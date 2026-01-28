Frissebbek ma a kispapírok az álmos blue chipeknél, még mindig bivalyerős a forint

A BUX 127 600 pont közelében nyitott, minimális pluszban. Továbbra is erős szinteken mozog a forint. Izgalmas nap ígérkezik a pesti parketten.

Felfelé keresik az irányt a pesti parketten / Fotó: Vémi Zoltán

Ázsia inkább felfelé keresi az irányt

Vegyesen zártak tegnap a tengerentúli részvényindexek: a klasszikus Dow Jones csökkenéssel, míg a technológiai fókuszú Nasdaq Composite és a széles piaci S&P 500 index emelkedéssel zárt, az utóbbi

új rekordot ért el.

Ma hajnalban Ázsiában is vegyes mozgásokat láthatunk: a japán Nikkei minimálisan csökkent, a hongkongi Hang Seng bő 2 százalékot pattant, míg a kontinentális kínai Sanghaj Composite kétharmad százalékot kapaszkodott felfelé.

A határidős mozgások alapján az európai részvényindexek iránykereséssel kezdhetik a mai kereskedést.

Pesti parkett: álmosak a blue chipek

Az OTP 40 080 forintról startolt félszázalékos pluszban.