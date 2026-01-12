Deviza
EUR/HUF387,3 +0,43% USD/HUF331,79 0% GBP/HUF446,63 +0,49% CHF/HUF416,32 +0,58% PLN/HUF92 +0,47% RON/HUF76,09 +0,32% CZK/HUF15,95 +0,4% EUR/HUF387,3 +0,43% USD/HUF331,79 0% GBP/HUF446,63 +0,49% CHF/HUF416,32 +0,58% PLN/HUF92 +0,47% RON/HUF76,09 +0,32% CZK/HUF15,95 +0,4%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX117 385,41 +0,75% MTELEKOM1 864 +0,11% MOL3 196 -0,13% OTP37 250 +1,8% RICHTER10 200 -0,78% OPUS556 +0,18% ANY7 740 +1,57% AUTOWALLIS150 -0,66% WABERERS5 300 0% BUMIX10 333,87 +0,34% CETOP4 124,17 +0,75% CETOP NTR2 583,71 +0,75% BUX117 385,41 +0,75% MTELEKOM1 864 +0,11% MOL3 196 -0,13% OTP37 250 +1,8% RICHTER10 200 -0,78% OPUS556 +0,18% ANY7 740 +1,57% AUTOWALLIS150 -0,66% WABERERS5 300 0% BUMIX10 333,87 +0,34% CETOP4 124,17 +0,75% CETOP NTR2 583,71 +0,75%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
jelentési szezon
amerikai tőzsde
eredmények
tőzsde
prognózis

Három hónap alatt 600 milliárd dollár profit – erősen zárhatták az évet az amerikai cégek, de ki volt közülük a legjobb?

A héten beindul a vállalati gyorjelentési szezon az Egyesült Államokban. Az amerikai cégek profitja átlagosan közel kilenc százalékkal nőhetett 2025 utolsó hónapjaiban, a szektorok közül egy igen kiemelkedően teljesíthetett.
K. T.
2026.01.12, 17:19
Frissítve: 2026.01.12, 17:25

Alig indult el az új év a tőzsdéken, máris izgalmas időszak következik, a héten ugyanis elrajtol a vállalati gyorsjelentési szezon az Egyesült Államokban. Az S&P 500 indexet alkotó félezer legnagyobb tengerentúli tőzsdei cég sorra ad majd számot 2025 utolsó három hónapjának profit- és eredményszámairól.

profit, jelentési szezon, technológiai cégek
Dinamikus profitbővülésről számolhatnak be az amerikai technológiai cégek / Fotó: NurPhoto via AFP

Az elemzői várakozások szerint erősen zárhatták a tavalyi évet az amerikai vállalatok, az S&P 500-tagok bevétele 7,2 százalékkal, nyereségük pedig 8,8 százalékkal múlhatja felül az egy évvel korábbit az LSEG Lipper elemzői konszenzusa szerint.

Felpöröghetett az amerikai cégek profitja 2025 végén

Ez egyúttal azt is jelentené, hogy az amerikai vállalati szektor elitjébe tartozó cégek összesített profitja elérhette a 600 milliárd dollárt október és december között, ami 48,5 milliárd dollárral magasabb a 2024 véginél.

A félezer legtőkeerősebb társaság ezzel párhuzamosan 4420 milliárd dollár bevételt termelhetett, mintegy 300 milliárddal többet, mint egy évvel ezt megelőzően.

A növekedés szinte egyöntetű lehetett, a 11 alszektor közül csupán kettőnél számítanak profitvisszaesésre a szakértők. 

  • Az iparvállalatok eredménye 1,9 százalékkal, 
  • a tartós fogyasztási cikkeket gyártóké pedig 2,7 százalékkal apadhatott. 
  • A bevételeket tekintve még kedvezőbbek a kilátások, egyedül az energiacégeknél várnak – 2,5 százalékos – csökkenést.

Az év végi tengerentúli eredménytermelés fő motorjai a technológiai cégek lehettek, ebben a szektorban toronymagasan a legnagyobb mértékben, bő negyedével ugorhatott meg a nettó nyereség, miközben a bevételeknél is közel 20 százalékos lehetett a növekedés.

Kiemelkedő időszakon lehetnek túl a nyersanyagtermelők is, melyek átlagosan 3,7 százalékos bevételnövekedésről és 8 százalék feletti profitbővülésről adhatnak majd számot.

 

A jobban teljesítő szektorok közé tartozhat a kommunikáció és a pénzügy is, melyeknél mindkét fő soron egyaránt stabilan 5 százalék feletti lehetett a gyarapodás.

A legvisszafogottabb teljesítményről a sereghajtó tartós fogyasztási cikkek gyártói, valamint az iparvállalatok jelenthetnek, de stagnálásközeli eredményt könyvelhettek el az egészségügyi és energiacégek, továbbá az ingatlanszektor is.

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu