immunológiában világelső szeretne lenni / Fotó: Golden Shrimp / Shutterstock

Sanofi – húszmilliárdos befektetés a tengerentúlon

A Sanofi májusban jelentette be, hogy 2030-ig termeléstámogatásba és kutatás-fejlesztésbe húszmilliárd dollár kíván befektetni az Egyesült Államokban. Az invesztíció első részeként vásárolták fel a Blueprint Medicinest, ami azért is lehet különösen értékes szerzemény a Sanofi számára, mert ez az egyetlen olyan gyógyszergyártó vállalkozás, amely rendelkezik az USA-ra és Európára is bejegyzett  készítménnyel a hízósejtek kontrollálatlan növekedésével összefüggő masztocitózis kezelésére. 

E ritka betegség mellett azonban az amerikai cégnek ez a terméke a tumorgyógyászatban is használatos, ami viszont már nagyságrendekkel nagyobb betegcsoportot érint. (A hízósejt egy fehérvérsejttípus, aminek felszaporodása a neve ellenére nem okoz elhízást, a betegség következtében kialakuló permanens allergiás reakciók azonban járhatnak ilyen következménnyel.)

A készítmény értékesítése tavaly megközelítette a 480 millió dollárt, idén pedig 150 millió dollárt termelt, ami 60 százalékos növekedés a bázishoz képest. 

Az akvizíció következtében még két további, közvetlenül bevezetés előtt álló készítményt is megszereztek. Az ügylet 2026-tól növelheti a Sanofi üzemi eredményét. A vállalat ezen túlmenően még két gyógyszerjelöltet is megszerezne: az egyik a szisztémás masztocitózis kezelésének következő generációs gyógyszere, a másik pedig egy széles spektrumú immunológiai gyógyszer.

A részvényenként 129 dolláros, összességében 9 milliárd dollárt meghaladó összegű akvizíció a cég közlése szerint júliusban befejeződött, a Bluprint a Sanofi leányvállalatává vált, a tőzsdéről pedig kivezették. 

Macron nem aggódik, de akadnak, akik féltik a szuverenitást 

A hatalmas tőkekihelyezés híre érthetően nagy hullámokat vert a francia közéletben, ami nem meglepő, ha meggondoljuk, hogy a Sanofi Franciaország egyik legnagyobb vállalata, és nem mellesleg munkáltatója is.

A támogatás azonban a köztársasági elnök részéről megvan. Macron ugyanis a Le Figaro szerint úgy nyilatkozott

  • a tőkekihelyezés nem újdonság, már tudtak róla, másrészt 
  • érthető, mivel ezzel elejét lehet venni a gyógyszereket sújtó amerikai vámemelésnek, 
  • ráadásul amúgy sem probléma, mivel a Sanofi otthon is hasonló nagyságrendű fejlesztéseket visz véghez. 

Macron megszólalását az ügyben az tette szükségessé, hogy a szakszervezetek mellett korábbi gazdasági minisztere is nyíltan helytelenítette az ügyletet. Előbbi a gyógyszerellátás szuverenitást, utóbbi pedig a munkahelyeket féltette az ügylettől, mivel a Sanofi nyilatkozatai alapján úgy ítélték meg, hogy a kutatás is át fog helyeződni az USA-ba.

A Sanofi K+F-költései tavaly 2023-hoz képest 14,6 százalékkal emelkedtek, ez árbevétel arányosan, szemben az öt évvel korábbi 15 százalékkal, 18 százalékos – dollárban 7,4 milliárdos – ráfordítást jelentett. 

Több területen is célkeresztben az elsőség

A vakcinakutatás továbbra is stratégiai terület a Sanofinál. 

  • A felsőlégúti betegségeket célzó vakcinák területén most is világelsők, ám most az influenza és az RSV elleni vakcinák fejlesztése mellett úgy fektetnek be az mRNS-technológiába, hogy nyitnak más fertőző betegségek irányába is. 
  • Szklerózis multiplexben szerzett tapasztalataikat felhasználva kiterjesztik fókuszukat  más neurodegeneratív betegségekre, idegrendszeri állapotokra – ami jelentős kielégítetlen orvosi igényekkel bíró területnek számít. 
  • Vezető pozícióra törnek az immunológia, az atópiás dermatitisz, a COPD és más gyulladásos betegségek területén, és kiemelten fókuszálnak a ritka betegségek és az onkológia területére is. 

Ebből a megközelítésből is érdekes, hogy 

a Debreceni Egyetemet 344 millió forinttal támogatták ritka betegségeket célzó kutatásaikban, a Semmelweis Egyetemmel pedig a legkülönbözőbb területeken 150 új klinikai vizsgálatot indítottak 700 beteg részvételével.  

Jelenleg a cég több mint 30 vizsgálatot folytat Magyarországon, 100 vizsgálóhelyen, 1200 beteg és egészséges önkéntes részvételével. A vizsgálatok tervezésében az egyetemek kutatói is részt vehetnek.

Nem csak a tengerentúl fontos

A Sanofi jelentős stratégiai beruházásokat hajtott végre Közép-Európában, különösen Magyarországon, és tovább bővíti jelenlétét a régióban. „A Miskolc melletti Csanyikvölgyben található egységünk globálisan az egyik legfontosabb telephely a véralvadásgátlók gyártásában. Itt a legmodernebb, MI-vezérelt technológiákat alkalmazzuk. Legutóbbi fejlesztéseink közé tartozik a 2023-ban átadott csúcstechnológiás fecskendő-töltősor is. 

Ehhez a nyolcmilliárd forint értékű beruházáshoz a magyar kormány 1,2 milliárd forintos beruházási támogatással járult hozzá

– írja a cég.

Budapesten működik a globális szolgáltató központ

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerint a Sanofi 2019-ben létrehozott budapesti globális szolgáltató központjának jelentőségét mutatja, hogy méretét a cég idén megduplázta, munkavállalói létszámát pedig év végéig 2200 főre kívánja növelni. 

Kapcsolódó

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu