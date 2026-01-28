Beváltotta kampányígéretét Donald Trump: mélybe rántotta a dollárt

Donald Trump már az elnökválasztási kampányában beígérte a gyengébb dollárt, amit azóta sem tudott beváltani. Úgy tűnik, most eljött az elnök ideje: összeomlott az amerikai dollár árfolyama. Ám a dollárgyengülés mögött bizalomvesztés is meghúzódhat.

A mostani dollárgyengülés bizalomvesztés / Fotó: NurPhoto via AFP

Trump nem aggódik

Egy újságírói kérdésre, mely arról érdeklődött, hogy nem aggódik-e a dollár folyamatos gyengülése miatt, az elnök így felelt:

a dollár remekül teljesít, értéke kiváló, és nem aggódom az átmeneti gyengülés miatt.

Ezt követően keményen bírálta Kínát és Japánt, amiért le akarják értékelni a saját devizájukat, ezzel nehéz versenyezni - tette hozzá.

Az euró-dollár árfolyama az 1,1970-es szintről 1,2077-ig ugrott Trump nyilatkozatait követően.

Emlékezhetünk, hogy Donald Trump

a kampányban gyengébb dollárt ígért, ami ösztönözné az amerikai exportot,

ám a Wall Sreet már a választás előtt is egyszerre fogadott a republikánus győzelemre és az erős dollárra.



Mi okozza a dollárgyengülést?

Trump továbbra is nyomást próbál helyezni a jegybankra a kamatvágás érdekében, ami a következő hetekben fokozódhat, az új jegybankelnök megnevezésével párhuzamosan.

- írták reggeli jegyzetükben az Equilor elemzői. Szerintük, jól látható, hogy az elnök gyengébb dollárt szeretne látni, mivel javítaná a külkereskedelmi mérleget, ugyanakkor

a jelenlegi dinamikus gyengülés inkább a dollárral szembeni bizalomvesztésnek tudható be, melyet maga Trump okoz

a nyilatkozataival, illetve intézkedéseivel.

Ma este 20 órakor jelenti be az amerikai jegybank a kamatdöntést, majd Jerome Powell elnök tart sajtótájékoztatót. A konszenzus kamattartást vár, ezúttal nem jelenik meg makrogazdasági előrejelzés, illetve Dot Plot ábra.

Az Equilor emlékeztet: a legutóbbi,

tavaly decemberi kamatdöntő ülés alkalmával a Fed döntéshozói 9 – 3 arányban döntöttek

az irányadó célsáv 25 bázispontos csökkentése mellett. A Szövetségi Nyíltpiaci Bizottság 12 tagja közül Stephen Miran az irányadó célsáv 50 bázispontos csökkentésére szavazott, míg Austan Goolsbee és Jeffrey Schmid a kamatkondíciók változatlan szinten tartása mellett tették le a voksukat. A januári kamatdöntő ülésen nagyobb egyetértése számíthatunk: várhatóan csak Stephan Miran voksol az irányadó ráta tartása ellen.