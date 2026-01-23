Megtorpant a lendület a csúcs közelében: mínuszban zárt a pesti tőzsde
A történelmi csúcs közelében elfogyott a lendület pénteken a Budapesti Értéktőzsdén. A reggeli emelkedést követően a nap második felében eladói nyomás alá került a piac, így a BUX végül enyhe mínuszban fejezte be a kereskedést.
A BUX index 125 061,81 ponton zárt, ami 0,11 százalékos csökkenés a csütörtöki záróértékhez képest. A befektetők aktivitása visszafogottabb volt: a teljes napi forgalom 22,7 milliárd forintot tett ki a részvénypiacon.
A magyar blue chipek teljesítménye vegyes képet mutatott. Az OTP árfolyama a nap folyamán stabil maradt, és végül 0,8 százalékos emelkedéssel, 39 250 forinton zárt, ezzel továbbra is a BUX egyik legfőbb támaszát adta.
Ezzel szemben nyomás alatt maradt a gyógyszerszektor: a Richter részvényei 1,14 százalékkal estek, a papírok 10 420 forinton fejezték be a napot.
Gyengén szerepelt az energiaszektor is, a Mol árfolyama 1,05 százalékos csökkenéssel 3770 forintig süllyedt.
A Magyar Telekom szintén mínuszban zárt, a részvények 0,72 százalékkal estek, így a kereskedés végén 1934 forinton álltak.
A pénteki kereskedés összességében inkább korrekciós jellegű volt: a befektetők láthatóan óvatosabbá váltak a történelmi csúcs közelében, miközben a következő napokban a nemzetközi piaci hangulat és a makroadatok alakulása adhat új irányt a pesti börzének.