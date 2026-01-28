Ursula von der Leyen eltitkolta a legfontosabbat az indiai ügyletről, de kibukott, és Washingtonban előre kigúnyolták

„Mother of all deals” – magyarul talán „a megegyezések csimborasszója” a legközelibb fordítás –, ezzel a szlogennel árulja a kedden Indiával aláírt szabadkereskedelmi egyezményt az Európai Bizottság. „Diverzifikáció, együttműködés és erő, illúziók és félelem nélkül” – ezek Ursula von der Leyen kulcsszavai az egyezményről az osztrák Der Standardban közölt írásában. Az európai függetlenségi zászló lobogtatásával átitatott véleménycikkben azonban az a legérdekesebb, ami kimaradt belőle, a német gazdaságnak életbe vágó, és mint ilyen, az Európai Uniónak és Magyarországnak is.

Ursula von der Leyen megnyíló piacokról beszél, a Mercosur és az indiai egyezmények azonban a mi piacainkat is megnyitják / Fotó: NurPhoto via AFP

A cikkszöveg és a csimborasszós brüsszeli kommunikáció másik érdekes tanulsága, hogy magyarázatot nyújt rá: miért kellett tíz napja Von der Leyennek az európai gazdák és sok uniós politikus felhörrenését is vállalva, az Európai Parlament jóváhagyását megelőzve, aláírni a Mercosur szabadkereskedelmi megállapodást – a politikai marketing kedvéért. Sőt, talán az ide vezető uniós egyeztetések egy rejtélyére is fényt derít: hogyan sikerülhetett Giorgia Meloni Olaszországát átbillenteni, hogy mégse blokkolja a Mercosur-megegyezést.

A brüsszeli csúcsbürokrata alapvetése:

a világ végérvényesen megváltozott, lépni kell, és (a név szerint nem említett) Egyesült Államok vámjaival szemben az EU a függetlenség zászlaja alatt a vámok felszabadításának útjára lép.

Új piacokat nyit meg a latin-amerikai és az indiai egyezménnyel is – ezen a lelkes hangsúly, éljen a kereskedelmi szabadság és élharcosa, az EU.

Kevesebb szót ejt róla, de a hírek nem hazudnak: a piacokat nyitva másutt az EU saját piacait is megnyitja másoknak.

Mario Draghi, aki 2024-ben az EU sarkalatos, ám elfelejtett versenyképességi tanulmányát készítette, talán figyelmeztetné az elnököt (meg is tette, mikor hagyták): a nyitott piac akkor előnyös, ha mi vagyunk a versenyképesebbek. Hogy a több évtizednyi globalizáció pont azért fordult át vetekedésbe, mert a szabadkereskedelem már nem a Nyugatnak kedvezett, és ha az amúgy is megroppant versenyképesség fejlesztése helyett Ukrajnába küldjük az euró-ezermilliárdokat, a piacok kinyitásába csak belebukhatunk. Versenyképesség nélkül a verseny olyan, mint puska nélkül a lövészárok.

2026-ra olyan évként emlékezünk majd, amikor Európa úgy válaszolt erre az új világra, hogy van egy másik út

– méltatja büszkén a szabadkereskedelmi fejleményeket a bizottsági elnök. Ebben bizonyosan igaza van, a kérdés, hova vezet ez a másik út. Ursula von der Leyent már a cikkében megemlített saját számai is kényelmetlen helyzetbe hozzák. Amit nem említ, arra is azonnal fény derült, és az még zavarba ejtőbb.