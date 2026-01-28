Képzetlen gazdasági megmondóemberek tömik tele a fejeket és visznek csődbe – erre már az MNB-nek is lépnie kellett, lesújtó számok jöttek ki

A befektetés ma már nem csak bankfiókokban és elemzői jelentésekben létezik. A közösségi médiában naponta jelennek meg magabiztos tanácsok, látványos ígéretek és gyors hozamról szóló történetek, miközben a tőzsde nem igazodik a hírfolyam tempójához. Egyre nehezebb eldönteni, kinek a szavára érdemes hallgatni. És még nehezebb időben felismerni, mikor válik egy vélemény valódi kockázattá. Nem véletlen, hogy a jelenségre már a Magyar Nemzeti Bank (MNB) is reagált.

A tőzsde nem játék: az MNB figyelmeztet a hangos tanácsokra / Fotó: Ummi Hassian / Shutterstock

A jegybank szerint ez nem marketingkérdés

A Magyar Nemzeti Bank állásfoglalása szerint egy pénzügyi termék vagy szolgáltatás népszerűsítése nem kezelhető úgy, mint egy hétköznapi fogyasztási cikk reklámja: egy félrevezető vagy felelőtlen közösségimédia-poszt akár tetemes anyagi veszteséget is okozhat a követőknek, és jogi következményekkel járhat a tartalom közzétevője számára.

A felelősség akkor is fennáll, ha a posztoló nem pénzügyi szakember, hiszen a közösségi médiában megjelenő tartalmak hatása nem kisebb attól, hogy informális csatornán terjednek.

A jegybank erre a lakosság figyelmét egy LinkedIn-posztban is felhívta, amely illeszkedik az Európai Értékpapír-piaci Hatóság (ESMA) által koordinált, valamennyi uniós pénzügyi felügyeletet átfogó kampányhoz: az üzenet közös és egyértelmű, a befektetési tanács nem játék, a hangzatos ígéretek mögött pedig gyakran nincs engedély, szakértelem vagy átláthatóság.

Hol a határ vélemény és tanács között?

Az állásfoglalás egyik kulcspontja, hogy a befektetési tanácsadás fogalma sokkal tágabb, mint azt sok tartalomgyártó gondolná. Befektetési tanácsadásnak minősülhet az is, ha valaki nyilvánosan arról beszél, hogy egy részvény vagy kriptoeszköz ára emelkedni vagy csökkenni fog, vagy ha egy befektetési stratégiát népszerűsít.

Az olyan kitételek, mint az „ez nem minősül befektetési tanácsnak”, önmagukban nem nyújtanak védelmet, mert a tartalom tényleges jellege számít, nem pedig a felelősségkizáró mondat.

A jegybank külön figyelmeztet a magas kockázatú termékek – például a CFD-k, a forex vagy a volatilis kriptoeszközök – népszerűsítésére, ahol akár a teljes befektetett tőke is elveszhet. Itt a kiegyensúlyozott, nem félrevezető kommunikáció nemcsak etikai, hanem jogi kérdés is.