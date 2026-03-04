Óriási a baj, a háború miatt megszűnt az aranyszállítás, nem indulnak az egymilliárd dolláros repülők

Az arany és az ezüst globális áramlása komoly zavarokat szenved, mivel a Közel-Keleten zajló háború gyakorlatilag leállította a légi közlekedést Dubajon keresztül. A kereskedők szerint ez további árfolyam-ingadozást válthat ki a már amúgy is roppant volatilis piacon.

Ékszerbolt Dubajban – az iráni háború leállította a világ második legnagyobb nemesfémközpontjának szállításait, felfelé kapaszkodik ismét az arany ára / Fotó: Anadolu via AFP

Dubaj a nemesfémszállítmányok egyik legnagyobb csomópontja: tavaly a globális aranyáramlás mintegy 20 százaléka haladt át rajta. Ide tartozik

az Afrikában kitermelt, majd az Egyesült Arab Emírségekben finomított arany,

valamint az Európából Ázsiába irányuló, Dubajon keresztül tranzitáló szállítmányok is.

Kereskedők és elemzők szerint, ha az arany- és ezüstszállítmányok hosszabb ideig akadoznak, az felhajthatja az ázsiai piacok regionális árait, és növelheti az árak ingadozását olyan fémeknél, amelyek a közelmúltban meredek esést szenvedtek el egy történelmi bikapiac után.

Az arany elérhetősége aggodalomra ad okot a Közel-Keletről induló járatok felfüggesztése miatt

– mondta a Financial Timesnak John Reade, a World Gold Council vezető piaci stratégája. Hozzátette: emiatt mozdultak el erőteljesen a belföldi árak Indiában: pénteken még körülbelül 50 dolláros diszkonton kereskedtek unciánként a londoni árhoz képest, hétfőre azonban már elérték a londoni árszintet.

Beszakadt az arany ára, de már kapaszkodik felfelé

Az arany ára ezen a héten mintegy három százalékkal, körülbelül 5100 dollárra esett unciánként, de még így is közel húsz százalékkal magasabb az év eleji szintnél.

A vámadatok szerint Dubaj 2024-ben a világ második legnagyobb aranyexportőre volt, és szállítmányainak legnagyobb célországa India. Rhona O’Connell, a StoneX piaci elemzési vezetője szerint a dubaji fennakadások leginkább Indiát érinthetik, mivel az emírség kulcsfontosságú átrakodó központ az Indiába tartó nemesfémek számára.

„Rövid távon az érintettek valószínűleg képesek lesznek kerülőmegoldásokat találni, de ha a helyzet hosszabb ideig fennmarad, akkor minden forgatókönyv megváltozhat” – mondta O’Connell.

Az Egyesült Arab Emírségek 2024-ben a világ második legnagyobb aranyexportőre volt.

Miután szombaton megkezdődtek az amerikai és izraeli támadások Irán ellen, a Perzsa-öböl térségéből induló kereskedelmi légi közlekedés nagy része leállt. Kedden ugyan néhány utasszállító járat felszállt Dubajból, de a járatokhoz közel álló források szerint ezek nem szállítottak aranyat, mivel a romlandó áruk élveztek elsőbbséget. „Jelenleg semmi sem mozog légi úton” – mondta egy aranykereskedő, hozzátéve, hogy reméli, a fennakadások nem tartanak sokáig.

Az aranyat jellemzően utasszállító repülőgépeken szállítják rakományként, akár öttonnás tételekben, ami a jelenlegi árakon mintegy 830 millió dollárt ér.

Egyes logisztikai vállalatok arról számoltak be, hogy jelenleg olyan nemesfém-szállítmányokkal bajlódnak, amelyeket már átadtak a légitársaságoknak a londoni Heathrow repülőtéren, de azok nem tudják elszállítani őket. Ennek következtében több, úgynevezett „meghiúsult export” keletkezett – vagyis olyan áruk, amelyek már átestek a vámkezelésen, viszont hivatalosan vissza kell vonni őket, mielőtt más útvonalon újra feladhatók lennének.

Hullámvasúton a nemesfémek ára

Piaci szereplők szerint a Londonból induló szállítmányok esetében az ezüstöt jobban érinti a fennakadás, mint az aranyat.

Az ezüst ára idén rendkívül hektikusan mozgott, részben a kínai lakossági befektetők hatalmas kereslete miatt, ami Kínában tízéves mélypontra csökkentette a készleteket.

A közel-keleti háború a legújabb zavar az arany- és ezüstszállítmányok globális rendszerében. Tavaly például az amerikai vámok esetleges bevezetésétől való félelem okozott fennakadást, ami hatalmas nemesfémkészletek felhalmozódásához vezetett az Egyesült Államokban.