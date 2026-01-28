Deviza
Európa legértékesebb techcége hatalmasat kaszál a mesterséges intelligencia előretörésén

Az amerikai–kínai félvezetőipari konfliktusok árnyékában egyre jobb eredményeket ér el a világ legnagyobb félvezetőipari gépgyártója. A holland ASML Európa legértékesebb tőzsdecégeként a mesterségesintelligencia-alkalmazások iránti igénybővülés egyik legnagyobb nyertesének számít, árfolyama egy év alatt megduplázódott, és innen is van még feljebb.
Kriván Bence
2026.01.28, 10:04
Frissítve: 2026.01.28, 10:32

A holland ASML újfent igazolta, hogy a mesterségesintelligencia-alkalmazások iránti igénybővülés egyik legnagyobb nyertesének számít. Európa legértékesebb, jelenleg 564 milliárd dollárt érő tőzsdecége mind a tavalyi év teljesítményét, mind az idei előrejelzéseket illetően kellemes meglepetésekkel szolgált a befektetőknek.

ASML
Az ASML az MI-boom egyik legnagyobb nyertese / Fotó: Below the Sky / Shutterstock

A világ legnagyobb félvezetőipari gépgyártója a tavalyi harmadik negyedik végén még „csak” 36 milliárd eurós megrendelésállománnyal rendelkezett, ehhez az évzáró három hónapban még 13,2 milliárdot tapasztott hozzá, miközben a Visible Alpha elemzői 6,32 milliárdra számítottak. 

Masszív megrendelésállománnyal rendelkezik az ASML

A friss megrendelésekből 7,4 milliárd értékű az extrém ultraibolya (EUV), azaz a 13,5 nanométeres hullámhosszú fényt a csipgyártásban alkalmazó, csúcstechnológiát kiszolgáló gépekre érkezett, ilyeneket a világon egyedül az ASML gyárt, ezek a legmagasabb haszonkulcsú termékeik közé tartoznak.

Ezzel párhuzamosan 30 százalékkal magasabb, 9,72 milliárd eurós bevételre tettek szert a negyedévben, a nettó megrendelések volumene 38,78 milliárd euróra nőtt december végére. A megrendelésállomány alakulását árgus szemekkel figyelik a befektetők, ahogy a nyereségét is. Ebben sem volt hiba, az ASML ezen a soron 34 százalékos pluszteljesítménnyel és 2,84 milliárd eurós tiszta profittal rukkolt ki a szerda reggel közzétett gyorsjelentésében.

Az utóbbi hónapokban megrendelőink részéről olyan jelzések érkeztek, hogy középtávon fenntarthatónak ítélik az MI-csipek iránti robusztus keresletet

– írta közleményében Christophe Fouquet vezérigazgató, utalva egyben arra, hogy a legnagyobb felhasználók,

  • az Alphabet,
  • a Meta Platforms,
  • az Amazon
  • és a Microsoft

súlyos dollártízmilliárdokat fordítanak az MI-fejlesztéseikre, adatközpontjaik felszerelésére, kapacitásaik bővítésére. Ennek köszönhetően az ASML az idei célszámait is megemelte: a tavaly elért 32,67 milliárd euró után 2026-ban 34–39 milliárd euróra számítanak, miközben az elemzői konszenzus 35 milliárd eurónál cövekelt le.

Christophe Fouquet vezérigazgató ma jó híreket kapott Kínából / Fotó: AFP

A maga műfajában globális piacvezető ASML novemberben még nem tudott felhőtlenül örülni a dinamikusan javuló mutatóinak, mondván, hiába nőnek a megrendelések, amikor az esetleges amerikai exportszigorítások, akár más tényezők miatt kínai értékesítésében erős törés következhet be. Emiatt akkor a tavalyi forgalom megismétlődését, enyhe növekedését várták 2026-tól, most már optimistábban szemlélhetik a csipipar kilátásait.

Az ASML a világ legnagyobb félvezetőgyártóinak, így a tajvani TSMC-nek és a dél-koreai Samsungnak a házi beszállítója, a hollandok látják el a legnagyobb tudású csipek gyártásához szükséges litográfiai eszközökkel. Emellett a kínai megrendelések is kiemeltek fontosak számára, hiszen tavaly ezeknek mintegy harmadát a távol-keleti országból adták le. 

 

Innen viszont ma jó hír érkezett, Peking ugyanis átmeneti tilalom után végül engedélyezte az Nvidia legkorszerűbb, H200-as MI-csipjeinek importját. Ennek az előzménye az volt, hogy Donald Trump vaskos, 25 százalékos jutalékot követelt minden egyes H200-as csip kínai exportjáért az Nvidiától, amely végül engedett a nyomásnak. Ezeket a csipeket a TSMC gyártja az ASML gépsorain.

A jó hírek szerda reggel nagyot, 6,5 százalékot löktek az ASML amszterdami tőzsdén jegyzett árfolyamán, amely ezzel együtt kereken 100 százalékkal emelkedett az utóbbi egy év során.

Az ASML egyúttal közölte, hogy állományának közel 4 százalékát leépíti, ez 1700 fős elbocsátást jelent, elsősorban a holland és az amerikai érdekeltségtől küldenek el fehérgalléros dolgozókat.

