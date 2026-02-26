Orbán Viktor nyílt levelet írt Zelenszkijnek, most bárki elolvashatja: az ukrán elnök kőkemény felszólítást kapott - "Azonnal nyissa meg a Barátság kőolajvezetéket"

Orbán Viktor miniszterelnök nyílt levelet fogalmazott meg Volodimir Zelenszkij ukrán elnöknek Facebook-oldalán.

Orbán Viktor miniszterelnök a parlamentben. / Fotó: Koszticsák Szilárd

Orbán Viktor éles hangvételű levelet írt

Tisztelt Elnök úr! Ön négy éve képtelen elfogadni a szuverén magyar kormány és a magyar emberek álláspontját az orosz-ukrán háborúról. Ön négy éve azon dolgozik, hogy Magyarországot belekényszerítse az Önök és Oroszország közötti háborúba. Ön az elmúlt négy évben megkapta ehhez Brüsszel támogatását, és megnyerte magának a magyar ellenzéket is — fogalmazott a miniszterelnök, majd hozzátette:

Azt is látjuk, hogy Ön, Brüsszel és a magyar ellenzék összehangolt lépéseket tesz, hogy hatalomra juttasson egy ukránbarát kormányt Magyarországon.

Orbán Viktor súlyos titkot árult el: pontosan tudja, hogy az ukránok még durvább támadásra készülnek, de nem mondhat el mindent - "Beszédes, hogy össze kellett hívni a védelmi tanácsot"

Orbán Viktor kitért az energiabiztonságra is

A miniszterelnök kitért a Barátság kőolajvezeték témakörére is:"Ön az elmúlt napokban elzárta a Magyarország energiaellátásában kulcsfontosságú Barátság kőolajvezetéket. Az Ön lépései Magyarország érdekeivel ellentétesek, és a magyar családok biztonságos és megfizethető árú energiaellátását veszélybe sodorják. Ezért felszólítom, hogy változtasson magyarellenes politikáján!"

Mi, magyarok, nem tehetünk arról, hogy Ukrajna ilyen helyzetbe került. Sajnáljuk az ukrán népet, de nem kívánunk részt venni a háborúban. Nem akarjuk finanszírozni a harcokat és nem akarunk többet fizetni az energiáért. Felszólítom, hogy azonnal nyissa meg a Barátság kőolajvezetéket, és tartózkodjon a Magyarország energiabiztonsága elleni további támadásoktól!

— majd hozzátette: Több tiszteletet Magyarországnak!

A történet háttere

Ahogy arról korábban beszámoltunk, nem indul újra február 26-án a Barátság kőolajvezeték, hiába állította ezt a szlovák fél – ukrán források szerint nincs döntés a tranzit helyreállításáról. A vita újabb fejezetet nyit az orosz olajszállítások körüli feszültségben, mely Szlovákiát és Magyarországot is közvetlenül érinti.