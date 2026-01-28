Új front nyílik az online biztosításközvetítésben: beszállt a Simple is

Új szereplő jelent meg a magyar online biztosításközvetítői piacon: a SimplePay Zrt. és a Hungarikum Biztosítási Alkusz Zrt. közös vállalkozásaként elindult a Simplebiztosítás.hu, amely teljes egészében digitális megoldásokkal célozza meg az autósokat. A platform első körben a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás (kgfb) és a casco kötését, illetve átvitelét egyszerűsíti – nem is akárhogyan.

A SimplePay és Hungarikum Alkusz együttműködésével új szereplő jelenik meg az online biztosításközvetítő piacon / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

A háttérben egy 2025 októberében alapított közös cég, a SimpleBiztosítás.hu Zrt. áll, amely a két tulajdonos eltérő, de egymást jól kiegészítő erősségeire épít: a SimplePay többmilliós felhasználói bázissal és kiforrott digitális fizetési ökoszisztémával, a Hungarikum Biztosítási Alkusz Zrt. pedig több évtizedes biztosításszakmai tapasztalattal és piacvezető pozícióval rendelkezik.

Digitális biztosítás ott, ahol az autósok már amúgy is jelen vannak

A szolgáltatás január 28-tól nemcsak külön weboldalon, hanem közvetlenül a Simple alkalmazásban is elérhető. Ez stratégiai lépés:

a Simple több mint 3,9 millió regisztrált felhasználót szolgál ki, és az app használói között az autósok kiemelt súlyt képviselnek. A cég adatai szerint a magyarországi személygépkocsik közel ötödéhez kapcsolódik aktív Simple-használat.

Ez a tömeg ideális belépési pont az online biztosításközvetítés számára, különösen egy olyan piacon, ahol a termékek egyre összetettebbek, a szabályozás folyamatosan változik, az ügyfelek viszont gyors, érthető és digitális megoldásokat várnak.

AI a biztosításkötésben: kevesebb adatbevitel, gyorsabb ügyintézés

A Simplebiztosítás.hu egyik kulcseleme az AI-alapú adatfelismerés.

A felhasználók lefotózhatják személyes okmányaikat és a forgalmi engedélyt, az algoritmus pedig automatikusan beolvassa és kitölti az adatokat az alvázszámtól a motorszámig. A manuális adatbevitel így gyakorlatilag megszűnik, az ügyfélnek csak ellenőriznie kell az információkat.

A már meglévő Simple-felhasználók további előnyt élveznek: számukra az előre kitöltött regisztráció és az egykattintásos belépés miatt a biztosításkötés néhány perc alatt elintézhető.