Újabb összeg röppent fel a NIS megvásárlásáról – ellentmondásos, mennyiért vehette meg a Mol

A korábbi sajtóhírekhez képest egy új ár is felröppent a NIS-tranzakcióval kapcsolatban. A Népszava értesülései szerint a Mol 1,4 milliárd euróhoz – több mint ötszázmilliárd forinthoz – közeli összegért vásárolhatja meg a szerb Naftna Industrija Srbije (NIS) 56,15 százalékát az orosz Gazpromtól.

A NIS megvásárlása biztos, a pontos összeget még nem hozták nyilvánosságra / Fotó: Shutterstock

A lap által közölt ár megfelel az Erste olaj- és gázipari elemzője korábbi becslésének. Pletser Tamás szerint egy ilyen vételár emelné a Mol-részvények értékét, miközben egy magasabb összeg kevéssé hatna kedvezően a papírok értékére.

Azok a médiában megjelent állítások, miszerint a Mol 1,7-2,5 milliárd euróért megvásárolta a Szerb Kőolajipari Vállalat egy részét, képtelenségnek minősülnek

– nyilatkozta korábban Aleksandar Vucic szerb államfő a Blic TV-nek. A politikus elárulta , hogy a NIS részvényeinek 56 százalékáért 900 millió és egymilliárd euró közötti összeget fizetett a Mol. Ugyanakkor Vucic szerint Szerbia ennek a dupláját is kifizette volna, ám az oroszok inkább a Mol mellett döntöttek.

A Vucic által bejelentett árszintet a szerb médiában Branislav Jorgic bróker a NIS 3,2 milliárd eurós könyv szerinti értékéből kiindulva dőreségnek nevezte.

A Mol nem kívánta véleményezni a Népszava értesülését.