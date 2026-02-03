Az ígéret szép szó, de India nem tud azonnal lemondani az orosz olaj vásárlásáról

Hiába egyezett meg Donald Trump amerikai elnök és Narendra Modi indiai kormányfő a kétoldalú kereskedelmi megállapodásról, amelynek része, hogy Delhi leállítja az orosz olaj vásárlását, ez nem megy majd egyik pillanatról a másikra. Az indiai finomítóknak átmeneti időre van szükségük a diverzifikálásra, az orosz olaj azonnal leállása még a Moody’s Ratings szerint is megakasztaná az ország gazdasági növekedését és felpörgetné az inflációt.

Donald Trump és Narendra Modi elméletileg megállapodott, hogy India lemond az orosz olaj vásárlásáról / Fotó: AFP

India volt az orosz olaj egyik legfőbb piaca Kína mellett az ukrajnai háború kezdete óta, ami miatt Trump pótlólagos 25 százalékos, összesen 50 százalékos vámot vetett ki tavaly az országra. Ez csökken le most 18 százalékra a kereskedelmi megállapodás értelmében.

Az egyezményt kommentálva a Moody’s Ratings emlékeztetett, hogy

az elmúlt hónapokban az indiai finomítók már csökkentették az oroszországi vásárlásaikat,

azokkal most nem állhatnak le azonnal, mert az kockáztatná a gazdasági növekedést.

Az amerikai hitelminősítő az indiai Economic Times tudósítása szerint arra is figyelmeztetett, hogy ebben az esetben máshol szűkülne a kínálat, emelkednének az árak, ami globálisan magasabb inflációhoz vezetne, mivel India a világ egyik legnagyobb olajimportőre.

Még hónapokra van lekötve orosz olaj

Átmeneti időszakra van tehát szükségük az indiai finomítóknak, annál is inkább, mert már lekötöttek orosz olajszállítmányokat februárra és márciusra is, értesült ágazati forrásokból a Reuters. Ezeket a szerződéses kötelezettségeket pedig teljesíteniük kell.

Trump a közösségi oldalára kiírt bejegyzésében azt írta: „Sok mindenről beszéltünk, köztük a kereskedelemről és az orosz–ukrán háborúról. (Modi) beleegyezett, hogy nem vásárol több orosz olajat, és többet vesz az Egyesült Államoktól, potenciálisan Venezuelától.”

India a világ egyik legnagyobb olajimportőre / Fotó: NurPhoto via AFP

A brit hírügynökség azonban a tudósításában kiemelte, hogy

az indiai kormányfő a saját bejegyzésében egy szóval sem említette az orosz olaj vásárlásának leállítását.

Tart a fokozatos leválás

A megkérdezett források is azt hangsúlyozták, hogy a világ ötödik legnagyobb gazdasága fokozatosan válik majd le az orosz olajról, ami egyébként már meg is kezdődött.