Védekező stratégiában a Mondelez: osztalék és felértékelődési potenciál a fókuszban

Az elmúlt időszakot övező, túlfűtötten a technológiai cégekre irányuló befektetések és az azokat jellemző magas volatilitás láttán érdemes lehet egy kicsit hátradőlni, és védekezőbb jellegű, osztalékhozammal megédesített befektetésekben kivárni a vihart. Ezen gondolatmenetet követve választottuk a Mondelez Internationalt mint potenciális befektetési lehetőséget, amely minőségi részvénynek számít, és a javuló működési körülményeknek köszönhetően arra számítunk, hogy ez a részvényárfolyamban is lecsapódik.

Védekező stratégia: a Mondelez újra vonzó lehet / Equilor Befektetési Zrt.

A Mondelez az S&P 500 tagjaként a fogyasztási cikkek szektorába tartozó nagy kapitalizációs amerikai vállalat, amely snackeket, élelmiszereket és italokat gyárt, forgalmaz és értékesít gyakorlatilag a világ minden részén. A kínálatában olyan nevek szerepelnek, mint például az

Oreo,

Milka,

Toblerone,

Ritz csokoládék

vagy a 7 Days Croissant.

Gyengébb 2025-ös teljesítmény és strukturális válaszlépések

Az árfolyam egy jelentősebb, 23 százalékos eséssel zárta a 2025-ös évet a 2025 júniusi (évközi) csúcshoz képest, és habár az idei év eleje óta az árfolyam korrigált, továbbra is 12 százalékkal alacsonyabban kereskedik az említett évközi csúcshoz viszonyítva. A gyengébb 2025-ös teljesítményt egyszerre befolyásolták az alacsonyabb mennyiségi eladások a fejlett piacokon (habár az árazás kisegítette az összesített plusz 5,8 százalékos bevételnövekedést), illetve a megnövekedett költségek, amelyek elsődleges oka a kakaó megnövekedett világpiaci ára volt. A korrigált bruttó eredménymarzs 2025-ben 32,0 százalékra csökkent a 2024. évi 37,8 százalékról, míg az egy részvényre jutó hígított eredmény 1,9 dollárra mérséklődött a bázisévi 3,4 dollárról.

Reagálva a gyengébb eredményekre, a vállalat strukturális átalakításokba kezdett, és a kakaó világpiaci ára is mérséklődött, ami már a negyedik negyedéves eredményben is éreztette hatását – a korrigált bruttó eredménymarzs 30,5 százalékra emelkedett, megközelítve az előző év azonos negyedévi 31,5 százalékos szintet.

A nehézségek ellenére a vállalat 3,2 milliárd dollár szabad cash flow-t produkált 2025-ben, amiből 2,5 milliárd dollár osztalékot fizetett (1,94 dollár részvényenként), 2,3 milliárd dollárt pedig 40 millió darab saját részvény visszavásárlásra költött.

2026-os kilátások és növekedési potenciál

Február elején a menedzsment megerősítette a hosszú távú növekedési potenciálra vonatkozó pozitív előrejelzését, amelynek alapjai a meglévő portfólió marketingjének növelése, a termékportfólió és ellátási láncok bővítése és az árazás versenyképesebbé tétele. A 2026-ra vonatkozó kilátásokat jelentős mértékben segíti a kakaó árfolyamának várható további csökkenése.

A vállalat 3–5 százalékos organikus nettó árbevétel növekedést, 10 százalék körüli módosított egy részvényre jutó nyereségnövekedést (EPS), valamint több mint 3 milliárd dolláros szabad cash flow-t irányoz előre az idei évre.

Az EPS növekedés mellett a P/E-szorzók rendszerszintű emelkedése is tovább növelheti az árfolyamot, támogatva az elemzői konszenzust, amely két számjegyű felértékelődést jelez előre 2026-ban. Az árfolyam-növekedés mellett a vállalat várhatóan mintegy 2 dollár körüli osztalékot fizet (nagyjából 3 százalékos osztalékhozam), és 2 milliárd dollárnyi részvény-visszavásárlást tervez.