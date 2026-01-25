Deviza
Vissza a poolba: két évtizede nem volt ennyire népszerű ez a befektetési forma és csak egyre vonzóbb lehet

Pool pozícióban a hedge fundok. Tavaly több befektetés áramlott az eszközosztályba, mint 2007 óta bármikor. A 2000 milliárd dollárnyi vagyont leképező hedge fund index évtizedes hozamrekordot ért el. Az alapkezelők idén a hozamok további növelését tervezik.
Faragó József
2026.01.25, 08:29

A hedge fundok tavalyi teljesítménye évtizedes rekordot hozott. 2025-ben a nyugdíjalapok és más intézményi befektetők több pénzt fektettek hedge fundokba, mint bármelyik évben 2007 óta – közölte a HFR kutatócég. Míg a Goldman Sachs felmérése szerint ma ez a legkedveltebb eszközosztály, a legtöbben most ide irányítják át a befektetéseiket. 

befektetés
A legnépszerűbb befektetés / Fotó: NurPhoto via AFP

Hosszú út vezetett vissza a befektetési csúcsra

A hedge fundok visszafoglalták a pool pozíciót 

– hangsúlyozta Freddie Parker, a Goldman Prime Insight and Analytics társvezetője, hozzátéve, hogy a befektetők körülbelül 45 százaléka tervezi idén növelni a hedge fund kitettségét. Ez 2017 óta a legmagasabb arány és 18 százalékos növekedés év per év alapon. 
A hedge fundokban kezelt eszközök értéke tavaly rekordszintre, 3500 milliárd dollárra nőtt – a Goldman becslése szerint. Ez az érték 2024-ben 3000 milliárd dollár volt.

Hosszú út vezetett vissza a csúcsra. A 2010-es években a hedge alapok nehezen tudtak profitot termelni, mert a rövid távú kamat zéró szint közelében stagnált, alacsony volt a piaci volatilitás, s magas a különböző részvények közti korreláció. 

Akkoriban százszámra számolták fel a hedge fundokat.

A JPMorgan egyik egysége, amely az ügyfelek pénzét fedezeti alapokba fekteti, ezt az időszakot alfa télnek nevezte.

 

Zöldmező: befektetők aránya, akik növelnék a részesedésüket az eszközosztályban

Kisütött a nap a Wall Streeten 

Most, hogy a kamatok 2 százalék felett ragadtak, végre van volatilitás, s a részvénypiacok tagoltsága is kedvez a pénzáramlásnak: jól teljesítenek a hedge fundok. 

A PivotalPath kutatócég összetett indexe, amely közel 1300 hedge fund teljesítményét követi, s 2000 milliárd dollárnyi vagyont képez le, tavaly közel 12 százalékos növekedést mutatott. A tavalyi volt a hedge fund index legjobb éve 2013 óta.

Tavaly a legjobban teljesítő hedge fund-stratégiák:

  • az egészségügyi részvényekre vagy azok ellen fogadók
  • és a technológiai részvényekkel kereskedők voltak,
  • valamint az olyan makroalap-kezelők, akik gazdasági és geopolitikai információk alapján jósolják a nagy piaci mozgásokat.

A biotechnológiai hedge fundok az év második felében profitáltak az egyesülések felgyorsulásának és a klinikai gyógyszervizsgálatok eredményeinek köszönhetően. 

Például Roderick Wong kilencmilliárd dolláros cége, az RTW Investments, 55 százalékos hozamot ért el a biotechnológiai fedezeti alapjában, míg a technológiai alapok számára a mesterséges intelligencia ellátási láncában szereplő részvények növekedése emelte a hozamokat. Így a Baker’s Atreides Management hedge fund nyilvános részvényportfóliója 40 százalékot teljesített. De az Atreides magánvállalatokba, például Elon Musk SpaceX és xAI cégeibe fektető portfóliója még jobban teljesített: 47 százalékot ért el tavaly.

Magas hozamok mellett a hedge fundok ügyfelei szívesen fizetnek magasabb díjakat. Pláne, hogy az alapkezelők az idei évre a hozamok növelését tervezik.  

 

