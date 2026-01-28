Van valamiből Magyarországon hat gramm, amit külföldön nagyon megvásárolnának

A Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) a Globális Rádium–226 Kezelési Kezdeményezésén keresztül támogatja a fejlett rákellátást. A rádium újrahasznosítása során a kiinduló anyagot aktínium–225-té, egy ritka radioizotóppá alakítják át, amelyet például mell- és prosztatarák kezelésére használnak.

Magyarország is erősítheti az orvosi célú rádiumprogramot / Fotó: Wikipédia

A 2021-ben indított kezdeményezés összekapcsolja a rádium–226-forrásokkal rendelkező országokat olyan szervezetekkel, amelyek ezen anyagokból radiofarmakonokat tudnak előállítani. A NAÜ segít az átadási előkészítésben, a források leltározásában, jellemzésében, kondicionálásában és sugárzásmonitorozásában. A kezdeményezés további használaton kívüli források bevonását is mérlegeli, beleértve a stroncium–90-et és a cézium–137-et, szintén a jövőbeni lehetséges újrahasznosítás céljából.

Magyarországon jelentős mennyiségű rádium–226-os van

A rádiumkezdeményezés során már 14 esetben adtak át használaton kívüli rádium–226-os izotópot, 14 országból.

Felkérjük csatlakozásra az összes olyan tagállamot, amely rendelkezik régi rádium–226-forrásokkal

– idézi a NAÜ Norasalwa Zakariát, a szervezet hulladéktechnológiai osztályának vezetőjét.

Mivel Magyarországon is keletkezik radioaktív hulladék, így akár rádium–226-os is, a Világgazdaság megkérdezte az e hulladékokat kezelő és tároló társaságot, hogy eljutott-e hozzá is a NAÜ kezdeményezése. A Radioaktív Hulladékokat Kezelő Kft.-től (RHK) a következőket tudtuk meg:

A NAÜ (IAEA) kezdeményezése a használaton kívüli 226Ra sugárforrásokra vonatkozik. Ilyenből a püspökszilágyi Radioaktív Hulladék Feldolgozó és Tárolóban (RHFT) jelentős mennyiséget (több mint 6 grammot) tárolnak.

Magyarország is kapott hivatalos meghívást a NAÜ-től, ennek kapcsán eddig két előkészítő ülésen vettek részt a RHK Kft. és az Országos Atomenergia Hivatal (OAH) képviselői.

Az RHK Kft. szakemberei jelenleg vizsgálják a 226Ra-sugárforrások külföldre szállításának lehetőségeit és jogi feltételeit.

A társaságnak nincs tudomása más hasznosítási lehetőségről, az RHFT-ben csak tárolják a 226Ra-sugárforrásokat.

Néhány országban előbbre tartanak

A NAÜ felsorolt néhány sikeres izotópátadást.