Frissebbek ma a kispapírok az álmos blue chipeknél, még mindig bivalyerős a forint

Nem fékez a tegnap felpörgött AutoWallis. De a kispapírok közül frissen pattant a Zwack, az Alteo és a Rába is. Az izmos forint egyre meredekebb szinteket céloz.
Faragó József
2026.01.28, 09:17
Frissítve: 2026.01.28, 10:05

A BUX 127 600 pont közelében nyitott, minimális pluszban. Továbbra is erős szinteken mozog a forint. Izgalmas nap ígérkezik a pesti parketten.

pesti parkett
Felfelé keresik az irányt a pesti parketten / Fotó: Vémi Zoltán

Ázsia inkább felfelé keresi az irányt

Vegyesen zártak tegnap a tengerentúli részvényindexek: a klasszikus Dow Jones csökkenéssel, míg a technológiai fókuszú Nasdaq Composite és a széles piaci S&P 500 index emelkedéssel zárt, az utóbbi 

új rekordot ért el.

Ma hajnalban Ázsiában is vegyes mozgásokat láthatunk: a japán Nikkei minimálisan csökkent, a hongkongi Hang Seng bő 2 százalékot pattant, míg a kontinentális kínai Sanghaj Composite kétharmad százalékot kapaszkodott felfelé. 

A határidős mozgások alapján az európai részvényindexek iránykereséssel kezdhetik a mai kereskedést.

Pesti parkett: álmosak a blue chipek

Az OTP 40 080 forintról startolt félszázalékos pluszban.

A Mol 3920 forintról indított, negyedszázalékos pluszban.

A Richter 10 570 forinton kezdett, ami kétharmad százalékos csúszás.

A Magyar Telekom 1990 forintról indult, ez félszázalékos emelkedésnek felel meg.

Az AutoWallis bő 1 százalékot pattant, miután az elemzők konszenzusos célára beindította a ralit.

A kispapírok közül pattant még a Zwack, az Alteo és a Rába is.

Erős szinteken a forint

A tegnapi kereskedésben tovább csökkent az euró árfolyama, amit a jegybanki kommunikáció mellett a dollár jelentős gyengülése is segített. Amennyiben a 380-as támasz letörése szignifikáns lesz, a következő támaszok 378,50-nál, majd 375-nél adódhatnak.

Tőzsdenyitáskor 379,70 közelében mozgott az euró-forint.

Tegnap tartott kamatdöntő ülést a Magyar Nemzeti Bank, a várakozásoknak megfelelően nem változtak a kamatszintek. A megjelent közleményben a jegybank megerősítette, hogy továbbra is óvatos és türelmes monetáris politikát folytat, és adatvezérelten, ülésről ülésre döntenek a kamatszintről. 

