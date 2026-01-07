Osztalék: a Richter amerikai partnerétől a Coca-Coláig – tőlük várják a pénzesőt 2026-ban a befektetők

Jól indult az új év a tőzsdéken, bár az Egyesült Államok venezuelai beavatkozása jelzi, a geopolitikai feszültségek vélhetően idén sem hagyják majd unatkozni a befektetőket. A továbbra is bizonytalan környezetben a részvényárfolyamok hullámzásának meglovagolása mellett a valamelyest kiszámíthatóbb, osztalékra építő stratégiák felértékelődhetnek 2026-ban, utóbbihoz mutatunk most néhány ígéretes tengerentúli papírt.

Bőven akad vonzó osztalékkal kecsegtető részvény az amerikai tőzsdén 2026 elején / Fotó: Photoviriya / Shutterstock (képünk illusztráció)

A bőséges kínálatból elsőként érdemes az osztalékcsászár részvényeket áttekinteni, vagyis azokat a vállalatokat, melyek hosszú évtizedek óta kiszámítható osztalékfizetőnek számítanak. A részvényesi juttatásokat legalább 50 év óta folyamatosan emelő társaságok közül a Richter amerikai értékesítési partnerét, az AbbVie-t listázza első helyen a The Motley Fool befektetési tanácsadó cég, amely jelenleg az egyik legjobb egészségipari részvénynek tartja a 3 százalékos osztalékhozammal forgó papírt az osztalékfókuszú befektetőknek.

A Richter partnere az egyik legjobb amerikai osztalékcsászár

Az AbbVie vezető készítménye, a Humira szabadalmi védettsége ugyan lejárt 2023 elején, a gyógyszergyártó azonban az ebből származó bevételkiesést le tudta küzdeni, a többi között a Richter csúcsgyógyszerének, a Vraylar felfutásának is köszönhetően. A vényköteles antipszichotikum 2025 első kilenc hónapjában 2,599 milliárd dollár bevételt hozott az AbbVie-nak, ez 10,9 százalékos növekedést jelent 2024 azonos időszakához képest.

A 2025 végén újabb fél évvel meghosszabbított, így az évtized végéig szabadalmi védettséget élvező készítménytől a csúcsévben ötmilliárd dolláros bevételt vár a Richter amerikai értékesítési partnere.

Az osztalékcsászárok közül az üdítőital-gyártó Coca-Cola és az amerikai kiskereskedelmi óriás Walmart tűnik még vonzónak, előbbi 2,9, utóbbi viszont csupán 0,8 százalékos hozamot kínál az év elején beszállóknak.

Ingatlan, energia és közműcégek – itt kell keresni a magas osztalékot

A tengerentúlon is népszerű szabályozott ingatlanbefektetési társaságok (REIT-ek) közül a Realty Income a befektetési tanácsadó első számú választása, ami amellett, hogy jelenleg 5,7 százalékos hozamot kínál, havonta fizet osztalékot, ráadásul az elmúlt 30 év során folyamatosan emelte a kifizetés összegét.