Robinhood Markets: nem szerencsejáték, hanem jövőkép

A Robinhood Markets radikálisan túllépett eredeti, jutalékmentes részvénykereskedelmi modelljén, hogy a „predikciós piacok” domináns szereplőjévé váljon.
Czibere Ákos, az Equilor Befektetési Zrt. elemzője
2026.01.22, 06:50

A globális pénzügyi piacok jelentős szerkezeti átalakuláson mennek keresztül, amelyet a kiskereskedelmi befektetők aktivitásának drámai növekedése és a hagyományos tőkepiacok, valamint a spekulatív fogadási piacok közötti határok elmosódása jellemez. Ezen transzformáció éllovasa a Robinhood Markets, amely radikálisan túllépett eredeti, jutalékmentes részvénykereskedelmi modelljén, hogy a „predikciós piacok” (prediction markets) vagy más néven eseményalapú szerződések (event contracts) domináns szereplőjévé váljon.

Robinood Markets, predikciós piacok
A Robinhood Markets a predikciós piacok domináns szereplőjévé válhat / Fotó: Piotr Swat / SOPA Images / Reuters

Az „eseményalapú szerződések” bináris opciók, amelyek értéke kizárólag egy jövőbeli esemény bekövetkezésétől függ. A szerződések elszámolási mechanizmusa egyszerű, a szerződés értéke lejáratkor az esemény kimenetelétől függően egy vagy nulla dollár, míg a vételi ár a kollektív valószínűségbecslést tükrözi. Ha egy szerződés ára 0,60 dollár, az azt jelenti, hogy a piac konszenzusa szerint az adott esemény bekövetkezésének valószínűsége 60 százalék. Ez a modell lehetővé teszi a befektetők számára, hogy ne csak eszközárakra, hanem konkrét kimenetelekre (legyen szó gazdasági adatokról, politikai eseményekről vagy sporteredményekről) spekuláljanak.

A vállalat pénzügyi teljesítménye a predikciós piacoktól függetlenül is látványos fordulatot vett az elmúlt években, sikeresen maga mögött hagyva a mémrészvényrali lecsengését követő bizonytalanságot. A bevételek dinamikus növekedést mutattak, hiszen a korábbi 300 millió dolláros szintről a legutóbbi negyedévre már megközelítették az 1,3 milliárd dollárt, miközben a felhasználói bázis is tartósan bővült. A 2022-es év végéhez viszonyítva a finanszírozott fiókok száma közel négymillió új felhasználóval gyarapodott, és ezzel párhuzamosan az egy fiókra jutó bevétel is emelkedni tudott.

Fotó: Equilor Trader

 

Bár a novemberi egy napra jutó kereskedési volumen elmaradt az őszi csúcsoktól, az éves trend egyértelműen növekvő, a kezelt vagyon folyamatos gyarapodása pedig stratégiai védelmet nyújt a csökkenő kamatkörnyezetből fakadó kockázatokkal szemben.

Fotó: Equilor Trader

 

A jövőbeli növekedés motorját a vállalat a nemrég megtartott „Yes/No” eseményen bejelentett fejlesztésekben látja, amelyekkel nagyobb szerepet kívánnak betölteni a sportfogadások és eseményalapú szerződések piacán. A menedzsment várakozásai szerint ez a szegmens egy „szuperciklus” előtt áll, amely évente több ezermilliárd dolláros forgalmat generálhat, ezért a kínálatot a jelenlegi ezerötszázról több tízezer szerződésre tervezik bővíteni. Ezt a stratégiát támogatja a Robinhood Cortex nevű mesterségesintelligencia-fejlesztés is, amely személyre szabott portfólióelemzéssel és hangalapú kereskedéssel igyekszik javítani az ügyfélélményt, ezzel is magához láncolva a vagyonosodó fiatal generációt.

A piaci elemzők és befektetők optimizmusát tükrözi, hogy a konszenzus szerint a vállalat részvényei kifejezetten alulértékeltek a jelenlegi árfolyamszinten. A vállalatot követő huszonkét elemző tizenkét havi átlagos célára 152 dollár, ami a január 20-i 106 dolláros záróárhoz képest több mint 40 százalékos felértékelődési potenciált jelent. Bár a részvények jelenleg magas, 42-szeres előremutató P/E-szorzón forognak, a piac ezt a prémiumárazást indokoltnak tartja a kriptovaluták és opciók iránti fokozott kiskereskedelmi érdeklődés, valamint a predikciós piacokban rejlő, jelentős növekedési lehetőségek miatt.

 

