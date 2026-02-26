Kiállt a honvédelmi miniszter a nyilvánosság elé, azonnal megkezdték végrehajtani Orbán Viktor parancsát: érkeznek a katonák az ország több pontjára, a magyarok megértését kérik – videó
Megalakult az Egyeztető Törzs a kritikus infrastruktúra védelmére – közölte szerdai videóüzenetében Szalay-Bobrovniczky Kristóf. A honvédelmi miniszter a közösségi oldalán megjelent videóüzenetében elmondta, Orbán Viktor miniszterelnök a Védelmi Tanács ülésén felkérte az Egyeztető Törzs megalapítására.
Katonákat küldenek a magyar energetikai rendszer védelmére
Szalay-Bobrovniczky Kristóf hozzátette:
a kormány intézkedése alapján a Magyar Honvédség is erősíti az energetikai rendszer védelmét, a honvédség állománya az ország számos pontjára kitelepül.
Az ehhez szükséges erők rendelkezésre állnak, az Egyeztető Törzs munkájában több minisztérium is részt vesz. Ezzel egy időben a miniszterelnök parancsa alapján Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében elrendelték a drónrepülés tilalmát.
A tárcavezető hangsúlyozta: Ukrajna folyamatosan fenyeget, és újabb lépésekkel gyakorol nyomást Magyarországra, az energetikai rendszer gyengítésével káoszt akar teremteni. A bizonytalanság előidézésén keresztül beavatkoznának az országgyűlési választásba, hogy Kijev- és Brüsszel-barát, vagyis háborúpárti kormányt segítsenek hatalomra – fogalmazott.
Szalay-Bobrovniczky Kristóf a lakosság támogatását és megértését kéri az intézkedéséhez, amely „a magyar emberek energiaellátását biztosítja”. A kritikus infrastruktúrát meg kell védeni, ennek érdekében tett most újabb lépést a kormány – mondta a miniszter.
Orbán Viktor katonákat kért energetikai létesítmények közelébe
Mint a Világgazdaság megírta, Orbán Viktor szerdán a Facebookon bejelentette, hogy „most ért véget a Védelmi Tanács ülése, amit az ukrán olajblokád miatt hívtam össze. Január 27. óta nem érkezik olaj a Barátság kőolajvezetéken Magyarországról”.
A kormányfő azt is mondta, hogy az adatokból egyértelmű, hogy „ennek a példa nélküli leállásnak nem műszaki, hanem politikai okai vannak. Az ukrán kormány olajblokáddal gyakorol nyomást Magyarországra és Szlovákiára”.
Arról is beszélt, hogy meghallgatta a Nemzetbiztonsági Szolgálatok beszámolóit. A kormányfő szerint Ukrajna további akciókra készül a magyar energiarendszer működésének megzavarása érdekében.
„Ezért elrendeltem a kritikus energetikai infrastruktúra védelmének megerősítését. Ez azt jelenti, hogy a kiemelt energetikai létesítmények közelébe katonákat és a támadások elhárításához szükséges eszközöket is telepítünk” – közölte Orbán Viktor.
Azt is mondta, hogy a rendőrség a kijelölt erőművek, elosztóállomások és irányítóközpontok környékén nagyobb erőkkel járőrözik majd. Szabolcs Szatmár-Bereg vármegyében pedig elrendelt drónrepülési tilalmat.