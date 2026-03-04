Deviza
Most érkezett: bejelentették az új magyarországi üzemanyagárakat, csütörtöktől életbe lépnek - ilyen drágulási hullámot rég nem láttunk

Csütörtökön újból emelik az üzemanyagok nagykereskedelmi árait a hazai kutakon. A benzin nagykereskedelmi ára bruttó öt forinttal, a gázolaj ára bruttó nyolc forinttal kúszik feljebb.
VG
2026.03.04, 10:42
Frissítve: 2026.03.04, 11:02

Újabb nap, újabb üzemanyagár-emelés. Csütörtökön ugyanis folytatódik az áremelkedés a hazai kutakon. A benzin nagykereskedelmi ára bruttó 5 forinttal, a gázolaj ára bruttó 8 forinttal kúszik feljebb – közölte a Holtankoljak árfigyelő portál. Ezekkel a héten már harmadik alkalommal nőnek az üzemanyagárak.

Fotó: Oksana Yermoshenko / Shutterstock

Szerdán az alábbi átlagárakon tankolhatunk: 

  • 95-ös benzin: 571 Ft/liter
  • Gázolaj: 600 Ft/liter 

Ezekhez az árakhoz képest emelkednek az üzemanyagok nagykereskedelmi árai csütörtöktől. Az emeléssel

a benzin ára 10, a dízel ára pedig 22 forinttal lesz magasabb mint a hónap elején.

Legutóbb egy nappal korábban, szerdán emelkedtek az árak: a mai naptól a benzin nagykereskedelmi ára bruttó 5 forinttal, a gázolajé pedig bruttó 9 forinttal magasabb. 

Az üzemanyag drágulásának hátterében a Brent olaj árának megugrása és a Hormuzi-szoros körüli biztonsági kockázatok állnak

Irán lezárta a Hormuzi-szorost. A szűk, alig 40 kilométeres tengeri szoroson halad át a világ olaj- és LNG-kereskedelmének 20 százaléka, tehát ha Irán olajexportjának kiesése önmagában nem okoz hiányt a világpiacon, a szoros lezárása annál inkább, a szűkülő kínálat a világpiaci árakat már most felfelé hajtja. Ez a forgatókönyv pedig egyre inkább realitássá válik, mivel napok óta vesztegelnek tankerek a térségben, és a biztosítótársaságok sem finanszírozzák a hajón történő szállítást.

A piac 80–90 dollár közötti Brent-olajár-szintet vár, feltéve, hogy nem eszkalálódik jobban a helyzet, és a harcok intenzitása nem erősödik tovább. Utóbbi esetében 100 dollár fölötti Brent-ár sem elképzelhetetlen. 

Kapitány István, a Tisza gazdaságpolitikusa azonban úgy látja, hogy azért magasak az üzemanyagárak hazánkban, mert a kormány magas adót szabott ki rá. Mint íra a Facebookon: „Mindannyian látjuk, hogy drága az üzemanyag Magyarországon. De miért van ez valójában? Nem a kőolaj ára miatt, nem az előállítási költségek miatt. Hanem mert a kormány az elmúlt években folyamatosan adót emelt.” 

Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter nem hagyta válasz nélkül a vádaskodást. Közölte, hogy „a jelenlegi árak mellett a 95-ös benzin adótartalma 49,4 százalék, a gázolaj adótartalma pedig 46,3 százalék. A jövedéki adó januártól nem emelkedett, mert a kormány még 2025 novemberében arról döntött, hogy az üzemanyagok 2026 január elsejétől esedékes inflációkövető jövedékiadó-emelését elhalasztja.” 

Mint lapunk rámutatott, normál piaci esetben az üzemanyagok magyarországi ára a rotterdami tőzsdei, valamint két meghatározó olajtermék mediterrán piaci ára szerint alakul. Ez a mechanizmus hivatott kivédeni, hogy régiós szinten túl nagy eltérések alakuljanak ki az üzemanyagok árában, mivel az a benzinturizmus beindulását és ellátási nehézségeket okozna. 

A magyarországi üzemanyagok adótartalma regionális összehasonlításban nem kiemelkedő, azonban ha Ukrajna tovább blokkolja a Barátság kőolajvezeték működését akkor eljön az 1000 forintos benzinár hazánkban – magyarázta korábban Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. 

