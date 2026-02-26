Orbán Viktor nyílt levelet írt Zelenszkijnek, most bárki elolvashatja: az ukrán elnök kőkemény felszólítást kapott - "Azonnal nyissa meg a Barátság kőolajvezetéket"
Orbán Viktor miniszterelnök nyílt levelet fogalmazott meg Volodimir Zelenszkij ukrán elnöknek Facebook-oldalán.
Orbán Viktor éles hangvételű levelet írt
Tisztelt Elnök úr! Ön négy éve képtelen elfogadni a szuverén magyar kormány és a magyar emberek álláspontját az orosz-ukrán háborúról. Ön négy éve azon dolgozik, hogy Magyarországot belekényszerítse az Önök és Oroszország közötti háborúba. Ön az elmúlt négy évben megkapta ehhez Brüsszel támogatását, és megnyerte magának a magyar ellenzéket is — fogalmazott a miniszterelnök, majd hozzátette:
Azt is látjuk, hogy Ön, Brüsszel és a magyar ellenzék összehangolt lépéseket tesz, hogy hatalomra juttasson egy ukránbarát kormányt Magyarországon.
Orbán Viktor kitért az energiabiztonságra is
A miniszterelnök kitért a Barátság kőolajvezeték témakörére is:"Ön az elmúlt napokban elzárta a Magyarország energiaellátásában kulcsfontosságú Barátság kőolajvezetéket. Az Ön lépései Magyarország érdekeivel ellentétesek, és a magyar családok biztonságos és megfizethető árú energiaellátását veszélybe sodorják. Ezért felszólítom, hogy változtasson magyarellenes politikáján!"
Mi, magyarok, nem tehetünk arról, hogy Ukrajna ilyen helyzetbe került. Sajnáljuk az ukrán népet, de nem kívánunk részt venni a háborúban. Nem akarjuk finanszírozni a harcokat és nem akarunk többet fizetni az energiáért. Felszólítom, hogy azonnal nyissa meg a Barátság kőolajvezetéket, és tartózkodjon a Magyarország energiabiztonsága elleni további támadásoktól!
— majd hozzátette: Több tiszteletet Magyarországnak!
A történet háttere
Ahogy arról korábban beszámoltunk, nem indul újra február 26-án a Barátság kőolajvezeték, hiába állította ezt a szlovák fél – ukrán források szerint nincs döntés a tranzit helyreállításáról. A vita újabb fejezetet nyit az orosz olajszállítások körüli feszültségben, mely Szlovákiát és Magyarországot is közvetlenül érinti.
A szlovák gazdasági minisztérium azt közölte korábban: a Transpetrol vezetékhálózati üzemeltető értesítést kapott Ukrajnától arról, hogy a január 27-i orosz támadást követően leállt szállítás február 26-án újraindulhat. Ezzel szemben ukrán források határozottan cáfolták, hogy bármilyen hivatalos tájékoztatást adtak volna a közeljövőbeni helyreállításról. Az egyik, a javítási munkálatok állását ismerő forrás szerint
a sajtóban megjelent információk nem felelnek meg a valóságnak.
A Barátság vezetéken keresztül érkező orosz kőolaj tranzitja a január végi orosz csapás után állt le Szlovákia és Magyarország irányába. A kiesés különösen érzékenyen érinti a régiót, mivel mindkét ország jelentős mértékben támaszkodik az ezen az útvonalon érkező nyersanyagra.
A helyzet politikai feszültséget is generált. Robert Fico szlovák miniszterelnök február 23-án bejelentette, hogy országa leállítja az Ukrajnának nyújtott rendkívüli villamosenergia-szállításokat, és úgy vélte, a Barátság-vezeték újraindításának elmaradásáért Kijev felelős. Eközben Orbán Viktor blokkolta az Európai Unió 90 milliárd eurós (mintegy 35 100 milliárd forintos) hitelcsomagját Ukrajna számára.