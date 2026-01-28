Van valamiből Magyarországon hat gramm, amit külföldön nagyon megvásárolnának
A Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) a Globális Rádium–226 Kezelési Kezdeményezésén keresztül támogatja a fejlett rákellátást. A rádium újrahasznosítása során a kiinduló anyagot aktínium–225-té, egy ritka radioizotóppá alakítják át, amelyet például mell- és prosztatarák kezelésére használnak.
A 2021-ben indított kezdeményezés összekapcsolja a rádium–226-forrásokkal rendelkező országokat olyan szervezetekkel, amelyek ezen anyagokból radiofarmakonokat tudnak előállítani. A NAÜ segít az átadási előkészítésben, a források leltározásában, jellemzésében, kondicionálásában és sugárzásmonitorozásában. A kezdeményezés további használaton kívüli források bevonását is mérlegeli, beleértve a stroncium–90-et és a cézium–137-et, szintén a jövőbeni lehetséges újrahasznosítás céljából.
Magyarországon jelentős mennyiségű rádium–226-os van
A rádiumkezdeményezés során már 14 esetben adtak át használaton kívüli rádium–226-os izotópot, 14 országból.
Felkérjük csatlakozásra az összes olyan tagállamot, amely rendelkezik régi rádium–226-forrásokkal
– idézi a NAÜ Norasalwa Zakariát, a szervezet hulladéktechnológiai osztályának vezetőjét.
Mivel Magyarországon is keletkezik radioaktív hulladék, így akár rádium–226-os is, a Világgazdaság megkérdezte az e hulladékokat kezelő és tároló társaságot, hogy eljutott-e hozzá is a NAÜ kezdeményezése. A Radioaktív Hulladékokat Kezelő Kft.-től (RHK) a következőket tudtuk meg:
- A NAÜ (IAEA) kezdeményezése a használaton kívüli 226Ra sugárforrásokra vonatkozik. Ilyenből a püspökszilágyi Radioaktív Hulladék Feldolgozó és Tárolóban (RHFT) jelentős mennyiséget (több mint 6 grammot) tárolnak.
- Magyarország is kapott hivatalos meghívást a NAÜ-től, ennek kapcsán eddig két előkészítő ülésen vettek részt a RHK Kft. és az Országos Atomenergia Hivatal (OAH) képviselői.
- Az RHK Kft. szakemberei jelenleg vizsgálják a 226Ra-sugárforrások külföldre szállításának lehetőségeit és jogi feltételeit.
- A társaságnak nincs tudomása más hasznosítási lehetőségről, az RHFT-ben csak tárolják a 226Ra-sugárforrásokat.
Néhány országban előbbre tartanak
A NAÜ felsorolt néhány sikeres izotópátadást.
2025 szeptemberében Horvátország 298 rádium–226 forrást exportált a fizikai, kémiai és biológiai kutatásokat végző Ruder Boskovic Intézetből a Kanadai Nukleáris Laboratóriumokba (CNL).
2025 októberében Guatemala negyven, rádium–226 forrással teli tűt és csövet szállított át a Radioaktív Hulladékok Nemzeti Központjából az Amerikai Egyesült Államokbeli Niowave-nek. A korábban Guatemalában rákkezelésre használt forrásokat kutatási alkalmazásokban fogják felhasználni az aktínium–225-tel végzett célzott alfa-terápia fejlesztésére.
Miután 2023-ban csatlakoztak a kezdeményezéssel kapcsolatos technikai megbeszéléshez, a Fülöp-szigetek megállapodott a CNL-lel 243, a Fülöp-szigeteki Atomkutató Intézetben hordókban tárolt, rádiumot tartalmazó tű, cső, henger, huzal és rúd átadásáról. Ezeket a forrásokat az 1980-as és 1990-es években orvosi és ipari alkalmazásokhoz használták, és most a CNL létesítményeiben aktíniummá alakítva újrahasznosítják őket. Az idén legalább öt további átadást terveznek.
A Világgazdaság tavaly beszámolt, hogy Oroszországban (Kalugában) éppen épül egy olyan gyár, amelyben majd orvosi izotópokat állítanak elő ipari méretekben. A beruházó Roszatom három éve Bolíviában is átadott egy hasonló és még bővítendő üzemet.
Száz országban vannak ilyen készletek
A rádium–226-ot a 20. században széles körben használták az orvostudományban és az iparban, de azóta biztonságosabb és hatékonyabb alternatívák váltották fel. Körülbelül száz országban vannak régi készletek biztonságos tárolásban, és körülbelül nyolcvan ország vesz részt a kezdeményezésben. A részt vevő radiogyógyszer-gyártók a célanyagot töltéssel rendelkező részecskékkel bombázó kis részecskegyorsítókkal (ciklotronokkal) alakítják át aktínium–225-té. A folyamat során megváltoztatják azok alapvető összetételét.