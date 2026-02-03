Súlyos tízezreket kockáztat, aki leszed egy csokor hóvirágot: a természet és a pénztárcánk is jobban jár, ha üzletben vásárolunk a növényből

A február–márciusi időszak egyik biztos jele a hóvirág megjelenése, ami évről évre nemcsak esztétikai, hanem jogi kérdéseket is felvet. Bár a növény látványa ártatlannak tűnik, a leszedése komoly bírságot vonhat maga után, miközben a termesztett példányok körül már külön piac alakult ki.

Azért nem jár bírság, ha saját kertben, legálisan ültetett hóvirágot szedünk / Fotó: Hans Lucas via AFP

A hóvirág Magyarországon védett növény, természetvédelmi értéke szálanként 10 ezer forint. Ez nem piaci ár, hanem jogszabályban rögzített érték, amelyet a hatóság a természetkárosítás mértékének megállapításakor vesz alapul. A cél nem a virág „felértékelése”, hanem az állomány védelme: a tömeges gyűjtés ugyanis lokálisan teljesen eltüntetheti a vadon élő példányokat.

Mekkora bírság jár, ha leszedjük?

A bírság nem darabáras vásárlás, hanem jogkövetkezmény. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy:

már egyetlen leszakított szál is jogsértés,

a természetvédelmi bírság több tízezer forinttól akár százezres nagyságrendig terjedhet,

védett természeti területen vagy nagyobb mennyiség esetén az összeg tovább emelkedhet.

A hatóság mérlegeli a körülményeket, de a „nem tudtam, hogy védett” nem mentesít. Fontos különbség van a vadon élő és a termesztett hóvirág között.

Nem jár bírság, ha:

saját kertben, legálisan ültetett hóvirágot szedünk,

kertészetben, virágboltban vásárolt, termesztett példányról van szó,

olyan magánterületen található, ahol a növény bizonyíthatóan nem vadon telepedett meg, hanem ültették.

A gond ott kezdődik, amikor az erdőszélen, parkban, árokparton „szabad prédának” tűnő hóvirág kerül a csokorba – ezek döntő többsége vadon élő állomány része.

Van-e piaca a hóvirágnak?

Igen, de kizárólag termesztett formában. A kertészetekben árult hóvirág hagymáról szaporított, ellenőrzött forrásból származik. Ezek ára jellemzően:

cserepes növényként néhány ezer forint,

hagymaként darabonként pár száz forint.

Ez a piac legális, ugyanakkor jól mutatja az ellentmondást: miközben a vadon élő szál „természetvédelmi értéke” 10 ezer forint,

a termesztett hóvirág piaci ára ennél jóval alacsonyabb.

A hóvirág esete tankönyvi példája annak, amikor a természeti erőforrás védelme jogi eszközökkel történik, a szankció ára elrettentő jellegű, a keresletet a legális piac felé terelik. A szabályozás logikája egyszerű: ne a természetből „ingyen” szedett virág legyen az olcsóbb, hanem a termesztett, fenntartható forrásból származó.