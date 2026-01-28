Orbán Viktor korán reggel üzenetet küldött az ukrán vezetésnek: „Átléptek egy határt, mi nem kerestük a konfliktust”
„De nem ám a mi hazánkat!” – írta Orbán Viktor a Facebookon.
A miniszterelnök szerint az ukrán vezetés átlépett egy határt. „Mi nem kerestük a konfliktust, mégis napok óta Magyarország a céltábla” – írta.
Orbán Viktor közölte, hogy Magyarország nem küld pénzt Ukrajnába, „mert jobb helyen van a magyar családoknál, mint egy ukrán oligarcha mosdójában”.
Azt is írta, nem engedik, hogy betiltsák az orosz olaj és gáz behozatalát, mert nélküle nincs rezsicsökkentés és nincs megfizethető energia a magyar családoknak.
„És azt sem engedjük, hogy Ukrajnát az uniós jogot megerőszakolva, két év alatt beleszuszakolják az Európai Unióba,
mert ezzel a háborút is importálnánk” – tette hozzá.
Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter szerint a 2027-es belépés reális, ha az uniós tagállamok konszenzusra jutnak, ezért abban reménykednek, hogy az áprilisi választáson elbukik a magyar kormány, és ukrán-, valamint Brüsszel-párti vezetés áll a helyére.
Szibiha egy interjúban egyértelműen kijelentette, hogy Magyarország az egyetlen ország, amely blokkolja Ukrajna EU-csatlakozását.
A külügyminiszter szerint „a magyar fél barátságtalan lépéseire” adott válaszként születtek korábbi nyilatkozatai, és Ukrajna határozottan reagál minden, országát és népét érintő barátságtalan megnyilvánulásra.
A külügyminiszter szerint az ukrán kormány minden lehetséges forgatókönyvre felkészült a magyar választás után, legyen szó arról, hogy Orbán Viktor megtartja a hatalmat, vagy elveszíti. Szibiha azonban leszögezte:
Ukrajnának nincs más útja, mint megszerezni Magyarország támogatását az EU-tagsághoz, és bízik benne, hogy a választás után ez meg fog történni.
Az EU-csatlakozás Ukrajna számára alapvető fontosságú, és szerinte az egész kontinens számára is lényeges.
A külügyminiszter hangsúlyozta, hogy az Európai Unióhoz való csatlakozás időkeretét európai partnerekkel egyeztetve kell meghatározni.
Bár a 2027-es belépést reálisnak tartja, minden konkrét dátumot óvatosan kezel, hogy ne keltsen túlzott elvárásokat. Szibiha jelezte, hogy az ukrán kormány folyamatosan dolgozik a litván, ír és ciprusi EU-elnökséggel, és különösen a litván elnökségre számít, amely szerinte történelmi lehetőséget jelent Ukrajna számára.