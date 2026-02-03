Ipari mennyiségben vették az OTP-t, új csúcson zárt a BUX

Noha az amerikai részvényindexek a pozitív tartományban kezdték a kereskedést kedden, délutánra a milánói tőzsde kivételével mínuszba csúsztak a meghatározó európai tőzsdemutatók.

Ipari mennyiségben vették az OTP-t / Fotó: Vémi Zoltán

A DAX index leggyengébb részvénye egyébként az idehaza is kedvelt Zalando európai online divatplatform 13 százalékkal zuhanó papírja volt. A befektetőkre a Morgan Stanley elemzője hozta a frászt, aki szerint a TikTok Amerikában már sikeres és jelenleg Nyugat-Európába készülő e-kereskedelmi felülete veszélyt jelenthet a német cégre, illetve az egész szektorra nézve.

A BUX persze nagyot vert európai társaira, hiszen, bár a pesti börzén is erodálódtak valamelyest a napközben elért csúcsok, ám az index 1,5 százalékkal így is 130 284 pontra nőtt, ami új történelmi rekord.

Az azonnali részvénypiac forgalma meghaladta a 32,6 milliárd forintot, amiből 21 milliárd az OTP-re jutott.

Apropó OTP, a legnagyobb magyar bank részvényei napközben eddigi rekordjukat is megdöntötték, többször is 41 ezer forint fölé jutva, ám az utolsó kötésben 40 870 forinton cseréltek gazdát a papírok.