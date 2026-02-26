Megint szabad a gazda: itt van, mivel kedveskedik a lakásbiztosító, ha váltunk

Március elején immár harmadik alkalommal nyílik lehetőség arra, hogy a lakástulajdonosok az évfordulótól függetlenül felmondják meglévő biztosításukat, és kedvezőbb konstrukcióra váltsanak. A kampány az elmúlt két évben érezhetően megmozgatta a piacot, idén pedig a biztosítók díjkedvezményekkel, ingyenes kiegészítő szolgáltatásokkal és digitális fejlesztésekkel igyekeznek ügyfeleket szerezni – vagy megtartani.

Márciusi díjverseny a lakásbiztosítási piacon / Fotó: Shutterstock

Díjkedvezmények és ajándék szolgáltatások

Az Alfa Biztosító a meglévő ügyfeleknek egyéves ingyenes home assistance szolgáltatást kínál, amely vészhelyzeti károk – például csőtörés vagy elektromos zárlat – esetén nyújt gyors szakipari segítséget. Az új szerződők 10 százalékos díjkedvezményt kapnak, emellett egy szabadon választott extra szolgáltatást is díjmentesen vehetnek igénybe a szerződés lezárásáig.

A Generali Házőrző lakásbiztosításának alapdíja bizonyos feltételek teljesítése esetén akár 48 százalékkal is csökkenhet 2026. január 24. és május 15. között. Emellett az első évben 1–4 havi díjkedvezményt kínálnak e-kommunikáció választása esetén. A társaság új szolgáltatása teljes kár esetén akkor is megtéríti az újjáépítési és újrabeszerzési költségeket, ha azok meghaladják a biztosítási összeget.

Az Union együttkötési kedvezménnyel ösztönöz: lakásbiztosítás mellé kötött élet-, baleset-, kötelező vagy cascobiztosítás esetén árengedményt ad. A tavaly népszerű Extra szolgáltatási csomag idén is díjmentes, de választható az új Onko-Plusz kiegészítő is, amely daganatdiagnózis esetén egymillió forintos térítést nyújt.

Digitalizáció és speciális fedezetek

A Colonnade bérlői felelősségbiztosítással és okosotthonmodullal erősít, az utóbbit pluszköltség nélkül kínálja. Újdonság az online társasházi kalkulátor, amellyel a kisebb társasházak biztosítása azonnal megköthető. Megjelent továbbá a rövid távú lakáskiadásra kidolgozott kiegészítő csomag is, amely bevételkiesés esetén is térít.

Az Allianz háromszintű fedezeti rendszerben kínálja termékeit, az Otthonom Pro konstrukció pedig „all risks” fedezetet biztosít, amely – a kizárások mellett – minden váratlan káreseményre kiterjedhet, beleértve akár a home office-ban használt céges eszközöket is.

Az alulbiztosítottság csökkentése a cél

A Groupama szerint a lakástulajdonosok 65 százaléka már hallott a kampányról. A biztosítással rendelkezők ötöde ugyanakkor úgy véli, jelenlegi szerződése nem fedezné teljes mértékben az újjáépítési költségeket, ami több százezer ingatlannál indokolhat felülvizsgálatot.

A biztosítók többsége a tavalyihoz hasonló vagy annál mérsékeltebb, de érdemi ügyfélmozgásra számít. A kampány intenzitása csillapodott ugyan az első évhez képest, de a piaci szereplők szerint továbbra is jelentős tartalék van az elavult szerződések frissítésében.

Az idei átkötési időszak így nem csupán árversenyről szól: a biztosítók egyre összetettebb szolgáltatási csomagokkal próbálják meggyőzni az ügyfeleket arról, hogy a lakásbiztosítás nem pusztán kötelező kiadás, hanem a pénzügyi biztonság egyik kulcseleme.