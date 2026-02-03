Az ígéret szép szó, de India nem tud azonnal lemondani az orosz olaj vásárlásáról
Hiába egyezett meg Donald Trump amerikai elnök és Narendra Modi indiai kormányfő a kétoldalú kereskedelmi megállapodásról, amelynek része, hogy Delhi leállítja az orosz olaj vásárlását, ez nem megy majd egyik pillanatról a másikra. Az indiai finomítóknak átmeneti időre van szükségük a diverzifikálásra, az orosz olaj azonnal leállása még a Moody’s Ratings szerint is megakasztaná az ország gazdasági növekedését és felpörgetné az inflációt.
India volt az orosz olaj egyik legfőbb piaca Kína mellett az ukrajnai háború kezdete óta, ami miatt Trump pótlólagos 25 százalékos, összesen 50 százalékos vámot vetett ki tavaly az országra. Ez csökken le most 18 százalékra a kereskedelmi megállapodás értelmében.
Az egyezményt kommentálva a Moody’s Ratings emlékeztetett, hogy
az elmúlt hónapokban az indiai finomítók már csökkentették az oroszországi vásárlásaikat,
azokkal most nem állhatnak le azonnal, mert az kockáztatná a gazdasági növekedést.
Az amerikai hitelminősítő az indiai Economic Times tudósítása szerint arra is figyelmeztetett, hogy ebben az esetben máshol szűkülne a kínálat, emelkednének az árak, ami globálisan magasabb inflációhoz vezetne, mivel India a világ egyik legnagyobb olajimportőre.
Még hónapokra van lekötve orosz olaj
Átmeneti időszakra van tehát szükségük az indiai finomítóknak, annál is inkább, mert már lekötöttek orosz olajszállítmányokat februárra és márciusra is, értesült ágazati forrásokból a Reuters. Ezeket a szerződéses kötelezettségeket pedig teljesíteniük kell.
Trump a közösségi oldalára kiírt bejegyzésében azt írta: „Sok mindenről beszéltünk, köztük a kereskedelemről és az orosz–ukrán háborúról. (Modi) beleegyezett, hogy nem vásárol több orosz olajat, és többet vesz az Egyesült Államoktól, potenciálisan Venezuelától.”
A brit hírügynökség azonban a tudósításában kiemelte, hogy
az indiai kormányfő a saját bejegyzésében egy szóval sem említette az orosz olaj vásárlásának leállítását.
Tart a fokozatos leválás
A megkérdezett források is azt hangsúlyozták, hogy a világ ötödik legnagyobb gazdasága fokozatosan válik majd le az orosz olajról, ami egyébként már meg is kezdődött.
Decemberben az elmúlt két év legalacsonyabb szintjére csökkent az Indiába irányuló orosz olajexport, miközben az OPEC-tagállamokból származó indiai import 11 hónapos csúcsra ugrott.
Az indiai finomítók ugyanis elkezdtek több olajat vásárolni
- közel-keleti,
- afrikai
- és dél-amerikai
országokból a büntetővámok miatt és annak érdekében, hogy sikerüljön tető alá hozni a kereskedelmi megállapodást az Egyesült Államokkal.
Sokkal drágább lesz a más forrásokból beszerzett olaj
Az átmeneti időszakra egyébként már csak azért is szükség van, mert az átálláshoz jelentős infrastrukturális fejlesztések szükségesek az indiai finomítóknál, ráadásul a szállítási idő közötti jelentős különbséget is figyelembe kell venni, ha India orosz helyett például venezuelai olajat vásárol.
„Időbe fog telni a globális ellátási lánc kiigazítása” – emlékeztetett a CNN amerikai hírtelevíziónak nyilatkozva Rob Haworth, az Asset Management Group (AMG) befektetés-stratégiai igazgatója.
Indiának ráadásul sokkal többe is fog kerülni majd az olaj beszerzése más forrásokból, jelenleg ugyanis az orosz uráli fajtát jelentős kedvezménnyel, hordónként körülbelül 16 dollárral olcsóbban veszik az OPEC-től származó vagy az amerikai nyersolajhoz képest.
Ha egyáltalán felhagynak az orosz olaj vásárlásával, mert annak jelentős részét eddig is az úgynevezett árnyékflotta szállította, amely ellen ugyan egyre inkább fellépnek az amerikaiak és immár a franciák is, ezt a feketekereskedelmet azonban szinte lehetetlen csírájában elfojtani.
„Végtelen számú különböző módszerrel tudták megkerülni a szankciókat” – hangsúlyozta Robert Yawger, a Mizuho Securities ügyvezető igazgatója, aki nem zárja ki, hogy ez így lesz a jövőben is.
Nem fog összeomlani az orosz gazdaság
Ami Oroszországot illeti, egyre szűkül ugyan az olajpiaca és az energiahordozókból származó bevétele, lassul a növekedés, a gazdaság azonban a jóslatok ellenére nem omlott össze.
A CNN értékelése szerint India esetleges elvesztése sem jelentene az ország számára halálos csapást, idővel azonban további kihívásokat jelenthet a gazdaság számára, megnehezítheti az ukrajnai háború finanszírozását.
Az amerikai–indiai kereskedelmi megállapodás ráadásul – akárcsak a többi hasonló Trump második hivatalba lépése óta – inkább csak egy szóbeli egyezség a két vezető között, emlékeztetett a CNBC.
A részletek és a a világos ütemterv hiánya
kétségeket ébreszt azzal kapcsolatban, hogy ez a keret milyen gyorsan alakítható át kötelező érvényű megállapodássá, és hogy a két ország képes-e túllépni a meglévő feszültségeken.