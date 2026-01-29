Egyszeri tétel hizlalta a szegedi gyógyszercég profitját

Az európai régióban dinamikusan bővült, a Balkánon zsugorodott a Goodwill Pharma árbevétele a tavalyi harmadik negyedévben. Míg a profitot egyszeri tétel hizlalta. A részvény oldalazással reagált.

Dinamikus növekedésről adtak számot a gyorsjelentésben / Fotó: Rosta Tibor / MTI

Egyszeri tétel hizlalta a profitot

A Goodwill Pharma a BÉT honlapján tette közzé a tavalyi harmadik negyedéves gyorsjelentését: az időszakot dinamikus növekedés és jelentős beruházások zárása jellemezte. A pénzügyi teljesítmény kimagaslóan alakult: a konszolidált nettó értékesítési árbevétel közel 33 százalékkal nőtt.

Két ellentétes hatás eredőjeként:

az EU-régió árbevétele több mint 53,5 százalékkal emelkedett,

míg a Balkán-régió árbevétele 12,5 százalékkal csökkent.

Közben konszolidált adózás előtti eredmény – elsősorban egy rendkívüli tételnek köszönhetően – több mint 170 százalékkal emelkedett.

Az egyszeri tétel az egyéb működési bevételek 4,23 milliárd forintos növekedése volt.

Ennek oka, hogy a szerb leányvállalat és a Stada csoport tagja, a Hemofarm a.d. között 2025. április 23. napján létrejött a Fortacell termékcsalád Szerb Köztársaság, Bosznia-Hercegovina, Észak-macedóniai Köztársaság, Montenegró, Albánia és Koszovói Köztársaság földrajzi területére vonatkozó forgalmazási jogának értékesítése.

Decemberben egekbe szállt a kurzus

A szegedi gyógyszerrészvény tavaly áprilisban debütált a BÉT Standard kategóriájában. A tavasszal még 200 forint alatt tengődő kispapír árfolyama októberben emelkedett 400 forintra. Novemberben érte el az 500 forintos lélektani szintet. Majd december elejére 1100 forintig kúszott. Innen pattant három kötéssel, közel félmilliós forgalommal, 2420 forintra, majd egészen 3100 forintig menetelt, további 300 ezer forintos forgalom nyomán. Így történhetett, hogy

december 10-én egyetlen napon lehetett 200 százalékot keresni a papíron.

A rali december 11-én 4100 forintnál tetőzött, majd összeomlott az emelkedés. Az idei évre 750 forint alá csúszott a kurzus.