Frissebbek ma a kispapírok az álmos blue chipeknél, még mindig bivalyerős a forint
A BUX 127 600 pont közelében nyitott, minimális pluszban. Továbbra is erős szinteken mozog a forint. Izgalmas nap ígérkezik a pesti parketten.
Ázsia inkább felfelé keresi az irányt
Vegyesen zártak tegnap a tengerentúli részvényindexek: a klasszikus Dow Jones csökkenéssel, míg a technológiai fókuszú Nasdaq Composite és a széles piaci S&P 500 index emelkedéssel zárt, az utóbbi
új rekordot ért el.
Ma hajnalban Ázsiában is vegyes mozgásokat láthatunk: a japán Nikkei minimálisan csökkent, a hongkongi Hang Seng bő 2 százalékot pattant, míg a kontinentális kínai Sanghaj Composite kétharmad százalékot kapaszkodott felfelé.
A határidős mozgások alapján az európai részvényindexek iránykereséssel kezdhetik a mai kereskedést.
Pesti parkett: álmosak a blue chipek
Az OTP 40 080 forintról startolt félszázalékos pluszban.
A Mol 3920 forintról indított, negyedszázalékos pluszban.
A Richter 10 570 forinton kezdett, ami kétharmad százalékos csúszás.
A Magyar Telekom 1990 forintról indult, ez félszázalékos emelkedésnek felel meg.
Az AutoWallis bő 1 százalékot pattant, miután az elemzők konszenzusos célára beindította a ralit.
A kispapírok közül pattant még a Zwack, az Alteo és a Rába is.
Equilor Trader
Kereskedj és fektess be a jövő technológiájával – Bárhol, bármikor!
A megjelenés támogatója az Equilor Befektetési Zrt.
Erős szinteken a forint
A tegnapi kereskedésben tovább csökkent az euró árfolyama, amit a jegybanki kommunikáció mellett a dollár jelentős gyengülése is segített. Amennyiben a 380-as támasz letörése szignifikáns lesz, a következő támaszok 378,50-nál, majd 375-nél adódhatnak.
Tőzsdenyitáskor 379,70 közelében mozgott az euró-forint.
Tegnap tartott kamatdöntő ülést a Magyar Nemzeti Bank, a várakozásoknak megfelelően nem változtak a kamatszintek. A megjelent közleményben a jegybank megerősítette, hogy továbbra is óvatos és türelmes monetáris politikát folytat, és adatvezérelten, ülésről ülésre döntenek a kamatszintről.