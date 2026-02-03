Kriptó, szabályozva – na, erre kevesen számítottak

Új szintre lép a kriptópiac jogi biztonsága Magyarországon: a Bitpanda az első és egyetlen kriptóbróker, amely teljeskörűen megfelel a hazai szabályozásnak. A lépés nemcsak a befektetőknek hoz nagyobb kiszámíthatóságot, hanem a teljes piacnak is irányt mutat.

A kriptó eddig szürkezóna volt – most hirtelen világosabb lett / Fotó: Shutterstock

Jogbiztos kriptózás Magyarországon

Mérföldkőhöz érkezett a magyar kriptópiac:

a bécsi központú Bitpanda bejelentette, hogy elsőként teljesíti maradéktalanul a magyar kriptóeszköz-szabályozás követelményeit.

Ez azt jelenti, hogy a platform jogszerűen és megszakítás nélkül nyújthat kriptóbefektetési szolgáltatásokat a hazai felhasználóknak, összhangban a magyar és az európai előírásokkal.

A megfelelés kulcsa egy stratégiai partnerség: a Bitpanda együttműködésre lépett a Caduceus Zrt.-vel, amely jelenleg az egyetlen, a magyar jog szerint engedélyezett validátorszolgáltató.

Ez a szereplő biztosítja a kriptóeszköz-tranzakciókhoz kapcsolódó speciális hazai validációs követelmények teljesítését.

Mit jelent ez a befektetőknek?

A változás a felhasználók szempontjából egyszerű, mégis jelentős: a Bitpanda magyar ügyfelei jogbiztos környezetben férhetnek hozzá a kriptóbefektetésekhez. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a felhasználók

regisztrálhatnak a platformon,

forintban vagy devizában befizethetnek,

kriptóeszközökkel kereskedhetnek és befektethetnek,

valamint kivehetik digitális eszközeiket,

egy teljes mértékben szabályozott, a magyar és európai előírásoknak megfelelő rendszerben.

Ez különösen fontos egy olyan piacon, ahol a jogszabályi bizonytalanság eddig sok befektetőt óvatosságra intett, és több nemzetközi szolgáltató inkább kivonult vagy korlátozta magyarországi tevékenységét.

Szabályozás mint versenyelőny

A tisztánlátás elengedhetetlen a kriptószabályozás hosszú távú jövője szempontjából Európában

– hangsúlyozta Szőke Gergő, a Bitpanda kelet-közép-európai régió vezetője.

Szerinte a magyar jogszabályoknak való megfelelés és az engedélyezett validátorral való együttműködés azt a célt szolgálja, hogy a befektetők folyamatosan és magabiztosan férhessenek hozzá a digitális eszközökhöz.