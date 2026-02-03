Lakáshitelláz év végén: az Otthon Start letarolta a piacot, a bankok pénzt szórnak
Decemberben sem fékezett a magyar lakáshitelpiac: bár a novemberi rekordtól hajszállal elmaradt a volumen, a számok így is egyértelműen azt mutatják, hogy az Otthon Start program nélkül ma egészen más képet mutatna a piac. A bankok pedig nem maradtak tétlenek: jóváírásokkal, kamatkedvezményekkel és akciókkal próbálják megszerezni a támogatott hiteles ügyfeleket.
Kevesebb munkanap, majdnem rekord – nincs itt visszaesés
A Magyar Nemzeti Bank friss adatai szerint 2025 decemberében 268,8 milliárd forintnyi új lakáshitel-szerződést kötöttek a háztartások. Ez ugyan minimálisan elmarad a novemberi, 274 milliárdos történelmi csúcstól, de a kevesebb munkanap miatt szó sincs megtorpanásról.
„A decemberi adat inkább megerősíti, mintsem cáfolja a lakáshitelek iránti extrém keresletet” – hívja fel a figyelmet Gergely Péter, a BiztosDöntés pénzügyi szakértője.
Mindent visz az Otthon Start: tízből nyolc hitel támogatott
A lakáshitelpiac motorja egyértelműen az Otthon Start program lett. A jegybanki statisztikák szerint:
decemberben az új lakáshitelek több mint 80 százaléka valamilyen állami támogatáshoz kapcsolódott, ezek döntő része már a szeptemberben elindult Otthon Start konstrukciója volt.
A program hatása nemcsak hónapokban, hanem éves szinten is brutális számokat hozott.
1970 milliárd forint egy év alatt – másfélszeresére nőtt a piac
2025 egészében 1970 milliárd forintra rúgott az új lakáshitel-szerződések összege, ami:
új történelmi rekord, 45,8 százalékos növekedés az előző évi csúcshoz képest.
Különösen beszédes adat, hogy csak az utolsó negyedévben közel 800 milliárd forintnyi új lakáshitelt helyeztek ki a bankok. Eközben a támogatott hitelek aránya az éves kihelyezésen belül 46 százalék közelébe ugrott, szemben az egy évvel korábbi 25,4 százalékkal.
Banki versenyfutás: ajándékpénz, kamatcsökkentés, díjmentesség
Mindeközben a bankok látványosan emelik a tétet is, egyre több pénzintézet:
- növeli az egyszeri jóváírás összegét,
- a jogszabályban rögzített 3 százalékos kamat alá is bemerészkedik,
- átvállalja az induló költségek egy részét.
Ki mennyit ad? Rövid körkép
- Gránit Bank: akár 320 ezer forint jóváírás, 2,85 százalékos kamat, költségtérítés
- OTP Bank: egyéves türelmi idő, díjkedvezmények, akár 240 ezer forintos lakástakarék-bónusz
- MagNet Bank: 200 ezer forint jóváírás nagyobb hitelösszegnél
- K&H: 200 ezer forintos hiteljóváírás, plusz számlanyitási akció
- MBH Bank: 200–220 ezer forint ajándékpénz, kiemelt ügyfeleknek akár 2,75 százalékos kamat
- UniCredit: 2,8 százalékos kamat, 250 ezer forint jóváírás
- Raiffeisen: 200 ezer forint ajándékpénz és költségkedvezmények
- CIB Bank: 200 ezer forint jóváírás, akár nullás számlavezetés
- Erste: alapból 200 ezer forint, extra kedvezményekkel akár 360 ezer forint
Nem csak a lakáshitelek pörögtek
A lakossági hitelpiacon más termékek is csúcsra futottak:
- a személyi kölcsönök új szerződésállománya 1120 milliárd forint fölé nőtt, ami közel 37 százalékos ugrás egy év alatt,
- a babaváró hitel viszont tovább veszített lendületéből: 231,1 milliárd forintos volumenével több mint 10 százalékos visszaesést mutatott,
- a munkáshitel iránti kereslet decemberre új mélypontra süllyedt, de az első évében így is közel 168 milliárd forintnyi szerződés jött össze.
Állami segítség nélkül ma nincs lakáshitelboom
A számok alapján egyértelmű: a lakáshitelpiac jelenlegi pörgése elképzelhetetlen lenne az Otthon Start nélkül. A támogatott konstrukció egyszerre hajtotta fel a keresletet és indított el éles banki versenyt – amiből rövid távon egyértelműen az ügyfelek profitálnak.