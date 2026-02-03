Deviza
Exportrekordok és kormányzati tervek – a védelmi ipar válhat Csehország új gazdasági pillérévé

A cseh kormány a védelmi ipart szeretné a gazdaság egyik legfontosabb hajtóerejévé tenni, miközben az autóipar erősödő nemzetközi versenytől szenved. A védelmi szektor exportja az elmúlt években robbanásszerűen nőtt, főként az orosz–ukrán háború miatti megnövekedett keresletnek köszönhetően.
Hornyák Szabolcs
2026.02.03, 17:40

A cseh kormány a védelmi ipart szemelte ki a gazdaság új motorjának – jelentette ki Karel Havlícek ipari és kereskedelmi miniszter. A tárcavezető szerint az autóipar, az energia- és a közlekedési ágazat mellett hadiipar a cseh gazdaság egyik fontos pillérévé válhat.

Fotó: AFP

A Bloomberg News prágai interjújában Karel Havlícek hangsúlyozta: azt szeretné elérni, hogy a védelmi iparban olyan ökoszisztéma és infrastrukturális háttér alakuljon ki, mint amilyen már évtizedek óta sikeresen működik az autóiparban. Csehország az orosz-ukrán háború kirobbanása óta különböző katonai felszereléseket és lőszereket szállít Ukrajnának, így a hadiipar profitált a konfliktusból.

A szektor növekvő szerepét jól illusztrálja, hogy a prágai székhelyű Czechoslovak Group (CSG NV) tőzsdére lépése – az eddigi legnagyobb ilyen bevezetés egy tisztán védelmi profilú vállalat részéről – nagy érdeklődést váltott ki, a részvények az első napokban több mint 30 százalékkal emelkedtek.

Bár az autóipar továbbra is a legnagyobb bevételt termelő ágazat a mintegy 345–350 milliárd dolláros cseh gazdaságban (a GDP kb. 10 százalékát adva), a védelmi ipar már most fontos exporttöbbletet biztosít – emelte ki Havlícek. A hadiipar szerkezete eltér az autóipariétól: míg az utóbbi kiterjedt beszállítói hálózattal és számos szereplővel rendelkezik, ellenben a fegyver- és védelmi szektort néhány nagyvállalat uralja.

A cseh hadiipar számokban

A cseh védelmi ipar hozzájárulása a cseh GDP-hez 1-2 százalék körül alakul, a kormányzati tervek szerint ez az arány 2030-ra akár 3-4 százalékra is emelkedhet a növekvő export és beruházások révén. Mintegy 20 ezren dolgoznak a szektorban, köztük sok magasan képzett szakember a műszaki és technológiai területeken.

Közvetve, a beszállítói láncon keresztül további 30–50 ezer embert foglalkoztat. A szektor erősen exportorientált: a gyártott termékek több mint 90 százaléka külföldre kerül, a hazai piac csak kis hányadot képvisel. Ez a tendencia az utóbbi években robbanásszerűen erősödött: 2021-ben a védelmi ipar exportja 15 milliárd cseh koronát tett ki, ami 2022-ben 34 milliárdra nőtt, 2023-ban elérte az 50 milliárdot, 2024-ben pedig 

rekordot döntött 91–94 milliárd cseh koronával, ami átszámítva több mint 1,4 ezermilliárd forint.

Ez az összeg főleg az ukrajnai háború miatti megnövekedett keresletnek köszönhető. A cseh védelmi ipar fő termékei között a legnagyobb hányadot a nagy kaliberű lőszerek és tüzérségi lőszerek adják, amelyek nagy mennyiségben kerülnek Ukrajnába.

Emellett jelentős szerepet játszanak a kis kaliberű lőszerek is, például a Sellier & Bellot által gyártott típusok. A szektor gyárt páncélozott járműveket és harcjárműveket, valamint ezek komponenseit – ide tartoznak például a Tatra teherautók és a CV90 gyalogsági harcjárművek alkatrészei. Kiemelkedőek még a fegyverek és pisztolyok, amelyeket elsősorban a Colt CZ Group állít elő.

Drónnagyhatalom a Balkánon – Szerbia építi a régió legnagyobb pilóta nélküli flottáját

Szerbia az elmúlt években a Nyugat-Balkán legnagyobb és legsokszínűbb drónflottáját építette ki.   A szerb haderő ma már hazai fejlesztésű és külföldi beszerzésű drónok széles skáláját üzemelteti: felderítő, csapásmérő és öngyilkos drónokat egyaránt. A folyamat hátterében részben a balkáni feszültségek, részben a globális trendek (különösen az ukrajnai háború tapasztalatai) állnak.

