Bejött az áremelés a Magyarországon is kedvelt streamingszolgáltatónak – lehet, hogy itt a fordulópont az árfolyamban

A Magyarországon is kedvelt szolgáltató nyeresége tovább nőhet részben az áremelések, részben a felhasználók számának növekedése miatt. A Spotify eredményének javulásában azonban fontos szerepet játszott a költségcsökkentés is.
K. B. G.
2026.02.10, 19:03

Egyelőre működni látszik a Spotify stratégiája, még ha a felhasználók nem is feltétlenül repesnek az örömtől az emelkedő árak láttán. A streamingszolgáltató kedden közzétett előrejelzése szerint ugyanis az első negyedév eredménye meghaladhatja az elemzői várakozásokat, mivel az áremelések ellenére is nő a felhasználók száma.

Antalya,,Turkey,-,June,5,,2024:,Iphone,Smartphone,Screen,Showing
A Spotify növekedését lelassították az áremelések, de nem törték meg / Fotó: Yalcin Sonat / Shutterstock

Az őrségváltás a cég élén nem lassította le a Spotifyt

Az eredmények azért is biztatók a svéd vállalat számára, mert ezek az elsők, mióta az alapító Daniel Ektől átvette a kormányrudat a két társ-vezérigazgató, Gustav Soderstrom és Aley Norstrom. Persze Ek sem távozott a cégtől, január óta az ügyvezető elnöki tisztséget tölti be.

A számos piacot érintő áremelések ugyanakkor a cég bevételein már nyomot hagytak, az eladások növekedése a cég 2018-as bevezetése óta a legalacsonyabb volt a decemberben véget ért negyedévben. A költségcsökkentés hatására azonban a nyereségre nem lehetett panasz – derül ki a Reuters összefoglalójából.

A mesterséges intelligencia vezérelte, egyszerű prompttal életre hívható playlisteket nemrég bemutató vállalat 

működési nyeresége 660 millió euró lehet, meghaladva a 652,3 millió euróról szóló elemzői várakozásokat. 

A negyedév bevétele azonban csak 4,5 milliárd euró lehet, ami alacsonyabb a 4,57 milliárd eurós várakozásnál. A negyedik negyedévben elért 4,53 milliárd eurós bevétel azonban egybevág az elemzők előrejelzésével.

Amerikát is eléri az áremelés

A Spotify idén az amerikai prémium-előfizetések árát is megemelte 1 dollárral, így az már havonta 12,99 dollárba kerül, miután tavaly több mint 150 országban lépett hasonlót. A havi aktív felhasználók száma 759 millió lehet, ami jobb a piaci várakozásoknál, ám 

a prémium-előfizetők száma csak mintegy 3 millióval nőhet, 293 millióra, ami alulmúlja a piaci előrejelzéseket.

A streamingszolgáltató havi aktív felhasználóinak a száma a negyedik negyedévben 38 millióval 751 millióra nőtt, míg a prémium-előfizetők száma 10 százalékos növekedés után 290 milliót tett ki.

A bruttó profit 10 százalékos növekedését a működési kiadások 10 százalékos csökkenése hajtotta. Ennek megfelelően ugyanis a bruttó haszonkulcs is 33,1 százalékosra tágult az előző negyedévi 31,6 százalékról. A befektetőket meggyőzték a legfrissebb eredmények, így az utóbbi időben gyengélkedő árfolyam az amerikai tőzsdenyitás előtt több mint 10 százalékot ugrott, átlépve a 460 dolláros szintet, ám az év eleji, 600 dollárt közelítő árfolyamtól a részvény így is messze van.

