Megcsapta a dollárt az amerikai munkaerőpiac szele, miután ismét tragikus adatok láttak napvilágot

Novemberben visszaesett az amerikai magánvállalkozások munkahelyteremtése – derült ki az ADP legfrissebb foglalkoztatási jelentéséből. Felértékelte az ADP becslését az Egyesült Államok kormányzati leállása miatt kialakult vakrepülés. A piacok több hónapos késéssel jutnak hozzá a hivatalos makroadatokhoz. A dollárindex az adatközlés nyomán egyharmad százalékot gyengült.

Lejtőn a dollár / Fotó: Dilok Klaisataporn

Felértékelődtek az ADP adatai

A magánmunkáltatók által kínált munkahelyek száma novemberben 32 ezerrel csökkent, a The Wall Street Journal által megkérdezett elemzők 40 ezer új magánszektorbeli munkahelyet vártak. Az ADP becslése szerint októberben 47 ezer magánszektorbeli munkahely jött létre.

Az ADP adatait korábban nem kezelte kiemeltként a piac, ám az elmúlt hónapokban felértékelődtek, mert a kormányzati leállás miatt nem érkeztek hivatalos gazdasági adatok. A Munkaügyi Statisztikai Hivatal, amely még mindig lemaradásban van, csak december 16-án teszi közzé a novemberi foglalkoztatási jelentését.

Gyorsan változó vámpolitikával és a szigorú bevándorlási politikával magyarázzák a közgazdászok a munkaerőpiaci lassulást.

Gyengül a dollár, erős a forint

Kitört az euró-dollár árfolyama, miután az 50 napos mozgóátlagot átlépte, amely innentől már támaszt jelent 1,1611-nél. A következő igazán erős ellenállási szint 1,1750 és 1,1800 között húzódik, az indikátorok továbbra is felfelé mutatnak természetesen.

Szerdán

délután már 1,1675 magasságában járt az euró-dollár jegyzése.

A forint is erőt mutatott napközben az amerikai fizetőeszközzel szemben.

Szerdán a 326,50-os támaszt tesztelgette a dollár-forint árfolyama, többször is leszúrva a technikai szint alá. Ennek letörése esetén már a trendvonal lehet megcélozható, amely 323 alatt húzódik.