Három hónap alatt 600 milliárd dollár profit – erősen zárhatták az évet az amerikai cégek, de ki volt közülük a legjobb?

Alig indult el az új év a tőzsdéken, máris izgalmas időszak következik, a héten ugyanis elrajtol a vállalati gyorsjelentési szezon az Egyesült Államokban. Az S&P 500 indexet alkotó félezer legnagyobb tengerentúli tőzsdei cég sorra ad majd számot 2025 utolsó három hónapjának profit- és eredményszámairól.

Dinamikus profitbővülésről számolhatnak be az amerikai technológiai cégek / Fotó: NurPhoto via AFP

Az elemzői várakozások szerint erősen zárhatták a tavalyi évet az amerikai vállalatok, az S&P 500-tagok bevétele 7,2 százalékkal, nyereségük pedig 8,8 százalékkal múlhatja felül az egy évvel korábbit az LSEG Lipper elemzői konszenzusa szerint.

Felpöröghetett az amerikai cégek profitja 2025 végén

Ez egyúttal azt is jelentené, hogy az amerikai vállalati szektor elitjébe tartozó cégek összesített profitja elérhette a 600 milliárd dollárt október és december között, ami 48,5 milliárd dollárral magasabb a 2024 véginél.

A félezer legtőkeerősebb társaság ezzel párhuzamosan 4420 milliárd dollár bevételt termelhetett, mintegy 300 milliárddal többet, mint egy évvel ezt megelőzően.

A növekedés szinte egyöntetű lehetett, a 11 alszektor közül csupán kettőnél számítanak profitvisszaesésre a szakértők.

Az iparvállalatok eredménye 1,9 százalékkal,

a tartós fogyasztási cikkeket gyártóké pedig 2,7 százalékkal apadhatott.

A bevételeket tekintve még kedvezőbbek a kilátások, egyedül az energiacégeknél várnak – 2,5 százalékos – csökkenést.

Az év végi tengerentúli eredménytermelés fő motorjai a technológiai cégek lehettek, ebben a szektorban toronymagasan a legnagyobb mértékben, bő negyedével ugorhatott meg a nettó nyereség, miközben a bevételeknél is közel 20 százalékos lehetett a növekedés.

Kiemelkedő időszakon lehetnek túl a nyersanyagtermelők is, melyek átlagosan 3,7 százalékos bevételnövekedésről és 8 százalék feletti profitbővülésről adhatnak majd számot.

A jobban teljesítő szektorok közé tartozhat a kommunikáció és a pénzügy is, melyeknél mindkét fő soron egyaránt stabilan 5 százalék feletti lehetett a gyarapodás.

A legvisszafogottabb teljesítményről a sereghajtó tartós fogyasztási cikkek gyártói, valamint az iparvállalatok jelenthetnek, de stagnálásközeli eredményt könyvelhettek el az egészségügyi és energiacégek, továbbá az ingatlanszektor is.