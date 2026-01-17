Évtizedeken át tanították, a mai napig zavart okoz a befektetők fejében – érdemes egyáltalán hinni a januáreffektusban?

A tőzsdéken régóta tartja magát egy különös szabály: ahogy indul az év, úgy folytatódik. Januárban sokszor emelkednek az árfolyamok, a befektetők optimistábbak, a piac pedig mintha új lendületet venne. Ezt a jelenséget nevezik januáreffektusnak, amely évtizedeken át a befektetési tankönyvek és tőzsdei legendák egyik kedvenc témája volt. De vajon tényleg működik még ez a hatás, vagy mára csupán egy túlértékelt piaci babona maradt?

Január, a tőzsde placebója – sokszor működik, mert hinni akarunk benne / Fotó: AFP

Mi az a januáreffektus, és honnan ered?

A januáreffektus egy szezonalitási anomália: a statisztikák szerint a részvénypiacok – különösen az amerikai tőzsdék – januárban átlagosan jobban teljesítettek, mint az év többi hónapjában.

A hatást először a 20. század közepén írták le, és sokáig megkérdőjelezhetetlennek tűnt. Ez a jelenség különösen a kisebb kapitalizációjú részvényeknél (small cap) volt látványos, amelyek árfolyama januárban gyakran hirtelen megugrott, miközben a nagy, stabil vállalatok részvényeinél mérsékeltebb volt az emelkedés. Az elmélet már önmagában szembement a klasszikus közgazdasági elmélettel, amely szerint a piacok hatékonyak, és nem létezhetnek könnyen kihasználható, naptárhoz kötött hozamelőnyök.

Adóoptimalizálás, pszichológia és friss pénz – mi hajtja az árakat?

A januáreffektus mögött nem egyetlen ok áll, hanem több, egymást erősítő tényező, amelyek együtt adják ki az év eleji árfolyammozgások jellegzetes mintázatát:

Adózási veszteségrealizálás

Decemberben sok befektető megválik azoktól a részvényeitől, amelyeken veszteséget szenvedett el, hogy csökkentse az adóalapját.

Ez az év végén lenyomja az árfolyamokat, különösen a kisebb, kevésbé likvid papírok esetében. Januárban viszont ezek a részvények gyakran visszakerülnek a portfóliókba – az árfolyam pedig gyorsan korrigál.

Decemberben sok befektető megválik azoktól a részvényeitől, amelyeken veszteséget szenvedett el, hogy csökkentse az adóalapját. Ez az év végén lenyomja az árfolyamokat, különösen a kisebb, kevésbé likvid papírok esetében. Januárban viszont ezek a részvények gyakran visszakerülnek a portfóliókba – az árfolyam pedig gyorsan korrigál. Év eleji tőkebeáramlás

Januárban intézményi befektetők, alapkezelők és magánbefektetők is friss forrásokat allokálnak, új portfóliókat építenek, vagy újrasúlyozzák meglévő befektetéseiket, ami önmagában is megnöveli a vásárlási nyomást, ami felfelé tolhatja az árakat.

Januárban intézményi befektetők, alapkezelők és magánbefektetők is friss forrásokat allokálnak, új portfóliókat építenek, vagy újrasúlyozzák meglévő befektetéseiket, ami önmagában is megnöveli a vásárlási nyomást, ami felfelé tolhatja az árakat. Pszichológiai és hangulati hatások

Az új évhez természetes módon optimizmus társul: friss gazdasági előrejelzések, új vállalati stratégiák, „tiszta lap” érzése jelenik meg a piacon.

Januárban a befektetői hangulat gyakran pozitívabb, ami önbeteljesítő módon is árfolyam-emelkedést eredményezhet.

Ezek a tényezők külön-külön is hatnak, együtt azonban kifejezetten erős év eleji mozgásokat képesek kiváltani még akkor is, ha hosszabb távon a piacot már egészen más erők mozgatják.

A januárbarométer: ha jól indul, jó lesz az év is?

A januáreffektussal gyakran együtt emlegetik a januárbarométert, amely már nem egy rövid távú árfolyamugrást, hanem az egész év kimenetelét próbálja megjósolni. Az alapfeltevés egyszerű: ahogy az év elején viselkedik a piac, olyan hangulatban marad az év hátralévő részében is.