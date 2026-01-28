Deviza
Új front nyílik az online biztosításközvetítésben: beszállt a Simple is

Új szereplő jelent meg a magyar online biztosításközvetítői piacon a SimplePay és a Hungarikum Biztosítási Alkusz együttműködésében. A Simple-biztosítás egy már jól ismert digitális felületen teszi elérhetővé az autós biztosításkötést, új versenyhelyzetet teremtve a szektorban. A kezdeményezés illeszkedik a biztosítási piac gyorsuló digitalizációs trendjeihez. A belépés hatása a következő időszakban válhat igazán mérhetővé.
Ballagó Dániel
2026.01.28, 10:05
Frissítve: 2026.01.28, 11:34

Új szereplő jelent meg a magyar online biztosításközvetítői piacon: a SimplePay Zrt. és a Hungarikum Biztosítási Alkusz Zrt. közös vállalkozásaként elindult a Simplebiztosítás.hu, amely teljes egészében digitális megoldásokkal célozza meg az autósokat. A platform első körben a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás (kgfb) és a casco kötését, illetve átvitelét egyszerűsíti – nem is akárhogyan.

Simple, biztosítás, Hungarikum Alkusz
A SimplePay és Hungarikum Alkusz együttműködésével új szereplő jelenik meg az online biztosításközvetítő piacon / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

A háttérben egy 2025 októberében alapított közös cég, a SimpleBiztosítás.hu Zrt. áll, amely a két tulajdonos eltérő, de egymást jól kiegészítő erősségeire épít: a SimplePay többmilliós felhasználói bázissal és kiforrott digitális fizetési ökoszisztémával, a Hungarikum Biztosítási Alkusz Zrt. pedig több évtizedes biztosításszakmai tapasztalattal és piacvezető pozícióval rendelkezik.

Digitális biztosítás ott, ahol az autósok már amúgy is jelen vannak

A szolgáltatás január 28-tól nemcsak külön weboldalon, hanem közvetlenül a Simple alkalmazásban is elérhető. Ez stratégiai lépés:

a Simple több mint 3,9 millió regisztrált felhasználót szolgál ki, és az app használói között az autósok kiemelt súlyt képviselnek. A cég adatai szerint a magyarországi személygépkocsik közel ötödéhez kapcsolódik aktív Simple-használat.

Ez a tömeg ideális belépési pont az online biztosításközvetítés számára, különösen egy olyan piacon, ahol a termékek egyre összetettebbek, a szabályozás folyamatosan változik, az ügyfelek viszont gyors, érthető és digitális megoldásokat várnak.

AI a biztosításkötésben: kevesebb adatbevitel, gyorsabb ügyintézés

A Simplebiztosítás.hu egyik kulcseleme az AI-alapú adatfelismerés.

A felhasználók lefotózhatják személyes okmányaikat és a forgalmi engedélyt, az algoritmus pedig automatikusan beolvassa és kitölti az adatokat az alvázszámtól a motorszámig. A manuális adatbevitel így gyakorlatilag megszűnik, az ügyfélnek csak ellenőriznie kell az információkat.

A már meglévő Simple-felhasználók további előnyt élveznek: számukra az előre kitöltött regisztráció és az egykattintásos belépés miatt a biztosításkötés néhány perc alatt elintézhető.

Több mint biztosítás: ökoszisztéma-logika

A platform nem pusztán értékesítési csatorna. A felhasználók a Simple alkalmazáson belül nyomon követhetik szerződéseik státuszát, értesítést kapnak a lejáratról, részt vehetnek a Simple Bit kedvezményrendszerben, pontokat gyűjthetnek, később pedig kuponokat is beválthatnak.

Ez az irány illeszkedik a nemzetközi trendekhez, mert a biztosítás egyre kevésbé önálló termék, sokkal inkább a mindennapi digitális ügyintézés természetes részévé válik.

Két eltérő világ, közös cél

A két tulajdonos eltérő üzleti háttérrel érkezik, de a stratégiai logika ugyanabba az irányba mutat.

A Hungarikum Alkusz oldaláról a belépés

  • az online növekedési stratégia egyik kulcseleme
  • a piacvezető pozíció digitális megerősítését szolgálja,
  • egy mintegy 700 ezer ügyfelet kiszolgáló csoport bővülését támogatja,
  • amely több mint 1800 munkavállalóval működik,
  • és 35 milliárd forint feletti árbevétellel zárta 2025-öt.

A SimplePay számára a biztosítás

  • újabb funkció a már kiépített digitális ökoszisztémában,
  • amelyben a fizetés mellett a parkolás, az autópályamatrica-vásárlás és a csekkfizetés is helyet kap,
  • és a többmilliós felhasználói bázis napi rutinjába illeszti be a biztosításkötést.

A verseny élesedik, a felhasználó nyerhet

A Simplebiztosítás.hu indulása tovább fokozza a versenyt az online biztosításközvetítői piacon, ahol az ügyfélélmény, a gyorsaság és az integrált digitális megoldások egyre nagyobb súlyt kapnak.

A belépést bevezető kampány is kíséri: a szolgáltató nyereményjátékot hirdetett, amelynek fődíja egy Omoda 7 szuper hibrid modell.

A következő időszak kulcskérdése az lesz, hogy a Simple többmilliós felhasználói bázisából hányan válnak aktív biztosítási ügyféllé, és hogy az új modell mennyire alakítja át tartósan a magyar autós biztosításkötési szokásokat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
