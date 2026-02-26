Richter: izgalmasnak ígérkezik a jelentés, kiderül, mire elég a dollármilliárdos csúcskészítmény

A legnagyobb hazai tőzsdei cégek közül harmadikként teszi közzé a tavalyi év végi teljesítményéről szóló jelentését a Richter. A pénteken érkező beszámolóval kapcsolatos várakozások vegyesek, az Erste optimistább, a K&H Értékpapír visszafogottabb eredményre számít a magyar gyógyszergyártótól.

Péntek reggel érkezik a Richter jelentése / Fotó: Kallus György

Vegyes teljesítményt vár a Richtertől a K&H Értékpapír

Cinkotai Norbert, a K&H Értékpapír vezető elemzője szerint a gyógyszergyártó vállalat bevételei az egy évvel korábbi szintek közelében maradhatnak, míg a profitszámok kapcsán visszaesés jöhet, amiben a devizahatások is szerepet játszhatnak.

A Patria Finance hazai leánycége az egy évvel korábbival szinte teljesen megegyező, 221,5 milliárd forintos árbevételt valószínűsít a Richtertől, részben a kedvezőtlen devizahatások foghatták vissza a forgalmat: a dollár-forint devizakereszt átlagosan mintegy 15 százalékkal volt alacsonyabb szinteken.

Az üzletágak közül az általános gyógyászatnál (general medicine) ismét csökkenés lehet látható, amit a nőgyógyászati szegmens ellensúlyozhatott. A Vraylar-bevételek dollárban kifejezve nem alakultak rosszul az AbbVie jelentése szerint, így a Richter számára is főleg a dollár-forint devizapár változása okozhatott a neuropszichiátriai szegmensben negatívumot.

A K&H-nál a fentiek miatt nem számítanak erős marzsokra, miközben szerintük a Richter közvetlen költségei tovább emelkedhettek. A bruttó fedezeti hányad 67 százalékra mérséklődhetett a korábbi 68,3 százalékról, a tisztított üzemi eredmény (EBIT) pedig 3,5 százalékkal 63,6 milliárd forintra csökkenhetett.

Az adózott eredményt a negatív pénzügyi eredmény erodálhatta, a társaság nettó profitja így bő ötödével, 50 milliárd forintra apadhatott a K&H értékpapír prognózisa szerint.

Optimista az Erste, tízmilliárdokat hozhatott a Vraylar a konyhára

A fentiekhez képest lényegében minden tekintetben derűlátóbb az Erste elemzője. Az osztrák bankháznál úgy kalkulálnak, a Richter erős növekedésről és robusztus marzsokról számolhat be péntek reggel:

a negyedéves árbevétel 243,6 milliárd forint,

a nettó profit pedig 68,6 milliárd forint lehetett 2025 utolsó három hónapjában,

ami a bevétel soron 10, az adózott nyereségnél pedig 7 százalékos növekedést jelentene.