Már könnyebb állampapírt venni, mint egy liter tejet: ezt nem láttuk jönni – komoly újítás a Magyar Államkincstárnál

Januártól a Digitális Állampolgár appal is beléphetünk a WebKincstárba és a MobilKincstárba – gyorsabb, kényelmesebb, de továbbra is biztonságos lesz az ügyintézés az állampapír-befektetőknek.

Állampapír egy QR-kóddal: elég a Digitális Állampolgár app, és már bent is vagyunk a kincstárnál / Fotó: Kallus György / Világgazdaság

Az állampapír-ügyintézéshez új app költözött a telefonunkra – pontosabban összekapcsolódott

Január 10-én új korszak kezdődött a lakossági állampapír-befektetők számára: a Magyar Államkincstár csatlakozott a Digitális Állampolgárság Programhoz, így a WebKincstár és a MobilKincstár már a Digitális Állampolgár (DÁP) mobilalkalmazással is elérhető. Ez nemcsak technikai fejlesztés, hanem érezhető könnyítés is annak a több mint 1,1 millió ügyfélnek, aki kincstári értékpapírszámlán tartja megtakarításait.

Felhasználónév és jelszó helyett: QR-kód vagy egy jóváhagyás

Az új megoldás lényege az egyszerűség – persze a megszokott biztonsági szint megtartása mellett.

A WebKincstárban a felhasználó beállíthatja, hogy a jövőben DÁP-azonosítóval lépjen be. Ilyenkor a jelszavak bepötyögése helyett elég egy QR-kódot beolvasni a Digitális Állampolgár alkalmazással. A MobilKincstár esetén pedig a két app összekapcsolása után a belépést a Digitális Állampolgár alkalmazásban kell jóváhagyni – és máris elérhető a díjmentes kincstári értékpapírszámla.

Gyorsabb, kevesebb a hibalehetőség, és a mindennapi mobilhasználathoz igazodik.

A számok már eddig is a digitalizációt igazolták

A kincstárnál nem most kezdődött az online térnyerés – a friss adatok inkább azt mutatják, hogy az ügyfelek már rég átköltöztek a digitális csatornákra:

az állampapír-adásvételek közel 90 százaléka online zajlik,

az új ügyfelek kétharmada már nem személyesen, hanem a magyarorszag.hu oldalon keresztül nyit értékpapírszámlát.

A DÁP-integráció ezt a trendet erősíti tovább.

Piacvezető szerepét védené a kincstár

A Magyar Államkincstár célja egyértelmű: a WebKincstár és a MobilKincstár továbbra is piacvezető maradjon az állampapír-forgalmazásban.

Ennek érdekében a Digitális Állampolgárság Program nyújtotta azonosítási megoldásokat további funkciókba is beépítik. A tervek szerint 2026-ban még egyszerűbbé válik:

az online számlanyitás,

az állampapír-befektetések teljes körű ügyintézése,

miközben a jelenlegi biztonsági szint nem csökken.

Mit jelent ez az ügyfeleknek?

Röviden: kevesebb macera, több kényelem. Aki eddig is digitálisan intézte az állampapírügyeit, most egy lépéssel közelebb került ahhoz, hogy mindent egyetlen jóváhagyással elintézzen – akár a villamoson ülve. Aki pedig még ragaszkodik a jelszavakhoz, egyelőre megteheti – de a trend egyértelműen a digitális állampolgárság felé mutat.