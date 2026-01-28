Deviza
Európa nézni se bírja: hiába a szankciók, megérkezett Kínába idén az első gázszállító hajó – fürdenek az LNG-ben

Oroszország idén viszi az első gázszállítmányt Kínába. Az LNG-hajó a Szuezi-csatornán keresztül szállította el a rakományt.
VG
2026.01.28, 07:05
Frissítve: 2026.01.28, 08:18

Az LSEG adatszolgáltató szerint megérkezett az idei év első cseppfolyósított földgázszállítmánya (LNG) a szankciókkal sújtott orosz Arctic LNG 2 üzemből a kínai Pejhaj LNG-terminálhoz – számolt be a Reuters.

LNG
Európa nézni se bírja: hiába a szankciók, megérkezett Kínába az első gázszállító hajó / Fotó: NurPhoto /AFP

A Buran gázszállító hajót december 25-én rakták meg LNG-vel az oroszországi Murmanszk kikötője melletti úszó tárolóegységnél. 

A hajó a Szuezi-csatornán keresztül szállította el a rakományt Kína délnyugati Kuanghszi tartományába. Az Arctic LNG 2 hajói azután kezdték el használni ezt az útvonalat, hogy a télen korlátozottan lehetett hajózni az északi-tengeren.

Tavaly arról is írtunk, hogy Oroszország legnagyobb energiavállalata, a Gazprom újra cseppfolyósított földgázt juttatott el Kínába a Portovaja üzeméből, amely az első ilyen szállítmány az amerikai szankciók bevezetése óta. A lépés a korlátozott kapacitású terminál ellenére jelzi, hogy Moszkva továbbra is próbálja megtartani pozícióját az ázsiai energiapiacon.

A kis méretű, évi 1,5 millió tonnás LNG-termelő kapacitással rendelkező Portovaja üzem 2022 szeptemberében kezdte meg működését. Az amerikai szankciók februári bevezetése óta a szállításokat felfüggesztették, a mostani küldemény az első, amely a korlátozások ellenére Kínába érkezett.

Korábban megírtuk, hogy bajban a Gazprom, elveszítheti legjövedelmezőbb piacát. Az ukrajnai tranzit leállítása után egyre kevesebb orosz gáz érkezik Európába vezetékes útvonalon, bár az LNG-szállítások terén Oroszország még mindig jelentős.

Az Európai Unió 2027 végén minden orosz gázszállítást leállítana, hogy megszabaduljon az orosz gáztól való függéstől, valamint elvágja Moszkvát a háború finanszírozásához szükséges bevételeitől. Az Ukrajna elleni invázió előtt 

az orosz energiahordozók legnagyobb piaca Európa volt, köszönhetően a még a szovjet időkben megépült vezetékeknek.

Az Európába tartó vezetékes földgázexport 2018–19-ben érte el a csúcsát, amikor 175-180 milliárd köbmétert tett ki, ami dollármilliárdokat hozott a többségében állami tulajdonú Gazprom konyhájára. Az ukrán tranzitútvonal lezárulta után tavaly már csak 18 milliárd köbméter gáz érkezett vezetéken Európába Oroszországból, kizárólag a Török Áramlaton keresztül.

Oroszország az európai piac elvesztését kínai eladásokkal igyekszik pótolni, ám egy vezeték megépítése hosszú időt vesz igénybe, ahogy az LNG-kapacitások felpörgetése is.

