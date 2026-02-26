Leteszi a fegyvert az EU, Orbán Viktor erősebbet ütött: "Magyarország visszakapja az átkozott Barátság vezetéket" - Ukrajna áprilisig kifogy a pénzből, kell neki a 90 milliárd euró
Az uniós vezetők olyan megoldást keresnek, amely lehetővé tenné, hogy Orbán Viktor feloldja az Ukrajnának szánt források blokkolását, elkerülve egy nyílt jogi konfliktust Brüsszel és Budapest között – mondta három uniós diplomata a Politicónak a Barátság kőolajvezeték körüli vita kapcsán.
A magyar ellenállás miatt felértékelődött a Barátság kőolajvezeték az EU vezetői körében
Az egyikük állítja, hogy „a Barátság-történet semmilyen szempontból sem hiteles”, és szerinte ez csak kampánycélokat szolgál. Ennek alátámasztására semmilyen bizonyítékot nem nevesít, miközben a tény, hogy a Barátság vezetéken hetek óta nem érkezik kőolaj.
„Megkapja az átkozott vezetéket” – fogalmazott a tárgyalásokat ismerő diplomata.
A győzelem pedig egy olyan ígéret formájában érkezhetne, hogy újraindítják az olajszállítást a Barátság kőolajvezetéken.
Orbán múlt hét végén leállította az EU teljes ukrajnai támogatási csomagját, amikor arról beszélt, hogy megvétózza
- azt a 90 milliárd eurós hitelt, amely kulcsfontosságú Ukrajna háborús túlélése szempontjából,
- valamint az EU 20. szankciós csomagját, ha nem javítják meg a vezetéket, és nem indul újra az olajszállítás Magyarország és Szlovákia felé.
A brüsszeli lap szerint az EU nehéz helyzetben van, mivel Ukrajna áprilisig kifogyhat a pénzből, és kezelnie kell ezt a kockázatot.
Orbán Viktor ugyan felháborította az uniós vezetőket, de politikai megoldást keresnek
Miután Ukrajna leállította a vezetéket, Magyarország és Szlovákia – a legsúlyosabban érintett országok – sorra jelentették be a válaszintézkedéseket Kijev ellen, az uniós hadikölcsön blokkolásától az energiaexport leállításig.
Orbán lépése felháborodást váltott ki az EU-ban. António Costa, az Európai Tanács elnöke a héten levélben figyelmeztette őt, hogy megsértette az őszinte együttműködés elvét. Ez jogi retorzió lehetőségét is felvetette, például az úgynevezett 7. cikk szerinti eljárást, amely akár Magyarország szavazati jogának felfüggesztéséhez is vezethetne.
A magyar miniszterelnök erre szigorú választ küldött, és rögzítette: nem lehetséges, hogy miközben Ukrajna szabolja Magyarország energiabiztonságát, uniós pénzekből közben.
Most az uniós diplomaták és egy magas rangú uniós tisztviselő elvetette a jogi megoldás lehetőségét, mert idő hiányában politikai megoldásra lesz szükség. A nagykövetek brüsszeli egyeztetésén nem is merült fel komolyan jogi lépés Magyarország ellen.
Két diplomata szerint reálisabb lehet egy olyan megoldás kidolgozása, amely ígéretet tartalmazna a Barátság vezetéken történő orosz olajszállítás helyreállításáról. Ez hasonló lenne ahhoz a 2025. októberi kompromisszumhoz, amikor Szlovákia az orosz gáz kivezetését ellenezte, de vétóját feloldotta, miután a csúcstalálkozó zárónyilatkozatába bekerült egy ígéret az energiaellátás fenntartásáról.
Egyes diplomaták azt javasolták, hogy uniós delegáció utazzon Ukrajnába, és ellenőrizze a vezetéket.
Ez az ukrán hatóságok engedélyétől függ, mivel erősen védett létesítményről van szó. Egyelőre az ukrán fél semmilyen helyszíni szemléhez nem járult hozzá, ami ugyancsak beszédes lehet.
Mint lapunk beszámolt róla, az orosz–ukrán háború negyedik évfordulóján Kijevben gyűltek össze az európai vezetők, ahol a Barátság kőolajvezeték sorsa is kiemelt téma lett. Az Európai Bizottság elnöke, Ursula von der Leyen Kijevben bejelentette, azt kérte az ukrán hatóságoktól, hogy gyorsítsák fel a Barátság kőolajvezeték javítását.
Ez szinte totális pálfordulás a brüsszeli vezetőtől, aki az elmúlt napokban mindent megpróbált bevetni – a tagállamok energiaproblémáinak a lekicsinylésétől az alternatív útvonalak kereséséig – azért, hogy a Barátság kőolajvezeték leállítása ne feketítse be teljesen az európai–ukrán kapcsolatokat.
