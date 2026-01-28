Új front nyílik az online biztosításközvetítésben: beszállt a Simple is
Új szereplő jelent meg a magyar online biztosításközvetítői piacon: a SimplePay Zrt. és a Hungarikum Biztosítási Alkusz Zrt. közös vállalkozásaként elindult a Simplebiztosítás.hu, amely teljes egészében digitális megoldásokkal célozza meg az autósokat. A platform első körben a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás (kgfb) és a casco kötését, illetve átvitelét egyszerűsíti – nem is akárhogyan.
A háttérben egy 2025 októberében alapított közös cég, a SimpleBiztosítás.hu Zrt. áll, amely a két tulajdonos eltérő, de egymást jól kiegészítő erősségeire épít: a SimplePay többmilliós felhasználói bázissal és kiforrott digitális fizetési ökoszisztémával, a Hungarikum Biztosítási Alkusz Zrt. pedig több évtizedes biztosításszakmai tapasztalattal és piacvezető pozícióval rendelkezik.
Digitális biztosítás ott, ahol az autósok már amúgy is jelen vannak
A szolgáltatás január 28-tól nemcsak külön weboldalon, hanem közvetlenül a Simple alkalmazásban is elérhető. Ez stratégiai lépés:
a Simple több mint 3,9 millió regisztrált felhasználót szolgál ki, és az app használói között az autósok kiemelt súlyt képviselnek. A cég adatai szerint a magyarországi személygépkocsik közel ötödéhez kapcsolódik aktív Simple-használat.
Ez a tömeg ideális belépési pont az online biztosításközvetítés számára, különösen egy olyan piacon, ahol a termékek egyre összetettebbek, a szabályozás folyamatosan változik, az ügyfelek viszont gyors, érthető és digitális megoldásokat várnak.
AI a biztosításkötésben: kevesebb adatbevitel, gyorsabb ügyintézés
A Simplebiztosítás.hu egyik kulcseleme az AI-alapú adatfelismerés.
A felhasználók lefotózhatják személyes okmányaikat és a forgalmi engedélyt, az algoritmus pedig automatikusan beolvassa és kitölti az adatokat az alvázszámtól a motorszámig. A manuális adatbevitel így gyakorlatilag megszűnik, az ügyfélnek csak ellenőriznie kell az információkat.
A már meglévő Simple-felhasználók további előnyt élveznek: számukra az előre kitöltött regisztráció és az egykattintásos belépés miatt a biztosításkötés néhány perc alatt elintézhető.
Több mint biztosítás: ökoszisztéma-logika
A platform nem pusztán értékesítési csatorna. A felhasználók a Simple alkalmazáson belül nyomon követhetik szerződéseik státuszát, értesítést kapnak a lejáratról, részt vehetnek a Simple Bit kedvezményrendszerben, pontokat gyűjthetnek, később pedig kuponokat is beválthatnak.
Ez az irány illeszkedik a nemzetközi trendekhez, mert a biztosítás egyre kevésbé önálló termék, sokkal inkább a mindennapi digitális ügyintézés természetes részévé válik.
Két eltérő világ, közös cél
A két tulajdonos eltérő üzleti háttérrel érkezik, de a stratégiai logika ugyanabba az irányba mutat.
A Hungarikum Alkusz oldaláról a belépés
- az online növekedési stratégia egyik kulcseleme
- a piacvezető pozíció digitális megerősítését szolgálja,
- egy mintegy 700 ezer ügyfelet kiszolgáló csoport bővülését támogatja,
- amely több mint 1800 munkavállalóval működik,
- és 35 milliárd forint feletti árbevétellel zárta 2025-öt.
A SimplePay számára a biztosítás
- újabb funkció a már kiépített digitális ökoszisztémában,
- amelyben a fizetés mellett a parkolás, az autópályamatrica-vásárlás és a csekkfizetés is helyet kap,
- és a többmilliós felhasználói bázis napi rutinjába illeszti be a biztosításkötést.
A verseny élesedik, a felhasználó nyerhet
A Simplebiztosítás.hu indulása tovább fokozza a versenyt az online biztosításközvetítői piacon, ahol az ügyfélélmény, a gyorsaság és az integrált digitális megoldások egyre nagyobb súlyt kapnak.
A belépést bevezető kampány is kíséri: a szolgáltató nyereményjátékot hirdetett, amelynek fődíja egy Omoda 7 szuper hibrid modell.
A következő időszak kulcskérdése az lesz, hogy a Simple többmilliós felhasználói bázisából hányan válnak aktív biztosítási ügyféllé, és hogy az új modell mennyire alakítja át tartósan a magyar autós biztosításkötési szokásokat.