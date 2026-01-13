Deviza
EUR/HUF386,4 -0,19% USD/HUF331,79 0% GBP/HUF445,63 -0,22% CHF/HUF414,25 -0,41% PLN/HUF91,77 -0,14% RON/HUF75,9 -0,18% CZK/HUF15,94 0% EUR/HUF386,4 -0,19% USD/HUF331,79 0% GBP/HUF445,63 -0,22% CHF/HUF414,25 -0,41% PLN/HUF91,77 -0,14% RON/HUF75,9 -0,18% CZK/HUF15,94 0%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX118 863,12 +1,26% MTELEKOM1 850 -0,75% MOL3 250 +1,69% OTP37 920 +1,8% RICHTER10 290 +0,88% OPUS550 -1,08% ANY7 860 +1,55% AUTOWALLIS151 +0,67% WABERERS5 280 -0,38% BUMIX10 338,87 +0,05% CETOP4 134,29 +0,25% CETOP NTR2 590 +0,24% BUX118 863,12 +1,26% MTELEKOM1 850 -0,75% MOL3 250 +1,69% OTP37 920 +1,8% RICHTER10 290 +0,88% OPUS550 -1,08% ANY7 860 +1,55% AUTOWALLIS151 +0,67% WABERERS5 280 -0,38% BUMIX10 338,87 +0,05% CETOP4 134,29 +0,25% CETOP NTR2 590 +0,24%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
dáp
digitalizáció
állampapír
Magyar Államkincstár (MÁK)

Már könnyebb állampapírt venni, mint egy liter tejet: ezt nem láttuk jönni – komoly újítás a Magyar Államkincstárnál

Újabb lépést tett az állam afelé, hogy a pénzügyeink intézése tényleg néhány mozdulatra csökkenjen. Az állampapírpiac egyik legfontosabb szereplőjénél bevezetett változtatás a mindennapi ügyintézést érinti. A háttérben zajló fejlesztés egyszerre szól kényelemről, biztonságról és a digitális szolgáltatások további térnyeréséről. Nem véletlenül: a befektetők döntő többsége már ma is online intézi kincstári ügyeit.
Ballagó Dániel
2026.01.13, 19:10
Frissítve: 2026.01.13, 19:30

Januártól a Digitális Állampolgár appal is beléphetünk a WebKincstárba és a MobilKincstárba – gyorsabb, kényelmesebb, de továbbra is biztonságos lesz az ügyintézés az állampapír-befektetőknek.

állampapír
Állampapír egy QR-kóddal: elég a Digitális Állampolgár app, és már bent is vagyunk a kincstárnál / Fotó: Kallus György / Világgazdaság

Az állampapír-ügyintézéshez új app költözött a telefonunkra – pontosabban összekapcsolódott

Január 10-én új korszak kezdődött a lakossági állampapír-befektetők számára: a Magyar Államkincstár csatlakozott a Digitális Állampolgárság Programhoz, így a WebKincstár és a MobilKincstár már a Digitális Állampolgár (DÁP) mobilalkalmazással is elérhető. Ez nemcsak technikai fejlesztés, hanem érezhető könnyítés is annak a több mint 1,1 millió ügyfélnek, aki kincstári értékpapírszámlán tartja megtakarításait.

Felhasználónév és jelszó helyett: QR-kód vagy egy jóváhagyás

Az új megoldás lényege az egyszerűség – persze a megszokott biztonsági szint megtartása mellett.

A WebKincstárban a felhasználó beállíthatja, hogy a jövőben DÁP-azonosítóval lépjen be. Ilyenkor a jelszavak bepötyögése helyett elég egy QR-kódot beolvasni a Digitális Állampolgár alkalmazással. A MobilKincstár esetén pedig a két app összekapcsolása után a belépést a Digitális Állampolgár alkalmazásban kell jóváhagyni – és máris elérhető a díjmentes kincstári értékpapírszámla.

Gyorsabb, kevesebb a hibalehetőség, és a mindennapi mobilhasználathoz igazodik.

A számok már eddig is a digitalizációt igazolták

A kincstárnál nem most kezdődött az online térnyerés – a friss adatok inkább azt mutatják, hogy az ügyfelek már rég átköltöztek a digitális csatornákra:

  • az állampapír-adásvételek közel 90 százaléka online zajlik,
  • az új ügyfelek kétharmada már nem személyesen, hanem a magyarorszag.hu oldalon keresztül nyit értékpapírszámlát.

A DÁP-integráció ezt a trendet erősíti tovább.

Piacvezető szerepét védené a kincstár

A Magyar Államkincstár célja egyértelmű: a WebKincstár és a MobilKincstár továbbra is piacvezető maradjon az állampapír-forgalmazásban.

Ennek érdekében a Digitális Állampolgárság Program nyújtotta azonosítási megoldásokat további funkciókba is beépítik. A tervek szerint 2026-ban még egyszerűbbé válik:

  • az online számlanyitás,
  • az állampapír-befektetések teljes körű ügyintézése,
  • miközben a jelenlegi biztonsági szint nem csökken.

Mit jelent ez az ügyfeleknek?

Röviden: kevesebb macera, több kényelem. Aki eddig is digitálisan intézte az állampapírügyeit, most egy lépéssel közelebb került ahhoz, hogy mindent egyetlen jóváhagyással elintézzen – akár a villamoson ülve. Aki pedig még ragaszkodik a jelszavakhoz, egyelőre megteheti – de a trend egyértelműen a digitális állampolgárság felé mutat.

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu