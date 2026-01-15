Deviza
EUR/HUF386,25 +0,04% USD/HUF331,9 +0,1% GBP/HUF445,83 +0,04% CHF/HUF414,42 -0,04% PLN/HUF91,69 -0,01% RON/HUF75,92 +0,04% CZK/HUF15,93 +0,01% EUR/HUF386,25 +0,04% USD/HUF331,9 +0,1% GBP/HUF445,83 +0,04% CHF/HUF414,42 -0,04% PLN/HUF91,69 -0,01% RON/HUF75,92 +0,04% CZK/HUF15,93 +0,01%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
célár
részvény
OTP
Goldman Sachs
tőzsde

OTP: megdörzsölte varázsgömbjét a Goldman Sachs – szintet léphet a részvény, közel sincs még vége a ralinak

A Goldman Sachs minden eddiginél magasabb célárat határozott meg a magyar nagybank részvényeire, melyek bőven negyvenezer forint fölé erősödhetnek. Az Erste kalkulációi szerint is van még potenciál az OTP papírjaiban.
K. T.
2026.01.15, 06:10

Kedvező hírt kaptak az OTP Bank részvényesei, szerdán megérkezett ugyanis az idei év első céláremelése a vezető hazai bankpapírra. A Goldman Sachs frissített árfolyam-várakozása ráadásul minden eddiginél magasabb, így a történelmi csúcson túl is folytatódhat blue chip részvény ralija.

OTP, célár, Goldman Sachs
Tovább szárnyalhat az OTP a Goldman Sachs szerint / Fotó: Kallus György  / Világgazdaság 

Az amerikai nagybank ma kiadott, legfrissebb elemzésében 37 700 forintról 42 000 forintra srófolta fel az OTP-részvények célárát. Ez alapján további, közel 11 százalékos emelkedésre van kilátás a következő egy év során a papírnál, amit ezért továbbra is vételre ajánlanak.

Minden eddiginél magasabb célár jött az OTP részvényeire

Az OTP árfolyama kedden új történelmi csúcsot döntött, a Goldman szerint tehát még ezen a szinten beszállva is jó befektetés lehet a részvény. A magyar bankpapírra ez az első negyvenezer forint feletti célár, az eddigi legmagasabb várakozással a JPMorgan élt, náluk 39 700 forintot ér a legnagyobb forgalmú hazai papír.

Az LSEG adatbázisában szereplő elemzői célárak átlaga 34 429 forint, ami k9 százalékkal alacsonyabb a jelenlegi árfolyamnál. Az OTP részvényeit követő 13 befektetési szolgáltató közül 

  • kilenc vételt, 
  • további kettő tartást 
  • és ugyancsak kettő eladást javasol.

Az OTP-től 940 és 1197 forint közötti részvényenkénti osztalékfizetést valószínűsítenek az elemzők idén. Az átlagos várakozás 1045 forint, ami 2,8 százalékos hozamnak felel meg, amit az esetleges árfolyamnyereségen felül tehetnek zsebre a tulajdonosok.

 OTP részvény
OTP részvény2026.01.14.
Utolsó ár: 38 150 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

 

Az OTP igazgatósága a március 26-án közzétenni tervezett közgyűlési előterjesztések között ismerteti hivatalos osztalékjavaslatát, amelyről végső döntést az április 17-i éves rendes közgyűlésen hoznak a részvényesek.

A tavalyi óriási ralit követően az idei évet is erősen kezdte a bankrészvény, amely 8 százalékot emelkedett szűk fél hónap leforgása alatt.

Nem tűnik annyira drágának a részvény

Az Erste szakértői szerdai kommentárjukban úgy kalkulálnak, hogy a tavalyi és az idei évre várt, 1150, illetve 1200 milliárd forintos eredmény alapján a részvény 8,8 (2025) és 8,3-as PE rátán forog, ami továbbra is elmarad a kétezres évek elején megszokott 10-es értékektől.

A magyar hitelező tőkemegtérülését (ROE) és a könyv szerinti értékét (P/BV) a többi európai bankrészvényhez hasonlítva a 2025-ös adatok alapján 17 százalékos, a 2026-os értékek alapján pedig több mint 30 százalékos felértékelődési potenciál lehet még az OTP-ben.

 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu