Féktelenül száguld az arany - célárat emeltek az elemzők

Az elmúlt hónapok látványos drágulása után a nagy befektetési házak tovább emelték előrejelzéseiket, és újabb rekordokat tartanak reálisnak a nemesfém piacán. Az arany a geopolitikai feszültségek, az alacsony reálhozamok és a tartós makrogazdasági kockázatok közepette tovább erősítheti biztonságos menedék szerepét.
VG
2026.01.23, 12:52
Frissítve: 2026.01.23, 13:01

Látványosan megerősítette biztonságos menedék szerepét az arany: az elmúlt tizenkét hónapban több mint 70 százalékkal drágult, és sorra döntötte a történelmi csúcsokat. A rali nemcsak fennmaradt, hanem új lendületet is kapott, miután a nemesfémek pénteken új rekordokra emelkedtek: az arany árfolyama 4967 dollár fölé ugrott, miközben a gyengülő dollár hatására közel 8 százalékos heti nyereséget könyvelhetett el – írta az Origo.

arany, arany ára, árfolyam
Rekordok után újabb rekordok jöhetnek az arany árában / Fotó: Shutterstock

A vezető befektetési bankok ennek fényében tovább emelték előrejelzéseiket. A Goldman Sachs a korábbi 4900 dolláros várakozását 5400 dollárra módosította 2026 végére vonatkozóan. Az elemzés szerint a magánbefektetői kereslet tartósan erős maradhat, mivel a befektetők nem átmeneti sokkokra, hanem hosszabb távú makrogazdasági és fiskális kockázatokra reagálnak. Az elemzők arra számítanak, hogy a központi bankok 2026-ban átlagosan havi 60 tonna aranyat vásárolnak, miközben a feltörekvő gazdaságok tovább diverzifikálják devizatartalékaikat. Emellett a nyugati arany-ETF-ek állománya 2025 eleje óta mintegy 500 tonnával nőtt, meghaladva a korábbi várakozásokat, ami szerintük felfelé torzítja az árkockázatokat.

Hasonlóan optimista a UBS is, amely szerint az árfolyam rövid távon az 5000 dolláros szint fölé emelkedhet. Indoklásukban a geopolitikai feszültségek újjáéledését, az amerikai politikai és intézményi bizonytalanságot, valamint azt emelik ki, hogy az arany más nyersanyagokhoz, például az olajhoz képest hatékonyabb fedezeti eszköznek bizonyul. Bár az inflációs nyomás enyhülni látszik, a reálhozamok továbbra is alacsonyak maradhatnak, ami kedvez a nem kamatozó, de az infláció és a partnerkockázat ellen védelmet nyújtó aranynak. A banki elemzések üzenete tehát egyértelmű, a további részletek az Origo cikkében olvashatók.

