Deviza
felvásárlás
Szerbia
NIS
Mol

Újabb összeg röppent fel a NIS megvásárlásáról – ellentmondásos, mennyiért vehette meg a Mol

Több összeg is felröppent már a nagyszabású tranzakció kapcsán. Ami biztos, hogy a Mol több mint 50 százalékos tulajdonrészt szerzett a szerb NIS-ben.
VG
2026.01.28, 09:21
Frissítve: 2026.01.28, 09:28

A korábbi sajtóhírekhez képest egy új ár is felröppent a NIS-tranzakcióval kapcsolatban. A Népszava értesülései szerint a Mol 1,4 milliárd euróhoz – több mint ötszázmilliárd forinthoz – közeli összegért vásárolhatja meg a szerb Naftna Industrija Srbije (NIS) 56,15 százalékát az orosz Gazpromtól.

Belgrade,,Serbia,-,June,21,,2021:,Nis,Gazprom,Neft,Logo
A NIS megvásárlása biztos, a pontos összeget még nem hozták nyilvánosságra / Fotó: Shutterstock

A lap által közölt ár megfelel az Erste olaj- és gázipari elemzője korábbi becslésének. Pletser Tamás szerint egy ilyen vételár emelné a Mol-részvények értékét, miközben egy magasabb összeg kevéssé hatna kedvezően a papírok értékére. 

Azok a médiában megjelent állítások, miszerint a Mol 1,7-2,5 milliárd euróért megvásárolta a Szerb Kőolajipari Vállalat egy részét, képtelenségnek minősülnek

– nyilatkozta korábban Aleksandar Vucic szerb államfő a Blic TV-nek. A politikus elárulta , hogy a NIS részvényeinek 56 százalékáért 900 millió és egymilliárd euró közötti összeget fizetett a Mol. Ugyanakkor Vucic szerint Szerbia ennek a dupláját is kifizette volna, ám az oroszok inkább a Mol mellett döntöttek.

A Vucic által bejelentett árszintet a szerb médiában Branislav Jorgic bróker a NIS 3,2 milliárd eurós könyv szerinti értékéből kiindulva dőreségnek nevezte.

A Mol nem kívánta véleményezni a Népszava értesülését.

Ítéletet mondott a nagy amerikai hitelminősítő a Mol történelmi üzletéről: ezt teszi Szerbiával a NIS felvásárlása – nem az olajfinomító a lényeg

Kedvező hatást gyakorol Szerbia adósmegítélésére az a kötelező erejű szándéknyilatkozat, amelyet a Mol csoport kötött a Gazpromnyefty társasággal az orosz cég által a szerb NIS vállalatban birtokolt 56,15 százalékos részesedés megvásárlásáról – áll a Moody’s Ratings hétfőn Londonban ismertetett szektorelemzésében.

A Moody’s Ratings hétfői helyzetértékelése szerint az erről kötött szándéknyilatkozat érdemi előrelépés az Egyesült Államok által a szankciók indokaként megjelölt tulajdonlási probléma megoldása felé.

A nemzetközi hitelminősítő Londonban ismertetett szektorelemzése szerint a fejlemény egyúttal mérsékli a szerbiai üzemanyag-ellátás körül kialakult bizonytalanságokat, és ez kedvező hatást gyakorol Szerbia adósminőségi megítélésére.

Energiabiztonság

Energiabiztonság
37 cikk
