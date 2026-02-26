Deviza
EUR/HUF374,95 -0,04% USD/HUF317,76 +0,06% GBP/HUF429,74 -0,17% CHF/HUF410,85 -0,04% PLN/HUF88,86 -0,11% RON/HUF73,59 -0,07% CZK/HUF15,47 -0,05% EUR/HUF374,95 -0,04% USD/HUF317,76 +0,06% GBP/HUF429,74 -0,17% CHF/HUF410,85 -0,04% PLN/HUF88,86 -0,11% RON/HUF73,59 -0,07% CZK/HUF15,47 -0,05%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX127 275,27 +0,15% MTELEKOM2 165 +4,85% MOL3 502 -0,57% OTP40 070 +0,15% RICHTER11 870 -0,34% OPUS541 -1,11% ANY7 600 +1,32% AUTOWALLIS166 +1,2% WABERERS5 160 -1,16% BUMIX9 762,95 -0,55% CETOP4 343,91 +1,28% CETOP NTR2 708,91 -0,46% BUX127 275,27 +0,15% MTELEKOM2 165 +4,85% MOL3 502 -0,57% OTP40 070 +0,15% RICHTER11 870 -0,34% OPUS541 -1,11% ANY7 600 +1,32% AUTOWALLIS166 +1,2% WABERERS5 160 -1,16% BUMIX9 762,95 -0,55% CETOP4 343,91 +1,28% CETOP NTR2 708,91 -0,46%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Volodimir Zelenszkij
békemegállapodás
Donald Trump

Trump váratlanul közölte Zelenszkijjel: még az áprilisi magyar választás előtt véget akar vetni az orosz-ukrán háborúnak – "Túl sokáig tartott"

Gyors békét sürget az Egyesült Államok elnöke az orosz–ukrán háborúban. Donald Trump egy Volodimir Zelenszkijjel folytatott egyeztetésen azt mondta: akár egy hónapon belül lezárná a konfliktust, és ennek érdekében jelentős amerikai biztonsági garanciákat is kilátásba helyezett.
Csókási Annamária
2026.02.26, 06:18
Frissítve: 2026.02.26, 08:31

Az Egyesült Államok és Ukrajna közötti diplomáciai egyeztetések új szakaszba léphetnek, miután sajtóértesülések szerint Donald Trump meglepő határidőt jelölt ki az orosz–ukrán háború lezárására – közölte az Axios. 

zelenszkij trump
Volodimir Zelenszkij, Ukrajna elnöke (balra) és Donald Trump amerikai elnök / Fotó: Saul Loeb

A washingtoni adminisztráció akár egy hónapon belül létrehozna egy megállapodást, miközben jelentős biztonsági garanciákat is kilátásba helyezett Kijev számára. Az amerikai hírportál meg nem nevezett ukrán tisztviselőre és két, a beszélgetés részleteit ismerő forrásra hivatkozva arról számolt be, hogy Donald Trump amerikai elnök szerdai telefonbeszélgetésük során közölte:

a lehető leggyorsabban, ideális esetben egy hónapon belül szeretné lezárni a háborút. A hír szerint az elnök nyárig mindenképpen békemegállapodást kíván tető alá hozni.

Zelenszkij és Trump is reménykedik a békében

A közlés alapján a beszélgetés „barátságos és pozitív hangulatú” volt. Volodimir Zelenszkij megköszönte az Egyesült Államok támogatását, és úgy fogalmazott: szerinte Trump képes lehet rávenni Vlagyimir Putyin orosz elnököt a háború befejezésére. 

Zelenszkij később nyilvánosan is jelezte, hogy reményei szerint 2026-ban véget érhet a konfliktus, mire Trump állítólag úgy reagált: a háború túl régóta tart, és egy hónapon belül szeretné lezárni.

A beszámoló szerint az amerikai elnök megerősítette készségét arra, hogy egy esetleges békemegállapodás részeként „jelentős biztonsági garanciákat” nyújtson Ukrajnának. Ennek konkrét tartalmáról azonban nem kerültek nyilvánosságra részletek. A garanciák formája kulcskérdés lehet: a NATO-tagság perspektívája, kétoldalú védelmi megállapodás vagy fegyverszállítási és hírszerzési együttműködés egyaránt szóba jöhet, de egyik lehetőséget sem erősítették meg hivatalosan.

Zelenszkij megmagyarázta, miért blokkolták a Barátságot, kioktatta Trumpot, gyenge színésznek nevezte Putyint

A legfontosabb kérdés a Donbász fennhatósága

A békefolyamatot ugyanakkor továbbra is jelentős nézetkülönbségek terhelik. Az Axios szerint Ukrajna és Oroszország között továbbra is éles vita zajlik a donbászi területek feletti ellenőrzés kérdésében. 

A területi szuverenitás ügye eddig minden tárgyalási forduló egyik legnehezebb pontja volt, és a felek álláspontja lényegesen eltér egymástól.

A két elnök egyeztetésén szó esett a 2026. február 26-ára Genfbe tervezett kétoldalú találkozóról is, ahol a delegációk részletesen megvitathatják a tárgyalási kereteket. Emellett előkészítik a teljes formátumú, háromoldalú egyeztetések következő fordulóját, amelyre március elején kerülhet sor.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu