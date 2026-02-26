Orbán Viktor súlyos titkot árult el: pontosan tudja, hogy az ukránok még durvább támadásra készülnek, de nem mondhat el mindent - "Beszédes, hogy össze kellett hívni a védelmi tanácsot"

Orbán Viktor hangsúlyozta: amikor egy brüsszeli rendszer lesz újra Magyarországon – mert egyszer már volt –, akkor minden „nemzeti identitást erősítő programnak befellegzett”. Hozzátette, nemcsak a nemzeti identitás témái épülnének le, hanem a család, valamint mindaz, ami keresztény és egyházi, háttérbe szorulna, és a teljesítményelvűség is gyengülne.

Volodimir Zelenszkij Ukrajna elnöke (balra) és Orbán Viktor magyar miniszterelnök / Fotó: AFP

Mindez akkor történne meg, ha ismét a 2002-es forgatókönyv valósulna meg – fogalmazott. Szerinte ezt csak egy módon lehet megakadályozni:

Elküldjük őket melegebb éghajlatra, és megvédjük azt a rendszert, amit fölépítettünk.

Orbán Viktor felhívta a figyelmet arra, hogy egy olyan négyéves periódus előtt áll az ország, amikor a háború folyamatosan „kopogtatni, fenyegetni fog az ajtónkon”. Jelezte: nincs a zsebében minden akadályt legyőző megoldási javaslat, csak a „sziszifuszi munka”. Úgy fogalmazott: ez egy olyan kampány, amelyben „földharc van, mozgósítási csata van, melót kell beletenni, munkaórát, türelmet, időt, és a végén lesz egy eredmény”. Hozzátette, a kampány kiélezett lesz, az ellenfél „álnok és könyörtelen”, de kétsége sincs afelől, hogy győzni fognak.

Ez egy olyan csata, amit a családoknak, a barátoknak, a baráti közösségeknek, a helyi politikai közösségeknek helyben kell megvívni

– hangsúlyozta.

Milyen veszélyt jelent Ukrajna Magyarországra?

Arra a kérdésre, hogy milyen veszélyt jelent Magyarországra az ukrán hadsereg, a miniszterelnök úgy válaszolt: komolyat. Értékelése szerint a háborús helyzet megoldása egy orosz–európai biztonsági megállapodás megkötése lenne, amelyben a fegyverzeti kérdéseket is rendezni kell.

Magyarországnak elemi érdeke, hogy a nem működő európai biztonsági rendszer helyett új jöjjön létre.

Ezt követően alacsony fegyverzeti szintet kell meghatározni, fegyverellenőrzési protokollokat kell bevezetni, és csökkenteni kell a hadrendben tartott fegyverek számát – sorolta. Hozzátette: ennek Ukrajnára is vonatkoznia kell, mert nem szeretné, ha Magyarországnak egy 800 ezres ukrán hadsereggel szemben kellene felépítenie saját katonai biztonsági rendszerét.