Óriási a baj, a háború miatt megszűnt az aranyszállítás, nem indulnak az egymilliárd dolláros repülők
Az arany és az ezüst globális áramlása komoly zavarokat szenved, mivel a Közel-Keleten zajló háború gyakorlatilag leállította a légi közlekedést Dubajon keresztül. A kereskedők szerint ez további árfolyam-ingadozást válthat ki a már amúgy is roppant volatilis piacon.
Dubaj a nemesfémszállítmányok egyik legnagyobb csomópontja: tavaly a globális aranyáramlás mintegy 20 százaléka haladt át rajta. Ide tartozik
- az Afrikában kitermelt, majd az Egyesült Arab Emírségekben finomított arany,
- valamint az Európából Ázsiába irányuló, Dubajon keresztül tranzitáló szállítmányok is.
Kereskedők és elemzők szerint, ha az arany- és ezüstszállítmányok hosszabb ideig akadoznak, az felhajthatja az ázsiai piacok regionális árait, és növelheti az árak ingadozását olyan fémeknél, amelyek a közelmúltban meredek esést szenvedtek el egy történelmi bikapiac után.
Az arany elérhetősége aggodalomra ad okot a Közel-Keletről induló járatok felfüggesztése miatt
– mondta a Financial Timesnak John Reade, a World Gold Council vezető piaci stratégája. Hozzátette: emiatt mozdultak el erőteljesen a belföldi árak Indiában: pénteken még körülbelül 50 dolláros diszkonton kereskedtek unciánként a londoni árhoz képest, hétfőre azonban már elérték a londoni árszintet.
Beszakadt az arany ára, de már kapaszkodik felfelé
Az arany ára ezen a héten mintegy három százalékkal, körülbelül 5100 dollárra esett unciánként, de még így is közel húsz százalékkal magasabb az év eleji szintnél.
A vámadatok szerint Dubaj 2024-ben a világ második legnagyobb aranyexportőre volt, és szállítmányainak legnagyobb célországa India. Rhona O’Connell, a StoneX piaci elemzési vezetője szerint a dubaji fennakadások leginkább Indiát érinthetik, mivel az emírség kulcsfontosságú átrakodó központ az Indiába tartó nemesfémek számára.
„Rövid távon az érintettek valószínűleg képesek lesznek kerülőmegoldásokat találni, de ha a helyzet hosszabb ideig fennmarad, akkor minden forgatókönyv megváltozhat” – mondta O’Connell.
Az Egyesült Arab Emírségek 2024-ben a világ második legnagyobb aranyexportőre volt.
Miután szombaton megkezdődtek az amerikai és izraeli támadások Irán ellen, a Perzsa-öböl térségéből induló kereskedelmi légi közlekedés nagy része leállt. Kedden ugyan néhány utasszállító járat felszállt Dubajból, de a járatokhoz közel álló források szerint ezek nem szállítottak aranyat, mivel a romlandó áruk élveztek elsőbbséget. „Jelenleg semmi sem mozog légi úton” – mondta egy aranykereskedő, hozzátéve, hogy reméli, a fennakadások nem tartanak sokáig.
Az aranyat jellemzően utasszállító repülőgépeken szállítják rakományként, akár öttonnás tételekben, ami a jelenlegi árakon mintegy 830 millió dollárt ér.
Egyes logisztikai vállalatok arról számoltak be, hogy jelenleg olyan nemesfém-szállítmányokkal bajlódnak, amelyeket már átadtak a légitársaságoknak a londoni Heathrow repülőtéren, de azok nem tudják elszállítani őket. Ennek következtében több, úgynevezett „meghiúsult export” keletkezett – vagyis olyan áruk, amelyek már átestek a vámkezelésen, viszont hivatalosan vissza kell vonni őket, mielőtt más útvonalon újra feladhatók lennének.
Hullámvasúton a nemesfémek ára
- Piaci szereplők szerint a Londonból induló szállítmányok esetében az ezüstöt jobban érinti a fennakadás, mint az aranyat.
- Az ezüst ára idén rendkívül hektikusan mozgott, részben a kínai lakossági befektetők hatalmas kereslete miatt, ami Kínában tízéves mélypontra csökkentette a készleteket.
A közel-keleti háború a legújabb zavar az arany- és ezüstszállítmányok globális rendszerében. Tavaly például az amerikai vámok esetleges bevezetésétől való félelem okozott fennakadást, ami hatalmas nemesfémkészletek felhalmozódásához vezetett az Egyesült Államokban.