OTP: megdörzsölte varázsgömbjét a Goldman Sachs – szintet léphet a részvény, közel sincs még vége a ralinak

Kedvező hírt kaptak az OTP Bank részvényesei, szerdán megérkezett ugyanis az idei év első céláremelése a vezető hazai bankpapírra. A Goldman Sachs frissített árfolyam-várakozása ráadásul minden eddiginél magasabb, így a történelmi csúcson túl is folytatódhat blue chip részvény ralija.

Tovább szárnyalhat az OTP a Goldman Sachs szerint / Fotó: Kallus György / Világgazdaság

Az amerikai nagybank ma kiadott, legfrissebb elemzésében 37 700 forintról 42 000 forintra srófolta fel az OTP-részvények célárát. Ez alapján további, közel 11 százalékos emelkedésre van kilátás a következő egy év során a papírnál, amit ezért továbbra is vételre ajánlanak.

Minden eddiginél magasabb célár jött az OTP részvényeire

Az OTP árfolyama kedden új történelmi csúcsot döntött, a Goldman szerint tehát még ezen a szinten beszállva is jó befektetés lehet a részvény. A magyar bankpapírra ez az első negyvenezer forint feletti célár, az eddigi legmagasabb várakozással a JPMorgan élt, náluk 39 700 forintot ér a legnagyobb forgalmú hazai papír.

Az LSEG adatbázisában szereplő elemzői célárak átlaga 34 429 forint, ami k9 százalékkal alacsonyabb a jelenlegi árfolyamnál. Az OTP részvényeit követő 13 befektetési szolgáltató közül

kilenc vételt,

további kettő tartást

és ugyancsak kettő eladást javasol.

Az OTP-től 940 és 1197 forint közötti részvényenkénti osztalékfizetést valószínűsítenek az elemzők idén. Az átlagos várakozás 1045 forint, ami 2,8 százalékos hozamnak felel meg, amit az esetleges árfolyamnyereségen felül tehetnek zsebre a tulajdonosok.