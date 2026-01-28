Orbán Viktor korán reggel üzenetet küldött az ukrán vezetésnek: „Átléptek egy határt, mi nem kerestük a konfliktust”

„De nem ám a mi hazánkat!” – írta Orbán Viktor a Facebookon.

Orbán Viktor korán reggel üzenetet küldött az ukrán vezetésnek / Fotó: Orbán Viktor / Facebook

A miniszterelnök szerint az ukrán vezetés átlépett egy határt. „Mi nem kerestük a konfliktust, mégis napok óta Magyarország a céltábla” – írta.

Orbán Viktor közölte, hogy Magyarország nem küld pénzt Ukrajnába, „mert jobb helyen van a magyar családoknál, mint egy ukrán oligarcha mosdójában”.

Azt is írta, nem engedik, hogy betiltsák az orosz olaj és gáz behozatalát, mert nélküle nincs rezsicsökkentés és nincs megfizethető energia a magyar családoknak.

„És azt sem engedjük, hogy Ukrajnát az uniós jogot megerőszakolva, két év alatt beleszuszakolják az Európai Unióba,

mert ezzel a háborút is importálnánk” – tette hozzá.

Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter szerint a 2027-es belépés reális, ha az uniós tagállamok konszenzusra jutnak, ezért abban reménykednek, hogy az áprilisi választáson elbukik a magyar kormány, és ukrán-, valamint Brüsszel-párti vezetés áll a helyére.

Szibiha egy interjúban egyértelműen kijelentette, hogy Magyarország az egyetlen ország, amely blokkolja Ukrajna EU-csatlakozását.

A külügyminiszter szerint „a magyar fél barátságtalan lépéseire” adott válaszként születtek korábbi nyilatkozatai, és Ukrajna határozottan reagál minden, országát és népét érintő barátságtalan megnyilvánulásra.

A külügyminiszter szerint az ukrán kormány minden lehetséges forgatókönyvre felkészült a magyar választás után, legyen szó arról, hogy Orbán Viktor megtartja a hatalmat, vagy elveszíti. Szibiha azonban leszögezte:

Ukrajnának nincs más útja, mint megszerezni Magyarország támogatását az EU-tagsághoz, és bízik benne, hogy a választás után ez meg fog történni.

Az EU-csatlakozás Ukrajna számára alapvető fontosságú, és szerinte az egész kontinens számára is lényeges.

A külügyminiszter hangsúlyozta, hogy az Európai Unióhoz való csatlakozás időkeretét európai partnerekkel egyeztetve kell meghatározni.

Bár a 2027-es belépést reálisnak tartja, minden konkrét dátumot óvatosan kezel, hogy ne keltsen túlzott elvárásokat. Szibiha jelezte, hogy az ukrán kormány folyamatosan dolgozik a litván, ír és ciprusi EU-elnökséggel, és különösen a litván elnökségre számít, amely szerinte történelmi lehetőséget jelent Ukrajna számára.