Már könnyebb állampapírt venni, mint egy liter tejet: ezt nem láttuk jönni – komoly újítás a Magyar Államkincstárnál
Januártól a Digitális Állampolgár appal is beléphetünk a WebKincstárba és a MobilKincstárba – gyorsabb, kényelmesebb, de továbbra is biztonságos lesz az ügyintézés az állampapír-befektetőknek.
Az állampapír-ügyintézéshez új app költözött a telefonunkra – pontosabban összekapcsolódott
Január 10-én új korszak kezdődött a lakossági állampapír-befektetők számára: a Magyar Államkincstár csatlakozott a Digitális Állampolgárság Programhoz, így a WebKincstár és a MobilKincstár már a Digitális Állampolgár (DÁP) mobilalkalmazással is elérhető. Ez nemcsak technikai fejlesztés, hanem érezhető könnyítés is annak a több mint 1,1 millió ügyfélnek, aki kincstári értékpapírszámlán tartja megtakarításait.
Felhasználónév és jelszó helyett: QR-kód vagy egy jóváhagyás
Az új megoldás lényege az egyszerűség – persze a megszokott biztonsági szint megtartása mellett.
A WebKincstárban a felhasználó beállíthatja, hogy a jövőben DÁP-azonosítóval lépjen be. Ilyenkor a jelszavak bepötyögése helyett elég egy QR-kódot beolvasni a Digitális Állampolgár alkalmazással. A MobilKincstár esetén pedig a két app összekapcsolása után a belépést a Digitális Állampolgár alkalmazásban kell jóváhagyni – és máris elérhető a díjmentes kincstári értékpapírszámla.
Gyorsabb, kevesebb a hibalehetőség, és a mindennapi mobilhasználathoz igazodik.
A számok már eddig is a digitalizációt igazolták
A kincstárnál nem most kezdődött az online térnyerés – a friss adatok inkább azt mutatják, hogy az ügyfelek már rég átköltöztek a digitális csatornákra:
- az állampapír-adásvételek közel 90 százaléka online zajlik,
- az új ügyfelek kétharmada már nem személyesen, hanem a magyarorszag.hu oldalon keresztül nyit értékpapírszámlát.
A DÁP-integráció ezt a trendet erősíti tovább.
Piacvezető szerepét védené a kincstár
A Magyar Államkincstár célja egyértelmű: a WebKincstár és a MobilKincstár továbbra is piacvezető maradjon az állampapír-forgalmazásban.
Ennek érdekében a Digitális Állampolgárság Program nyújtotta azonosítási megoldásokat további funkciókba is beépítik. A tervek szerint 2026-ban még egyszerűbbé válik:
- az online számlanyitás,
- az állampapír-befektetések teljes körű ügyintézése,
- miközben a jelenlegi biztonsági szint nem csökken.
Mit jelent ez az ügyfeleknek?
Röviden: kevesebb macera, több kényelem. Aki eddig is digitálisan intézte az állampapírügyeit, most egy lépéssel közelebb került ahhoz, hogy mindent egyetlen jóváhagyással elintézzen – akár a villamoson ülve. Aki pedig még ragaszkodik a jelszavakhoz, egyelőre megteheti – de a trend egyértelműen a digitális állampolgárság felé mutat.