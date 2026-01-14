Deviza
Csúccsal nyitott a BUX, ma is erős a forint

Ott folytatta a BUX, ahol tegnap abbahagyta. Nincs megállás a pesti parketten. És a magyar deviza is jó formában van.
Faragó József
2026.01.14, 09:16
Frissítve: 2026.01.14, 09:23

A BUX a tegnapi történelmi csúcs felett nyitott, 118 989 ponton. Úgy látszik, mindig van feljebb a pesti parketten. A forint is erős szinteken mozog.

pesti parkett
Csúcsdöntéssel indult a nap a pesti parketten? / Fotó: Vémi Zoltán

Ázsiában a hadiipar a tolóerő

Csökkenéssel zártak tegnap a tengerentúli indexek: a széles piacot leképező S&P 500 index, a klasszikus Dow Jones ipari átlag és a technológiai fókuszú Nasdaq Composite egyaránt minimális mínuszban zárt.

Ma hajnalban Ázsiában folytatódott az emelkedés: a hongkongi Hang Seng és a kontinentális kínai Sanghaj Composite minimális pluszba kapaszkodott, míg 

a hadiipari rali által fűtött japán Nikkei másfél százalékot pattant.

A határidős mozgások alapján az európai részvényindexek iránykereséssel, mérsékelt negatív korrekcióval indíthatják a mai kereskedést.

Pesti parkett: megint egy ígéretes nap

  • Az OTP 37 760 forintról startolt félszázalékos mínuszban. A bankrészvényre céláremelés érkezett. A Goldman Sachs 36 700 forintról 42 ezer forintra emelte az OTP Bankra vonatkozó, 12 havi célárfolyamát, az ajánlás változatlanul vétel. A részvényt követő 17 elemzőből 
  • 12 vételre, 
  • 3 tartásra, 
  • 2 eladásra javasolja a részvényt, 

a medián célárfolyam 35 750 forint.

OTP részvény
OTP részvény12:55:53
Árfolyam: 37 950 HUF +30 / +0,08 %
Forgalom: 4 390 946 060 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A Mol 3316 forintról indult, ami bő 2 százalékos felpattanás.

MOL részvény
MOL részvény12:55:36
Árfolyam: 3 344 HUF +94 / +2,81 %
Forgalom: 2 877 628 740 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A Richter 10 280 forinton nyitott, ami minimális csúszás. 

RICHTER részvény
RICHTER részvény12:55:36
Árfolyam: 10 280 HUF -10 / -0,1 %
Forgalom: 604 787 870 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A Magyar Telekom 1856 forinton indított, egyharmad százalékos pluszban.

MTELEKOM részvény
MTELEKOM részvény12:55:55
Árfolyam: 1 882 HUF +32 / +1,7 %
Forgalom: 571 637 516 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A kispapírok közül a Masterplast pattant bő 1 százalékot.

 

Erős szinteken a forint

A vártnál magasabb inflációs adatok némileg hűtötték a kamatvágási várakozásokat, így erősödni tudott a hazai fizetőeszköz. Az euró-forint árfolyamában továbbra is 385-nél húzódik meghatározó támasz, míg 387,40-nál és 388,50-nál vannak fontos ellenállási szintek.

Tőzsdenyitáskor 386 közelében oszcillált az euró-forint.

EUR / HUF árfolyam
Euró árfolyam (EUR/HUF)
386,1004 -0,04%
Napi
Heti
Havi
Éves
3 éves

 

 

