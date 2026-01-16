Deviza
Állampapír: erős túljegyzés mellett visszafogott kibocsátással zajlottak az ÁKK januári aukciói

Január közepén is élénk figyelem kísérte az Államadósság Kezelő Központ aukcióit, miközben a piaci szereplők a hozamok alakulását és az allokációs döntéseket is szorosan követték. Az állampapír-aukciók részletei vegyes képet rajzolnak ki a befektetői hangulatról és az adósságkezelő mozgásteréről.
Ballagó Dániel
2026.01.16, 19:18
Frissítve: 2026.01.16, 19:24

Többszörös túljegyzés alakult ki a diszkontkincstárjegy-aukciókon január közepén, ugyanakkor az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK) több sorozatnál is mérsékelt allokációval reagált a megemelkedett hozamkörnyezetre – derül ki az adósságkezelő 2026. január 12–15. közötti aukciós tájékoztatójából.

Állampapír: erős túljegyzés mellett visszafogott kibocsátással zajlottak az ÁKK januári aukciói

A három rövid futamidejű diszkontkincstárjegy-aukción összesen 242,2 milliárd forintnyi ajánlat érkezett, miközben az ÁKK közel 120 milliárd forint értékben fogadott el ajánlatokat. A legnagyobb érdeklődés a 2026 augusztusában lejáró sorozatot övezte, ahol a benyújtott ajánlatok meghaladták a 109 milliárd forintot, az elfogadott mennyiség azonban 50 milliárd forint alatt maradt.

A rövidebb, áprilisi lejáratú diszkontkincstárjegy 6,20 százalékos, míg a decemberben kifutó papír 6,14 százalékos átlagos éves hozam mellett kelt el. Mindhárom sorozatnál megfigyelhető volt, hogy a kereslet érdemben meghaladta a kibocsátást, az allokációs arány azonban 50–90 százalék között alakult.

A hosszabb futamidejű államkötvény-aukciókon már differenciáltabb képet mutattak az eredmények. A 2036-ban lejáró kötvény esetében 113,8 milliárd forintnyi ajánlat érkezett, amelyből az ÁKK 55 milliárd forintot fogadott el, 7,10 százalékos átlaghozam mellett. A 2041-es lejáratú kötvénynél 15 milliárd forintos kibocsátás valósult meg, az aukció 7 százalék feletti hozamszint mellett zárult.

A csereaukciókon szintén jelentős túljegyzés volt tapasztalható, különösen a rövidebb lejáratoknál. Az elfogadott mennyiségek ugyanakkor itt is arra utalnak, hogy az ÁKK óvatosan engedi érvényesülni a piaci hozamemelkedést, és továbbra is kontroll alatt tartja a kibocsátási volumeneket.

A januári aukciók összképe alapján a forintalapú állampapírok iránti kereslet fennmaradt, ugyanakkor a magasabb hozamkörnyezetben az adósságkezelő nem minden esetben él a teljes kereslet kihasználásával, hanem szelektív allokációval alakítja a kibocsátásokat.

