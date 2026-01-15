OTP: megdörzsölte varázsgömbjét a Goldman Sachs – szintet léphet a részvény, közel sincs még vége a ralinak
Kedvező hírt kaptak az OTP Bank részvényesei, szerdán megérkezett ugyanis az idei év első céláremelése a vezető hazai bankpapírra. A Goldman Sachs frissített árfolyam-várakozása ráadásul minden eddiginél magasabb, így a történelmi csúcson túl is folytatódhat blue chip részvény ralija.
Az amerikai nagybank ma kiadott, legfrissebb elemzésében 37 700 forintról 42 000 forintra srófolta fel az OTP-részvények célárát. Ez alapján további, közel 11 százalékos emelkedésre van kilátás a következő egy év során a papírnál, amit ezért továbbra is vételre ajánlanak.
Minden eddiginél magasabb célár jött az OTP részvényeire
Az OTP árfolyama kedden új történelmi csúcsot döntött, a Goldman szerint tehát még ezen a szinten beszállva is jó befektetés lehet a részvény. A magyar bankpapírra ez az első negyvenezer forint feletti célár, az eddigi legmagasabb várakozással a JPMorgan élt, náluk 39 700 forintot ér a legnagyobb forgalmú hazai papír.
Az LSEG adatbázisában szereplő elemzői célárak átlaga 34 429 forint, ami k9 százalékkal alacsonyabb a jelenlegi árfolyamnál. Az OTP részvényeit követő 13 befektetési szolgáltató közül
- kilenc vételt,
- további kettő tartást
- és ugyancsak kettő eladást javasol.
Az OTP-től 940 és 1197 forint közötti részvényenkénti osztalékfizetést valószínűsítenek az elemzők idén. Az átlagos várakozás 1045 forint, ami 2,8 százalékos hozamnak felel meg, amit az esetleges árfolyamnyereségen felül tehetnek zsebre a tulajdonosok.
Az OTP igazgatósága a március 26-án közzétenni tervezett közgyűlési előterjesztések között ismerteti hivatalos osztalékjavaslatát, amelyről végső döntést az április 17-i éves rendes közgyűlésen hoznak a részvényesek.
A tavalyi óriási ralit követően az idei évet is erősen kezdte a bankrészvény, amely 8 százalékot emelkedett szűk fél hónap leforgása alatt.
Nem tűnik annyira drágának a részvény
Az Erste szakértői szerdai kommentárjukban úgy kalkulálnak, hogy a tavalyi és az idei évre várt, 1150, illetve 1200 milliárd forintos eredmény alapján a részvény 8,8 (2025) és 8,3-as PE rátán forog, ami továbbra is elmarad a kétezres évek elején megszokott 10-es értékektől.
A magyar hitelező tőkemegtérülését (ROE) és a könyv szerinti értékét (P/BV) a többi európai bankrészvényhez hasonlítva a 2025-ös adatok alapján 17 százalékos, a 2026-os értékek alapján pedig több mint 30 százalékos felértékelődési potenciál lehet még az OTP-ben.