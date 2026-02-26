Orbán Viktor súlyos titkot árult el: pontosan tudja, hogy az ukránok még durvább támadásra készülnek, de nem mondhat el mindent - "Beszédes, hogy össze kellett hívni a védelmi tanácsot"
Orbán Viktor hangsúlyozta: amikor egy brüsszeli rendszer lesz újra Magyarországon – mert egyszer már volt –, akkor minden „nemzeti identitást erősítő programnak befellegzett”. Hozzátette, nemcsak a nemzeti identitás témái épülnének le, hanem a család, valamint mindaz, ami keresztény és egyházi, háttérbe szorulna, és a teljesítményelvűség is gyengülne.
Mindez akkor történne meg, ha ismét a 2002-es forgatókönyv valósulna meg – fogalmazott. Szerinte ezt csak egy módon lehet megakadályozni:
Elküldjük őket melegebb éghajlatra, és megvédjük azt a rendszert, amit fölépítettünk.
Orbán Viktor felhívta a figyelmet arra, hogy egy olyan négyéves periódus előtt áll az ország, amikor a háború folyamatosan „kopogtatni, fenyegetni fog az ajtónkon”. Jelezte: nincs a zsebében minden akadályt legyőző megoldási javaslat, csak a „sziszifuszi munka”. Úgy fogalmazott: ez egy olyan kampány, amelyben „földharc van, mozgósítási csata van, melót kell beletenni, munkaórát, türelmet, időt, és a végén lesz egy eredmény”. Hozzátette, a kampány kiélezett lesz, az ellenfél „álnok és könyörtelen”, de kétsége sincs afelől, hogy győzni fognak.
Ez egy olyan csata, amit a családoknak, a barátoknak, a baráti közösségeknek, a helyi politikai közösségeknek helyben kell megvívni
– hangsúlyozta.
Milyen veszélyt jelent Ukrajna Magyarországra?
Arra a kérdésre, hogy milyen veszélyt jelent Magyarországra az ukrán hadsereg, a miniszterelnök úgy válaszolt: komolyat. Értékelése szerint a háborús helyzet megoldása egy orosz–európai biztonsági megállapodás megkötése lenne, amelyben a fegyverzeti kérdéseket is rendezni kell.
Magyarországnak elemi érdeke, hogy a nem működő európai biztonsági rendszer helyett új jöjjön létre.
Ezt követően alacsony fegyverzeti szintet kell meghatározni, fegyverellenőrzési protokollokat kell bevezetni, és csökkenteni kell a hadrendben tartott fegyverek számát – sorolta. Hozzátette: ennek Ukrajnára is vonatkoznia kell, mert nem szeretné, ha Magyarországnak egy 800 ezres ukrán hadsereggel szemben kellene felépítenie saját katonai biztonsági rendszerét.
Hangsúlyozta:
Az országnak nem érdeke, hogy egy alacsony fegyverzeti szintű biztonsági megállapodás helyett a háború folytatódjon, vagy úgy záruljon le, hogy mindenki hatalmas hadseregeket tart hadrendben.
Mint mondta, a tervek szerint Ukrajnának a következő tíz évben 800 milliárd dollárt (mintegy 288 ezermilliárd forintot) kellene adni, hogy működtesse saját magát, emellett van egy másik, a hadseregre és a fegyverzetre vonatkozó 700 milliárd dolláros (mintegy 252 ezermilliárd forintos) támogatási csomag is.
Orbán Viktor szerint választással lehet megvédeni az országot
Ukrajna ma egy olyan állam, amelyet kívülről tartanak fenn, hadseregének felfegyverezése pedig folyamatos, élő kihívást és veszélyt jelent minden szomszédjára – nyomatékosította.
Arra kell felkészülni, hogy amíg „kisimul” ez a helyzet, az három-négy év lesz, és érdemes így átgondolni az életüket a fiataloknak.
„A fiatalság szempontjából ennek a választásnak a tétje nem a következő négy év, hanem a következő tizenöt, és ha elhibázzák, ráfáznak. Nem akarok senkit riogatni, csak annyi, én szóltam” – tette hozzá. A választási esélyekről szólva úgy fogalmazott:
Nincs a zsebben a helyzetet egy »csettintéssel« megoldó eszköz. A magyar jövő legfontosabb civilizációs kérdéseiben nagy többség van a mi oldalunkon.
Elmondta: ha holnap reggel lenne a választás, a 106 választókerületből a jelenlegi erőviszonyok mellett 65-öt nyerne meg a Fidesz, és további tízben jó eséllyel harcolnának.
„Négy éve 87-et nyertünk meg, ezt célozzuk meg most is” – erősítette meg. Szavai szerint, ha azokat az embereket is ráébresztik arra, hogy sorsuk szempontjából fontos elmenni szavazni – azokat, akik egyébként nem foglalkoznak politikával, mert az élethelyzetükből ez nem következik –, és sikerül őket mozgósítani, akkor „nagy győzelmet tudnak aratni”.
„De ha a melósok, a munkások, a betanított és szakmunkások, a közmunkások nem jönnek elegendő számban választani, akkor el lehet csúszni” – fogalmazott a miniszterelnök.