Trump váratlanul közölte Zelenszkijjel: még az áprilisi magyar választás előtt véget akar vetni az orosz-ukrán háborúnak – "Túl sokáig tartott"

Az Egyesült Államok és Ukrajna közötti diplomáciai egyeztetések új szakaszba léphetnek, miután sajtóértesülések szerint Donald Trump meglepő határidőt jelölt ki az orosz–ukrán háború lezárására – közölte az Axios.

Volodimir Zelenszkij, Ukrajna elnöke (balra) és Donald Trump amerikai elnök / Fotó: Saul Loeb

A washingtoni adminisztráció akár egy hónapon belül létrehozna egy megállapodást, miközben jelentős biztonsági garanciákat is kilátásba helyezett Kijev számára. Az amerikai hírportál meg nem nevezett ukrán tisztviselőre és két, a beszélgetés részleteit ismerő forrásra hivatkozva arról számolt be, hogy Donald Trump amerikai elnök szerdai telefonbeszélgetésük során közölte:

a lehető leggyorsabban, ideális esetben egy hónapon belül szeretné lezárni a háborút. A hír szerint az elnök nyárig mindenképpen békemegállapodást kíván tető alá hozni.

Zelenszkij és Trump is reménykedik a békében

A közlés alapján a beszélgetés „barátságos és pozitív hangulatú” volt. Volodimir Zelenszkij megköszönte az Egyesült Államok támogatását, és úgy fogalmazott: szerinte Trump képes lehet rávenni Vlagyimir Putyin orosz elnököt a háború befejezésére.

Zelenszkij később nyilvánosan is jelezte, hogy reményei szerint 2026-ban véget érhet a konfliktus, mire Trump állítólag úgy reagált: a háború túl régóta tart, és egy hónapon belül szeretné lezárni.

A beszámoló szerint az amerikai elnök megerősítette készségét arra, hogy egy esetleges békemegállapodás részeként „jelentős biztonsági garanciákat” nyújtson Ukrajnának. Ennek konkrét tartalmáról azonban nem kerültek nyilvánosságra részletek. A garanciák formája kulcskérdés lehet: a NATO-tagság perspektívája, kétoldalú védelmi megállapodás vagy fegyverszállítási és hírszerzési együttműködés egyaránt szóba jöhet, de egyik lehetőséget sem erősítették meg hivatalosan.

Zelenszkij megmagyarázta, miért blokkolták a Barátságot, kioktatta Trumpot, gyenge színésznek nevezte Putyint

A legfontosabb kérdés a Donbász fennhatósága

A békefolyamatot ugyanakkor továbbra is jelentős nézetkülönbségek terhelik. Az Axios szerint Ukrajna és Oroszország között továbbra is éles vita zajlik a donbászi területek feletti ellenőrzés kérdésében.

A területi szuverenitás ügye eddig minden tárgyalási forduló egyik legnehezebb pontja volt, és a felek álláspontja lényegesen eltér egymástól.

A két elnök egyeztetésén szó esett a 2026. február 26-ára Genfbe tervezett kétoldalú találkozóról is, ahol a delegációk részletesen megvitathatják a tárgyalási kereteket. Emellett előkészítik a teljes formátumú, háromoldalú egyeztetések következő fordulóját, amelyre március elején kerülhet sor.