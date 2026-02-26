Leteszi a fegyvert az EU, Orbán Viktor erősebbet ütött: "Magyarország visszakapja az átkozott Barátság vezetéket" - Ukrajna áprilisig kifogy a pénzből, kell neki a 90 milliárd euró

Az uniós vezetők olyan megoldást keresnek, amely lehetővé tenné, hogy Orbán Viktor feloldja az Ukrajnának szánt források blokkolását, elkerülve egy nyílt jogi konfliktust Brüsszel és Budapest között – mondta három uniós diplomata a Politicónak a Barátság kőolajvezeték körüli vita kapcsán.

A háttérben egy, a Barátság kőolajvezetéken érkező olajszállítás újraindításáról szóló ígéret is szerepelhet, amely arcmentő megoldást jelenthetne Orbán Viktor számára / Fotó: Orbán Viktor / Facebook

A magyar ellenállás miatt felértékelődött a Barátság kőolajvezeték az EU vezetői körében

Az egyikük állítja, hogy „a Barátság-történet semmilyen szempontból sem hiteles”, és szerinte ez csak kampánycélokat szolgál. Ennek alátámasztására semmilyen bizonyítékot nem nevesít, miközben a tény, hogy a Barátság vezetéken hetek óta nem érkezik kőolaj.

„Megkapja az átkozott vezetéket” – fogalmazott a tárgyalásokat ismerő diplomata.

A győzelem pedig egy olyan ígéret formájában érkezhetne, hogy újraindítják az olajszállítást a Barátság kőolajvezetéken.

Orbán múlt hét végén leállította az EU teljes ukrajnai támogatási csomagját, amikor arról beszélt, hogy megvétózza

azt a 90 milliárd eurós hitelt, amely kulcsfontosságú Ukrajna háborús túlélése szempontjából,

valamint az EU 20. szankciós csomagját, ha nem javítják meg a vezetéket, és nem indul újra az olajszállítás Magyarország és Szlovákia felé.

A brüsszeli lap szerint az EU nehéz helyzetben van, mivel Ukrajna áprilisig kifogyhat a pénzből, és kezelnie kell ezt a kockázatot.

Orbán Viktor ugyan felháborította az uniós vezetőket, de politikai megoldást keresnek

Miután Ukrajna leállította a vezetéket, Magyarország és Szlovákia – a legsúlyosabban érintett országok – sorra jelentették be a válaszintézkedéseket Kijev ellen, az uniós hadikölcsön blokkolásától az energiaexport leállításig.

Orbán lépése felháborodást váltott ki az EU-ban. António Costa, az Európai Tanács elnöke a héten levélben figyelmeztette őt, hogy megsértette az őszinte együttműködés elvét. Ez jogi retorzió lehetőségét is felvetette, például az úgynevezett 7. cikk szerinti eljárást, amely akár Magyarország szavazati jogának felfüggesztéséhez is vezethetne.

A magyar miniszterelnök erre szigorú választ küldött, és rögzítette: nem lehetséges, hogy miközben Ukrajna szabolja Magyarország energiabiztonságát, uniós pénzekből közben.