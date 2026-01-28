Európa legértékesebb techcége hatalmasat kaszál a mesterséges intelligencia előretörésén

A holland ASML újfent igazolta, hogy a mesterségesintelligencia-alkalmazások iránti igénybővülés egyik legnagyobb nyertesének számít. Európa legértékesebb, jelenleg 564 milliárd dollárt érő tőzsdecége mind a tavalyi év teljesítményét, mind az idei előrejelzéseket illetően kellemes meglepetésekkel szolgált a befektetőknek.

Az ASML az MI-boom egyik legnagyobb nyertese / Fotó: Below the Sky / Shutterstock

A világ legnagyobb félvezetőipari gépgyártója a tavalyi harmadik negyedik végén még „csak” 36 milliárd eurós megrendelésállománnyal rendelkezett, ehhez az évzáró három hónapban még 13,2 milliárdot tapasztott hozzá, miközben a Visible Alpha elemzői 6,32 milliárdra számítottak.

Masszív megrendelésállománnyal rendelkezik az ASML

A friss megrendelésekből 7,4 milliárd értékű az extrém ultraibolya (EUV), azaz a 13,5 nanométeres hullámhosszú fényt a csipgyártásban alkalmazó, csúcstechnológiát kiszolgáló gépekre érkezett, ilyeneket a világon egyedül az ASML gyárt, ezek a legmagasabb haszonkulcsú termékeik közé tartoznak.

Ezzel párhuzamosan 30 százalékkal magasabb, 9,72 milliárd eurós bevételre tettek szert a negyedévben, a nettó megrendelések volumene 38,78 milliárd euróra nőtt december végére. A megrendelésállomány alakulását árgus szemekkel figyelik a befektetők, ahogy a nyereségét is. Ebben sem volt hiba, az ASML ezen a soron 34 százalékos pluszteljesítménnyel és 2,84 milliárd eurós tiszta profittal rukkolt ki a szerda reggel közzétett gyorsjelentésében.

Az utóbbi hónapokban megrendelőink részéről olyan jelzések érkeztek, hogy középtávon fenntarthatónak ítélik az MI-csipek iránti robusztus keresletet

– írta közleményében Christophe Fouquet vezérigazgató, utalva egyben arra, hogy a legnagyobb felhasználók,

az Alphabet,

a Meta Platforms,

az Amazon

és a Microsoft

súlyos dollártízmilliárdokat fordítanak az MI-fejlesztéseikre, adatközpontjaik felszerelésére, kapacitásaik bővítésére. Ennek köszönhetően az ASML az idei célszámait is megemelte: a tavaly elért 32,67 milliárd euró után 2026-ban 34–39 milliárd euróra számítanak, miközben az elemzői konszenzus 35 milliárd eurónál cövekelt le.