Beváltotta kampányígéretét Donald Trump: mélybe rántotta a dollárt
Donald Trump már az elnökválasztási kampányában beígérte a gyengébb dollárt, amit azóta sem tudott beváltani. Úgy tűnik, most eljött az elnök ideje: összeomlott az amerikai dollár árfolyama. Ám a dollárgyengülés mögött bizalomvesztés is meghúzódhat.
Trump nem aggódik
Egy újságírói kérdésre, mely arról érdeklődött, hogy nem aggódik-e a dollár folyamatos gyengülése miatt, az elnök így felelt:
a dollár remekül teljesít, értéke kiváló, és nem aggódom az átmeneti gyengülés miatt.
Ezt követően keményen bírálta Kínát és Japánt, amiért le akarják értékelni a saját devizájukat, ezzel nehéz versenyezni - tette hozzá.
Az euró-dollár árfolyama az 1,1970-es szintről 1,2077-ig ugrott Trump nyilatkozatait követően.
Emlékezhetünk, hogy Donald Trump
a kampányban gyengébb dollárt ígért, ami ösztönözné az amerikai exportot,
ám a Wall Sreet már a választás előtt is egyszerre fogadott a republikánus győzelemre és az erős dollárra.
Mi okozza a dollárgyengülést?
Trump továbbra is nyomást próbál helyezni a jegybankra a kamatvágás érdekében, ami a következő hetekben fokozódhat, az új jegybankelnök megnevezésével párhuzamosan.
- írták reggeli jegyzetükben az Equilor elemzői. Szerintük, jól látható, hogy az elnök gyengébb dollárt szeretne látni, mivel javítaná a külkereskedelmi mérleget, ugyanakkor
a jelenlegi dinamikus gyengülés inkább a dollárral szembeni bizalomvesztésnek tudható be, melyet maga Trump okoz
a nyilatkozataival, illetve intézkedéseivel.
Ma este 20 órakor jelenti be az amerikai jegybank a kamatdöntést, majd Jerome Powell elnök tart sajtótájékoztatót. A konszenzus kamattartást vár, ezúttal nem jelenik meg makrogazdasági előrejelzés, illetve Dot Plot ábra.
Az Equilor emlékeztet: a legutóbbi,
tavaly decemberi kamatdöntő ülés alkalmával a Fed döntéshozói 9 – 3 arányban döntöttek
az irányadó célsáv 25 bázispontos csökkentése mellett. A Szövetségi Nyíltpiaci Bizottság 12 tagja közül Stephen Miran az irányadó célsáv 50 bázispontos csökkentésére szavazott, míg Austan Goolsbee és Jeffrey Schmid a kamatkondíciók változatlan szinten tartása mellett tették le a voksukat. A januári kamatdöntő ülésen nagyobb egyetértése számíthatunk: várhatóan csak Stephan Miran voksol az irányadó ráta tartása ellen.
Átrendeződtek a sorok
A Boston, Chicago, St. Louis és Kansas City Fed döntéshozói helyett idén a Cleveland, Philadelphia, Dallas, illetve Minneapolis regionális tagbankok elnökei szavaznak a kamatkondíciókról.
Az új tagok összességében kevésbé szigorú beállítottságúak, mint a leköszönő döntéshozók,
ami segítséget nyújthat Jerome Powell májustól regnáló utódjának (aki jelen állás szerint Rick Rieder lesz) a monetáris kondíciók lazításában.
Az aktuális árazások alapján a piaci szereplők júliusban számítanak az első 25 bázispontos kamatcsökkentésre az idei év során és 78 százalékos valószínűséggel áraznak egy további kamatcsökkentést decemberben.
Az Equilor várakozása: három kamatcsökkentésre kerülhet sor az idei év során, amiket rendre júniusban, szeptemberben és decemberben hajthat végre a Fed.